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РБК
РБК

Минпромторг предложил начать обязательную маркировку алкоголя с пива

Расширять проект обязательной маркировки товаров Минпромторг предложил через введение обязательной маркировки пива, а позже и всей алкогольной продукции. Об этом на совещании президента Владимира Путина с членами правительства заявил глава министерства Денис Мантуров.В источнике
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Известия

Пивовары выступили против маркировки алкогольной продукции

Известия10:27
ТАСС

Производители пива не поддержали предложение о маркировке

ТАСС11:40
РБК

Минпромторг предложил начать обязательную маркировку алкоголя с пива

РБК09:32
Интерфакс

Крупнейшие пивовары выступили против введения маркировки пива в РФ

Интерфакс11:49
RT на русском

Эксперт оценил предложение Минпромторга ввести маркировку пива

RT на русском10:20
Российская газета

Маркировка питьевой воды станет обязательной с 2021 года

Российская газета09:47
РИА Новости

В России могут ввести маркировку алкоголя

РИА Новости09:31

В Минске были задержаны участницы акции в поддержку Колесниковой

Сотрудники правоохранительных органов Белоруссии задержали около 10 человек, которые участвовали в несанкционированной акции в поддержку одного из лидеров оппозиции Марии Колесниковой в Минске, 9 сентября сообщает ТАСС.
ИА Красная Весна12:42
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Лукашенко сожалеет об отсутствии поддержки части населения Белоруссии

Президент Белоруссии Александр Лукашенко выразил сожаление в связи с отсутствием поддержки со стороны части населения страны, хотя он вывел Белоруссию из состояния исключительно аграрной державы, какой республика была в составе СССР.
ТАССвчера в 10:14
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Песков оценил влияние волатильности курса рубля на экономику РФ

Москва, 9 сентября 2020, 13:58 — REGNUM Волатильность, которая в настоящее время существует в различных секторах мировой экономики, в целом не оказывает влияние на макроэкономические показатели российской экономики.
REGNUM06:58
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Правительство одобрило выплаты на детей для безработных в сентябре

«Выплаты обеспечат дополнительную социальную поддержку около 2,8 миллиона граждан, признанных в установленном порядке безработными и имеющих детей в возрасте до 18 лет», — говорится в сообщении.
RT на русском09:30
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Российский истребитель перехватил самолет США над Черным морем

«Для опознавания воздушной цели и недопущения нарушения государственной границы РФ в воздух был поднят истребитель Су-27, экипаж которого классифицировал ее как стратегический самолет-разведчик RC-135 ВВС США и сопроводил над акваторией Черного моря», ‒ рассказали в центре.
Ведомости12:44
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Суд арестовал первого фигуранта дела замглавы Минэнерго Тихонова

Басманный суд Москвы санкционировал арест первого фигуранта дела о хищении 603 миллионов рублей, обвинение по которому также предъявлено замминистру энергетики России Анатолию Тихонову, передает корреспондент РИА Новости.
РИА Новости12:27
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