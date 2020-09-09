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РБК
РБК

Минпромторг предложил начать обязательную маркировку алкоголя с пива

Расширять проект обязательной маркировки товаров Минпромторг предложил через введение обязательной маркировки пива, а позже и всей алкогольной продукции. Об этом на совещании президента Владимира Путина с членами правительства заявил глава министерства Денис Мантуров.В источнике
С чего всё началось
РИА Новости

В России могут ввести маркировку алкоголя

В Минпромторге предложили распространить систему маркировки продукции на рынок алкоголя. Инициативу озвучил глава ведомства Денис Мантуров на совещании президента Владимира Путина с членами кабмина. По его словам, это "позволит защитить потребителя".
РИА Новости09:31
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РЕН ТВ

В России предложили ввести маркировку пива

РЕН ТВ09:37
РБК

Минпромторг предложил начать обязательную маркировку алкоголя с пива

РБК09:32
РИА Новости

В России могут ввести маркировку алкоголя

РИА Новости09:31
Известия

Мишустин предложил расширять перечень подлежащих маркировке товаров

Известия09:42
RT на русском

Мишустин предложил расширять перечень подлежащих маркировке товаров

RT на русском09:28
Российская газета

Мишустин предложил расширять перечень товаров, подлежащих маркировке

Российская газета10:08
ТАСС

Минпромторг предложил ввести маркировку пива

ТАСС08:54

Правительство одобрило выплаты на детей для безработных в сентябре

«Выплаты обеспечат дополнительную социальную поддержку около 2,8 миллиона граждан, признанных в установленном порядке безработными и имеющих детей в возрасте до 18 лет», — говорится в сообщении.
Правительство одобрило выплаты на детей для безработных в сентябре
RT на русском09:30
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ЦБ отметил рекордное снижение числа используемых банковских карт

Все опрошенные эксперты одной из причин сокращения числа используемых россиянами карт назвали введение ограничительных мер в экономике на фоне пандемии коронавируса, в первую очередь, ужесточение правил выдачи банками кредитных карт.
РИА Новости17:10
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Игрок «Урала» подарил машину больнице Екатеринбурга

В минувшем сезоне Тинькофф РПЛ Бикфалви стал автором одного из самых красивых голов турнира, отличившись в матче 29-го тура против «Арсенала» (1:3). В качестве бонуса за этот забитый мяч полузащитник получил денежный приз, который он решил направить на благотворительность и приобрел автомобиль для врачей.
Матч ТВ10:05

В Петербурге зритель требует с театра более 1 млн рублей за травму

Санкт-Петербург, 9 сентября 2020, 12:45 — REGNUM Зритель Академического малого драматического театра — театра Европы (МДТ) Елизавета Видус требует с учреждения культуры через суд более 1 млн рублей за полученную травму во время спектакля.
REGNUM05:45
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Ведомости10:01
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Марию Колесникову арестовали, она находится в СИЗО в Минске

По данным Александра Колесникова, старший следственной группы главного следственного управления СК Василюк сообщил об аресте Колесниковой и предложил привезти ей передачу в СИЗО №1 Минска на улице Володарского.
МонаВиста07:27
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