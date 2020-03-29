Коронавирус

Газета.RuГазета.RuМинпромторг предложил отменить НДС для предприятий потребрынка

Минпромторг выступил с предложением о введении определенных налоговых льгот для предприятий потребительского рынка. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на письмо главы ведомства Дениса Мантурова на имя премьер-министра Михаила Мишустина.
Читать в источнике
Комментировать92

Подробнее о событии

Поставить потребрынок на паузу. Минпромторг предложил комплекс мер по сохранению бизнеса

ТАССвчера в 13:34

Минпромторг предложил отменить НДС для предприятий потребрынка

Газета.Ruвчера в 09:38

СМИ сообщили о просьбе Минпромторга отменить НДС для фирм потребрынка

RT на русскомвчера в 10:25

Минпромторг предложил отменить арендную плату для предприятий потребрынка

Красная веснавчера в 12:21

Минпромторг предлагает срочные меры поддержки бизнеса, пострадавшего из-за коронавируса

Коммерсантъвчера в 10:17

В России захотели отменить НДС

Lenta.ruвчера в 10:31

Минпромторг оценил текущий уровень сокращений в потребсекторе в 20%

РБКвчера в 08:45
Показать все источники
Автоматически обработано 7115 источников, обновлено в 05:54, Ашберн
Общество

В России выявили 302 новых случая заражения коронавирусом

В России выявили 302 новых случая заражения коронавирусом в 35 регионах.
Lenta.ru 05:02
Происшествия

Полиция задержала машину с надписью «Отдел по борьбе с коронавирусом»

Черный автомобиль всем своим внешним видом имитировал машину спецслужб: антенны спутниковой связи, надпись вдоль борта "Отдел по борьбе с коронавирусом".
Российская газета 05:20
Общество

Мишустин призвал распространить режим самоизоляции на все регионы

Премьер-министр России Михаил Мишустин призвал руководителей российских регионов ввести такие же ограничительные меры по борьбе с распространением коронавируса, как в Москве и Подмосковье, передает РИА "Новости".
Газета.Ru 03:12
Шоу-бизнес

Игорь Николаев сообщил об отрицательном тесте на коронавирус

РБК 02:45
Общество

Названа наиболее благоприятная температура для коронавируса

МонаВиста вчера в 12:39
Авто

Китайская Hongqi готовит новый седан в стиле «Волги»

Технические характеристики седана в стиле «Волги» пока держатся в секрете, но в китайских СМИ ему приписывают 4,0-литровую 400-сильную «турбовосьмерку», разработанную на базе одного из моторов Toyota.
Автоновости дня вчера в 08:50
Общество

Собянин пообещал ужесточить контроль за соблюдением самоизоляции

По мере разработки информационных систем власти Москвы смогут жёстче контролировать передвижение граждан в условиях эпидемии коронавируса, заявил мэр столицы Сергей Собянин.
RT на русском 05:34
Политика

Зеленский описал три сценария развития ситуации с коронавирусом

Украину ждет три сценария развития ситуации на фоне распространения коронавирусной инфекции COVID-19.
РБК вчера в 18:43
Общество

Калининградская область с 31 марта перейдет на полную самоизоляцию

Администрация Калининградской области с нуля часов 31 марта по примеру Москвы вводит режим полной самоизоляции, сообщил губернатор Антон Алиханов.
Интерфакс 05:04
Общество

Врач НИИ вакцин сообщил об эффективности самодельных масок

Самодельные маски из ткани или шерсти можно использовать при отсутствии медицинских, заявил 29 марта заведующий ГУ НИИ вакцин и сывороток им. Мечникова Михаил Костинов.
ToDay News Ufa 03:59
Здоровье

В Башкирии рассказали, как правильно находиться дома на самоизоляции

На брифинге минздрава по коронавирусной инфекции 30 марта в Уфе рассказали, как правильно находиться дома на самоизоляции, чтобы никого не заразить в случае чего.
КП - Уфа 05:19
Гаджеты

GTX 1650 получат более быструю память

Megaobzor.com 27 марта в 12:26
Музыка

Группа Little Big представила «карантинную» версию песни «I’m ok»

