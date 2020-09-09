Минпромторг предложил начать обязательную маркировку алкоголя с пива
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Расширять проект обязательной маркировки товаров Минпромторг предложил через введение обязательной маркировки пива, а позже и всей алкогольной продукции. Об этом на совещании президента Владимира Путина с членами правительства заявил глава министерства Денис Мантуров.В источнике
С чего всё началось
В России могут ввести маркировку алкоголя
В Минпромторге предложили распространить систему маркировки продукции на рынок алкоголя. Инициативу озвучил глава ведомства Денис Мантуров на совещании президента Владимира Путина с членами кабмина. По его словам, это "позволит защитить потребителя".
РИА Новости09:31
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