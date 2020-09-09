Минпромторг предложил начать обязательную маркировку алкоголя с пива
Смотрите также
Сербия отказалась от военных учений с Россией и Белоруссией
Пашаев попросил суд отменить приговор Ефремову
Лукашенко сожалеет об отсутствии поддержки части населения Белоруссии
Ученые узнали, кто сможет выжить в открытом космосе
Песков оценил влияние волатильности курса рубля на экономику РФ
ЦБ сообщил о резком снижении числа используемых банковских карт
Актер Юрий Назаров госпитализирован в реанимацию с коронавирусом
Жительница Краснодара обвинила соседей в избиении ее мужа на детской площадке
Правительство одобрило выплаты на детей для безработных в сентябре
Суд на Украине арестовал 65 российских самолетов за полеты в Крым
Киноакадемия объявила о новых требованиях для номинации на «Оскар»
Российский истребитель перехватил самолет США над Черным морем
В Греции сгорел лагерь беженцев, в котором проживали 13 тысяч человек
МИД заявил послу ФРГ решительный протест из-за дела Навального
AstraZeneca приостановила испытания вакцины от COVID-19
На Урале основателя паблика об АУЕ приговорили к семи годам колонии
С 14 сентября британцам запретят собираться группами более 6 человек
Якушев доложил Путину о подготовке к осенне-зимнему сезону
Доля нелегальной продукции на табачном рынке России снизилась на 5%
Мишустин предложил расширять перечень подлежащих маркировке товаров
МИД заявил послу ФРГ решительный протест из-за дела Навального
AstraZeneca приостановила испытания вакцины от COVID-19
Ефремов заявил, что его подставил адвокат Пашаев
Сербия отказалась от военных учений с Россией и Белоруссией
Колесникова заключена под стражу по делу о захвате власти
Суд на Украине арестовал 65 российских самолетов за полеты в Крым
Польша предложила Германии замену «Северному потоку-2»
В партии Зеленского назвали детей Донбасса немытыми и нечесаными
Вышел первый трейлер «Дюны» Дени Вильнева
Российский истребитель перехватил самолет США над Черным морем
Расширять проект обязательной маркировки товаров Минпромторг предложил через введение обязательной маркировки пива, а позже и всей алкогольной продукции. Об этом на совещании президента Владимира Путина с членами правительства заявил глава министерства Денис Мантуров.В источнике
Подробнее о событии