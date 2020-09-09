Минпромторг предложил начать обязательную маркировку алкоголя с пива
Смотрите также
Россия выразила протест послу Германии за позицию по Навальному
На теле убитой аспирантки Ещенко нашли следы удушения
Колесникову заключили под стражу по делу о захвате власти
Правительство предложило продлить программу кэшбэка за туры по России
Правительство одобрило выплаты на детей для безработных в сентябре
ЦСКА отказался продавать Влашича «Зениту» за 25 млн евро
Украинский суд арестовал 65 российских самолетов, летавших в Крым
Лукашенко даст большое интервью российским журналистам
AstraZeneca приостановила испытания вакцины от COVID-19
Трамп поблагодарил за выдвижение его на Нобелевскую премию мира
В Ростове-на-Дону из-за задымления в гостинице эвакуировали 67 человек
В Госпогранкомитете Белоруссии подтвердили задержание Колесниковой
Премьер Польши вручил Тихановской ключи от нового белорусского центра
В партии Зеленского назвали детей Донбасса немытыми и нечесаными
Польша предложила Германии замену «Северному потоку-2»
Путин выразил надежду на готовность ЖКХ к отопительному сезону
Мишустин предложил расширять перечень подлежащих маркировке товаров
До 10,5% снизилась доля нелегальной продукции на табачном рынке в РФ
Россия выразила протест послу Германии за позицию по Навальному
Колесникова стала подозреваемой по делу о призывах к захвату власти
Украинский суд арестовал 65 российских самолетов, летавших в Крым
AstraZeneca приостановила испытания вакцины от COVID-19
Ефремов заявил, что адвокат Пашаев его «подставил»
Киноакадемия объявила о новых требованиях для номинации на «Оскар»
В России вынесли первый приговор за создание ячейки АУЕ
Лукашенко рассказал о неопубликованной части разговора ФРГ и Польши
Лукашенко заявил о слежении за ним американцами из космоса
Польша предложила Германии замену «Северному потоку-2»
Правительство одобрило выплаты на детей для безработных в сентябре
Песков заявил, что прямой линии с Путиным в 2020 году не будет
Расширять проект обязательной маркировки товаров Минпромторг предложил через введение обязательной маркировки пива, а позже и всей алкогольной продукции. Об этом на совещании президента Владимира Путина с членами правительства заявил глава министерства Денис Мантуров.В источнике
Подробнее о событии