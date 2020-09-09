Игрок «Урала» подарил машину больнице Екатеринбурга

В минувшем сезоне Тинькофф РПЛ Бикфалви стал автором одного из самых красивых голов турнира, отличившись в матче 29-го тура против «Арсенала» (1:3). В качестве бонуса за этот забитый мяч полузащитник получил денежный приз, который он решил направить на благотворительность и приобрел автомобиль для врачей.