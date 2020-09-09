Минпромторг предложил начать обязательную маркировку алкоголя с пива
Смотрите также
Правительство одобрило выплаты на детей для безработных в сентябре
На Урале основателя паблика об АУЕ приговорили к семи годам колонии
Мишустин вручает премии правительства РФ в области культуры
Медведев предложил ввести в России минимальный гарантированный доход
ЕГЭ по иностранным языкам передумали делать обязательным
ЦБ отметил рекордное снижение числа используемых банковских карт
Фильм «Довод» Нолана возглавил российский прокат в выходные
Трамп поблагодарил за выдвижение его на Нобелевскую премию мира
Ученые узнали, кто сможет выжить в открытом космосе
Бригадный генерал ВС Турции умер в Идлибе
В России стартует третья фаза испытаний вакцины «Спутник V»
Киноакадемия представила новые стандарты для номинации на «Оскар»
Минтруд предложил в 2021 году сделать 31 декабря выходным днем
Певица Азиза отменила свадьбу из-за измены жениха
Марию Колесникову арестовали, она находится в СИЗО в Минске
Большая пресс-конференция Путина планируется в декабре в очном формате
Михаил Ефремов получил первую передачу в СИЗО
Колесникова стала подозреваемой по делу о призывах к захвату власти
AstraZeneca приостановила испытания вакцины от COVID-19 в Японии
Ефремов пожаловался правозащитникам на Пашаева
Польша предложила Германии замену «Северному потоку-2»
Киноакадемия представила новые стандарты для номинации на «Оскар»
На Урале основателя паблика об АУЕ приговорили к семи годам колонии
Лукашенко рассказал о неопубликованной части разговора ФРГ и Польши
Минпромторг предложил начать обязательную маркировку алкоголя с пива
Правительство одобрило выплаты на детей для безработных в сентябре
Трамп поблагодарил за выдвижение его на Нобелевскую премию мира
Большая пресс-конференция Путина планируется в декабре в очном формате
ЦСКА отказался продавать Влашича «Зениту»
Расширять проект обязательной маркировки товаров Минпромторг предложил через введение обязательной маркировки пива, а позже и всей алкогольной продукции. Об этом на совещании президента Владимира Путина с членами правительства заявил глава министерства Денис Мантуров.В источнике
С чего всё началось
В России могут ввести маркировку алкоголя
В Минпромторге предложили распространить систему маркировки продукции на рынок алкоголя. Инициативу озвучил глава ведомства Денис Мантуров на совещании президента Владимира Путина с членами кабмина. По его словам, это "позволит защитить потребителя".
РИА Новости09:31
Подробнее о событии