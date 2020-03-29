Минпромторг выступил с предложением о введении определенных налоговых льгот для предприятий потребительского рынка. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на письмо главы ведомства Дениса Мантурова на имя премьер-министра Михаила Мишустина.

Общество Мишустин призвал распространить режим самоизоляции на все регионы Премьер-министр России Михаил Мишустин призвал руководителей российских регионов ввести такие же ограничительные меры по борьбе с распространением коронавируса, как в Москве и Подмосковье, передает РИА "Новости".

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Общество Собянин пообещал ужесточить контроль за соблюдением самоизоляции По мере разработки информационных систем власти Москвы смогут жёстче контролировать передвижение граждан в условиях эпидемии коронавируса, заявил мэр столицы Сергей Собянин.

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