Коронавирус
Газета.RuМинпромторг предложил отменить НДС для предприятий потребрынка
Минпромторг выступил с предложением о введении определенных налоговых льгот для предприятий потребительского рынка. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на письмо главы ведомства Дениса Мантурова на имя премьер-министра Михаила Мишустина.
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Минпромторг предлагает срочные меры поддержки бизнеса, пострадавшего из-за коронавируса
Коммерсантъвчера в 10:17
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Общество
В России выявили 302 новых случая заражения коронавирусом
В России выявили 302 новых случая заражения коронавирусом в 35 регионах.
Происшествия
Полиция задержала машину с надписью «Отдел по борьбе с коронавирусом»
Черный автомобиль всем своим внешним видом имитировал машину спецслужб: антенны спутниковой связи, надпись вдоль борта "Отдел по борьбе с коронавирусом".
Общество
Мишустин призвал распространить режим самоизоляции на все регионы
Премьер-министр России Михаил Мишустин призвал руководителей российских регионов ввести такие же ограничительные меры по борьбе с распространением коронавируса, как в Москве и Подмосковье, передает РИА "Новости".
Общество
Названа наиболее благоприятная температура для коронавируса
Авто
Китайская Hongqi готовит новый седан в стиле «Волги»
Технические характеристики седана в стиле «Волги» пока держатся в секрете, но в китайских СМИ ему приписывают 4,0-литровую 400-сильную «турбовосьмерку», разработанную на базе одного из моторов Toyota.
Общество
Собянин пообещал ужесточить контроль за соблюдением самоизоляции
По мере разработки информационных систем власти Москвы смогут жёстче контролировать передвижение граждан в условиях эпидемии коронавируса, заявил мэр столицы Сергей Собянин.
Политика
Зеленский описал три сценария развития ситуации с коронавирусом
Украину ждет три сценария развития ситуации на фоне распространения коронавирусной инфекции COVID-19.
Общество
Калининградская область с 31 марта перейдет на полную самоизоляцию
Администрация Калининградской области с нуля часов 31 марта по примеру Москвы вводит режим полной самоизоляции, сообщил губернатор Антон Алиханов.
Общество
Врач НИИ вакцин сообщил об эффективности самодельных масок
Самодельные маски из ткани или шерсти можно использовать при отсутствии медицинских, заявил 29 марта заведующий ГУ НИИ вакцин и сывороток им. Мечникова Михаил Костинов.
Здоровье
В Башкирии рассказали, как правильно находиться дома на самоизоляции
На брифинге минздрава по коронавирусной инфекции 30 марта в Уфе рассказали, как правильно находиться дома на самоизоляции, чтобы никого не заразить в случае чего.
Гаджеты
GTX 1650 получат более быструю память
Музыка
Группа Little Big представила «карантинную» версию песни «I’m ok»
Лидер музыкальной группы Little Big Илья Прусикин, известный в шоу-бизнесе как Ильич, продемонстрировал своим поклонникам карантинную версию видеоролика для песни I’m ok.
Энергетика
В Северной Америке начали закрываться нефтяные заводы
Первый в Северной Америке нефтеперерабатывающий завод (НПЗ) закрылся из-за резкого снижения спроса.
Общество
Зафиксировано 302 новых случая заражения коронавирусом в РФ
Новые случаи заражения коронавирусом выявлены за минувшие сутки в России: 302 случая в 35 регионах страны, оповещает оперативный штаб.
Шоу-бизнес
Пугачева и Галкин показали новый семейный портрет с подросшими детьми
Шоумен Максим Галкин решил поддержать своих поклонников новым семейным портретом.
Шоу-бизнес
Дети Анджелины Джоли нарушили карантин ради отца
Дети Анджелины Джоли нарушили карантин ради отца Дети Анджелины Джоли хотят больше времени проводить с отцом.
Общество
Резцова призналась, что не соблюдает карантин
Трехкратная олимпийская чемпионка Анфиса Резцова сообщила, что не соблюдает карантин и навещает родственников.
Общество
За гражданами при помощи смартфонов следят американские власти
По данным, которыми располагает газета, слежку за американцами организует федеральное правительство, власти штатов и Центр по контролю и профилактике заболеваний.
Общество
Число заболевших коронавирусом в России продолжает расти
Число заболевших коронавирусом продолжает расти.
Экономика
«Роснефть» выкупила свои акции и расписки на биржах в Москве и Лондоне
«Роснефть» выкупила 4,936 млн акций компании и 1,889 млн глобальных депозитарных расписок (GDR) в рамках обратного выкупа акций (buyback) за период с 23 по 27 марта.
Космос
NASA готовит миссию по устранению приближающегося к Земле астероида
Аппарат для устранения астероида будет направлен к небольшой бинарной астероидной системе под названием Didymos (или 65803 Didymos).
Биатлон
У российской биатлонистки Халиуллиной нашли коронавирус
Происшествия
В Коммунарке умерли еще два пациента с коронавирусом
Другому скончавшемуся пациенту было 69 лет, поступил с диагнозом пневмония, сахарный диабет, больной провел на аппарате искусственного дыхания трое суток.
Происшествия
Впервые в Воронеже двух человек накажут за фейки о коронавирусе
Как отметили в оперштабе, это первые два случая в Воронеже с начала пандемии коронавируса.
Технологии
Обновление Windows 10 ломает интернет-соединение
Большое количество пользователей столкнулись со сложностями с интернет-соединением после обновления системы.
Происшествия
В Крыму возбудили уголовное дело против нарушителя с коронавирусом
29 марта глава Крыма Сергей Аксёнов призвал возбудить первое уголовное дело против местного жителя, который не соблюдал режим изоляции и заразил другого человека.
Шоу-бизнес
Елена Беркова сообщила о своей беременности
Российская порноактриса Елена Беркова заявила о том, что ждёт ребёнка, выложив в "Инстаграме" фотографию, на которой держит в руке тест на беременность с двумя полосками.
Происшествия
Двух членов ЛДПР обвинили в хищении денег партии
Двум сотрудникам аппарата ЛДПР предъявили обвинения в хищении денег молодежных организаций партии, сообщает пресс-служба МВД.