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Коммерсантъ

Минпромторг предложил поддержать внедрение искусственного интеллекта

Минпромторг предложил поддержать внедрение искусственного интеллекта Правительство может облегчить российским компаниям, которые занимаются внедрением технологий искусственного интеллекта (ИИ), получение госсубсидий.В источнике
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Минпромторг предложил поддержать внедрение искусственного интеллекта

Максимальный ежегодный размер субсидии по одному проекту в соответствии с документом составит не более 500 млн руб. При этом срок его реализации не должен превышать шесть лет, то есть разработчик в целом сможет получить до 3 млрд руб. Получатель субсидии должен будет инвестировать свои средства в объеме не менее 30% от стоимости проекта, уточнили "Ъ" в Минпромторге.
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