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РБК
РБК

Минпромторг предложил начать обязательную маркировку алкоголя с пива

Расширять проект обязательной маркировки товаров Минпромторг предложил через введение обязательной маркировки пива, а позже и всей алкогольной продукции. Об этом на совещании президента Владимира Путина с членами правительства заявил глава министерства Денис Мантуров.В источнике
Подробнее о событии
ТАСС

Производители пива не поддержали предложение о маркировке

ТАСС11:40
РИА Новости

В России могут ввести маркировку алкоголя

РИА Новости09:31
РБК

Минпромторг предложил начать обязательную маркировку алкоголя с пива

РБК09:32
Известия

Пивовары выступили против маркировки алкогольной продукции

Известия10:27
RT на русском

Эксперт оценил предложение Минпромторга ввести маркировку пива

RT на русском10:20
Российская газета

Маркировка питьевой воды станет обязательной с 2021 года

Российская газета09:47
Коммерсантъ

Мантуров предложил начать маркировку алкоголя

Коммерсантъ10:21

На теле убитой аспирантки Ещенко нашли следы удушения

На теле аспирантки Анастасии Ещенко, в убийстве которой обвиняют историка Олега Соколова, нашли следы удушения, следует из медицинской экспертизы, оглашенной на заседании Октябрьского районного суда Санкт-Петербурга 9 августа.
Известия10:51
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Колесникову заключили под стражу по делу о захвате власти

Два члена президиума Координационного совета (КС) оппозиции Белоруссии – Мария Колесникова и Максим Знак – являются подозреваемым по уголовному делу о призывах к захвату власти, им избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.
РИА Новости10:29
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Сербия заморозила военные учения с другими странами из-за давления ЕС

Сербия заморозила на полгода все военные учения с другими странами из-за давления ЕС в связи с планируемыми совместными маневрами с Белоруссией, заявил глава Минобороны страны Александр Вулин, передает сербский телеканал РТС.
Ведомости11:18
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Правительство одобрило выплаты на детей для безработных в сентябре

«Выплаты обеспечат дополнительную социальную поддержку около 2,8 миллиона граждан, признанных в установленном порядке безработными и имеющих детей в возрасте до 18 лет», — говорится в сообщении.
RT на русском09:30
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Эксперты: Ефремову могут смягчить приговор, если он сменит адвоката

"Думаю, что при грамотной, взвешенной и не скандализированной защите у Ефремова есть хорошие шансы на снижение срока наказания и, возможно, изменение режима лишения свободы на колонию-поселение при рассмотрении дела судом апелляционной инстанции", - считает адвокат Игорь Татарович.
ТАСС11:16
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Премьер Польши вручил Тихановской ключи от нового белорусского центра

Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий передал экс-кандидату в президенты Белоруссии Светлане Тихановской символические ключи от нового белорусского центра в Варшаве, сообщает в среду агентство Associated Press.
Интерфакс10:02
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В партии Зеленского назвали детей Донбасса немытыми и нечесаными

Депутат Верховной Рады от партии сторонников президента Украины Владимира Зеленского «Слуга народа» Галина Янченко назвала немытыми и нечесаными детей, живущих в зоне военного конфликта в Донбассе.
Lenta.ru07:26
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