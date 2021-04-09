Будьте в Плюсе
Главное
Экономика
США
Экономика
Видео
Экономика
Интересное
Экономика
Политика
Экономика
Общество
Экономика
Экономика
В мире
Спорт
Происшествия
Культура
Технологии
Наука
Авто
Экономика
Коммерсантъ

Минпромторг предложил поддержать внедрение искусственного интеллекта

Минпромторг предложил поддержать внедрение искусственного интеллекта Правительство может облегчить российским компаниям, которые занимаются внедрением технологий искусственного интеллекта (ИИ), получение госсубсидий.В источнике
ФАН
3DNews
Anews
Live24
Экономика сегодня
Народные новости
С чего всё началось

Минпромторг предложил поддержать внедрение искусственного интеллекта

Максимальный ежегодный размер субсидии по одному проекту в соответствии с документом составит не более 500 млн руб. При этом срок его реализации не должен превышать шесть лет, то есть разработчик в целом сможет получить до 3 млрд руб. Получатель субсидии должен будет инвестировать свои средства в объеме не менее 30% от стоимости проекта, уточнили "Ъ" в Минпромторге.
Коммерсантъ17:04

Подробнее о событии

Власти России могут выделить 3 млрд рублей на развитие технологий ИИ

ФАН09:34

Минпромторг РФ предложил меры поддержки разработчиков ИИ

Экономика сегодня08:54

Минпромторг захотел поддержать внедрение искусственного интеллекта

Live2401:26

Минпромторг предложил поддержать разработчиков искусственного интеллекта

Компания06:32

Минпромторг предложил выделять внедряющим нейросети компаниям до 3 млрд рублей

Forbes04:42

Минпромторг предлагает выделять разработчикам ИИ по 3 млрд рублей

Anews06:48

Минпромторг предложил поддержать внедрение искусственного интеллекта

Коммерсантъ17:04
Интересное

В ТЦ в Красноярске локализовали возгорание

Пожарные обнаружили место возгорания в крупном торговом центре в Красноярске – загорание на площади 15 "квадратов" произошло в вентиляционной трубе и на данный момент локализовано, сообщает пресс-служба управления МЧС по Красноярскому краю.
РИА Новости08:26

Назван самый полезный чай на завтрак

Согласно некоторым исследованиям, напиток повышает скорость обмена веществ и ускоряет сжигание жира, пишет Express.co. Мятный чай Мята содержит эфирные масла, которые помогают справиться с заложенностью носа при простудных заболеваниях.
Профиль03:11

В Варшаве произошли столкновения в годовщину крушения самолета Качиньского

Столкновения между протестующими и полицией произошли во время памятных мероприятий в Варшаве, приуроченных к 11-й годовщине гибели в авиакатастрофе президента Польши Леха Качиньского, сообщает в субботу информационное интернет-издание Wirtualna Polska.
Интерфакс05:35