Лидер музыкальной группы Little Big Илья Прусикин, известный в шоу-бизнесе как Ильич, продемонстрировал своим поклонникам карантинную версию видеоролика для песни I’m ok.
Evo-rus.com вчера в 02:27
Энергетика

В Северной Америке начали закрываться нефтяные заводы

Первый в Северной Америке нефтеперерабатывающий завод (НПЗ) закрылся из-за резкого снижения спроса.
Lenta.ru 04:53
Общество

Зафиксировано 302 новых случая заражения коронавирусом в РФ

Новые случаи заражения коронавирусом выявлены за минувшие сутки в России: 302 случая в 35 регионах страны, оповещает оперативный штаб.
Политика Сегодня 05:07
Шоу-бизнес

Пугачева и Галкин показали новый семейный портрет с подросшими детьми

Шоумен Максим Галкин решил поддержать своих поклонников новым семейным портретом.
Газета.Ru 04:21
Шоу-бизнес

Дети Анджелины Джоли нарушили карантин ради отца

Дети Анджелины Джоли нарушили карантин ради отца Дети Анджелины Джоли хотят больше времени проводить с отцом.
Экспресс газета 05:47
Общество

Резцова призналась, что не соблюдает карантин

Трехкратная олимпийская чемпионка Анфиса Резцова сообщила, что не соблюдает карантин и навещает родственников.
РИА Новости вчера в 09:30
Общество

За гражданами при помощи смартфонов следят американские власти

По данным, которыми располагает газета, слежку за американцами организует федеральное правительство, власти штатов и Центр по контролю и профилактике заболеваний.
Live24 вчера в 03:19
Общество

Число заболевших коронавирусом в России продолжает расти

Число заболевших коронавирусом продолжает расти.
Первый канал 00:33
Экономика

«Роснефть» выкупила свои акции и расписки на биржах в Москве и Лондоне

«Роснефть» выкупила 4,936 млн акций компании и 1,889 млн глобальных депозитарных расписок (GDR) в рамках обратного выкупа акций (buyback) за период с 23 по 27 марта.
РБК 05:29
Космос

NASA готовит миссию по устранению приближающегося к Земле астероида

Аппарат для устранения астероида будет направлен к небольшой бинарной астероидной системе под названием Didymos (или 65803 Didymos).
Ридус 05:30
Биатлон

У российской биатлонистки Халиуллиной нашли коронавирус

ProstoProSport 05:50
Происшествия

В Коммунарке умерли еще два пациента с коронавирусом

Другому скончавшемуся пациенту было 69 лет, поступил с диагнозом пневмония, сахарный диабет, больной провел на аппарате искусственного дыхания трое суток.
Вести.Ru 01:42
Происшествия

Впервые в Воронеже двух человек накажут за фейки о коронавирусе

Как отметили в оперштабе, это первые два случая в Воронеже с начала пандемии коронавируса.
Вести Воронеж 05:48
Технологии

Обновление Windows 10 ломает интернет-соединение

Большое количество пользователей столкнулись со сложностями с интернет-соединением после обновления системы.
The GEEK 05:38
Общество

Украинка на коленях извинилась за заражение односельчан коронавирусом

Газета.Ru 03:36
Происшествия

В Крыму возбудили уголовное дело против нарушителя с коронавирусом

29 марта глава Крыма Сергей Аксёнов призвал возбудить первое уголовное дело против местного жителя, который не соблюдал режим изоляции и заразил другого человека.
RT на русском 04:02
Шоу-бизнес

Елена Беркова сообщила о своей беременности

Российская порноактриса Елена Беркова заявила о том, что ждёт ребёнка, выложив в "Инстаграме" фотографию, на которой держит в руке тест на беременность с двумя полосками.
Life.ru вчера в 21:30
Происшествия

Двух членов ЛДПР обвинили в хищении денег партии

Двум сотрудникам аппарата ЛДПР предъявили обвинения в хищении денег молодежных организаций партии, сообщает пресс-служба МВД.
Коммерсантъ 03:45
Как работают Яндекс.Новости?
Главное