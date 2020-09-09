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РБК
РБК

Минпромторг предложил начать обязательную маркировку алкоголя с пива

Расширять проект обязательной маркировки товаров Минпромторг предложил через введение обязательной маркировки пива, а позже и всей алкогольной продукции. Об этом на совещании президента Владимира Путина с членами правительства заявил глава министерства Денис Мантуров.В источнике
С чего всё началось
РИА Новости

В России могут ввести маркировку алкоголя

В Минпромторге предложили распространить систему маркировки продукции на рынок алкоголя. Инициативу озвучил глава ведомства Денис Мантуров на совещании президента Владимира Путина с членами кабмина. По его словам, это "позволит защитить потребителя".
РИА Новости09:31
Подробнее о событии
RT на русском

Эксперт оценил предложение Минпромторга ввести маркировку пива

RT на русском10:20
Коммерсантъ

Мантуров предложил начать маркировку алкоголя

Коммерсантъ10:21
РБК

Минпромторг предложил начать обязательную маркировку алкоголя с пива

РБК09:32
Известия

Минпромторг предложил сделать маркировку воды обязательной с 2021 года

Известия09:27
ТАСС

Минпромторг не будет вводить маркировку в отраслях, имеющих аргументированные возражения

ТАСС14:46
Российская газета

Маркировка питьевой воды станет обязательной с 2021 года

Российская газета09:47
РИА Новости

В России могут ввести маркировку алкоголя

РИА Новости09:31

Роналду оформил 100-й и 101-й голы за сборную Португалии

Капитан сборной Португалии Криштиану Роналду продолжает бить рекорды: благодаря дублю в ворота Швеции нападающий стал вторым футболистом в истории, которому удалось достичь отметки в 100 голов за сборную, и первым в европейском футболе.
Газета.Ru05:22

Экс-глава офиса Зеленского рассказал о дипломатическом провале Киева

Киев не выполнил обещаний, данных президенту РФ Владимиру Путину во время встречи "нормандской четверки" (Украина, РФ, Германия, Франция) в Париже в декабре 2019 года, считает бывший глава офиса украинского президента Андрей Богдан, уволенный президентом Владимиром Зеленским в феврале.
РИА Новости14:14

Добровинский рассказал, как Ефремов мог получить условный срок

Адвокат потерпевших по делу о смертельном ДТП Александр Добровинский рассказал, что актер Михаил Ефремов мог получить условный срок, но его адвокат Эльман Пашаев совершил «грандиозную» ошибку.
Взгляд.рувчера в 10:09
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Колесникова стала подозреваемой по делу о призывах к захвату власти

Член президиума Координационного совета белорусской оппозиции Мария Колесникова находится в статусе подозреваемой по уголовному делу о публичных призывах к захвату власти, сообщила порталу tut.by ее адвокат Людмила Казак.
Интерфакс09:07
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ЕГЭ по иностранному языку исключили из обязательных экзаменов

ЕГЭ Иван Шилов © ИА REGNUM "Совет по федеральным государственным образовательным стандартам при Минпросвещения России рассмотрел и одобрил проект изменений во ФГОС среднего общего образования, исключающий иностранный язык из числа обязательных учебных предметов, по которым проводится государственная итоговая аттестация", — говорится в сообщении.
REGNUM04:20
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Колесникова считает, что ее пытались похитить

Член президиума Координационного совета (КС) оппозиции Белоруссии Мария Колесникова расценивает события последних дней как похищение, намерена вместе с адвокатом составлять обращения, чтобы были установлены виновные в ее насильственном вывозе на границу с Украиной, сообщил в среду штаб экс-претендента на пост президента республики Виктора Бабарико.
РИА Новости14:47