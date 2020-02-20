Общество
КоммерсантъМинпромторг предложил увеличить налог на старые автомобили
С 2021 года транспортный налог для легковых автомобилей класса «Евро-3» и ниже может существенно вырасти. Предложение о кардинальном увеличении базовой ставки налога сделал Минпромторг.
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Общество
Путин ответил на вопрос пенсионерки о жизни на 10 800 рублей в месяц
Политика
Запрет переговоров о передаче территорий РФ впишут в Конституцию
В российскую Конституцию внесут поправку о запрете переговоров о передаче территорий России.
Армия и оружие
Су-24 ушел от зенитной ракеты над Идлибом
Фронтовой бомбардировщик Су-24 в небе над провинцией Идлиб в Сирии был обстрелян из переносного зенитного ракетного комплекса, но смог избежать попадания ракеты.
Политика
Путин сообщил, почему выбрал Мишустина на пост премьер-министра
Президент России Владимир Путин руководствовался личными и деловыми качествами Михаила Мишустина при принятии решения о назначении его на пост премьер-министра РФ.
Общество
Следует поднять уровень приличия, а не пенсии: о жалобах звёзд
Как сообщало ИА REGNUM, первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по социальной политике Валерий Рязанский призвал деятелей культуры и шоу-бизнеса в России не жаловаться на маленькие пенсии.
Происшествия
На Камчатке произошло землетрясение магнитудой 6,1
Подземные толчки магнитудой 6,1 по шкале Рихтера зафиксированы у восточного побережья Камчатки в пятницу утром по местному времени, передает РИА Новости.
Общество
Суд в Берлине разрешил Tesla вырубить лес под стройку завода
Высший административный суд Берлина и Бранденбурга отклонил иск против продолжения подготовительных работ на площадке для строительства будущего завода компании Tesla рядом с Берлином.
Армия и оружие
Против кого будет направлен обновлённый ядерный арсенал США
Глава Пентагона Марк Эспер посетил базу стратегических ядерных сил США в штате Северная Дакота, где заявил о необходимости поддержать военный бюджет администрации Трампа, в который заложена программа модернизации американской ядерной триады.
Происшествия
Отец опроверг просьбы Шамсутдинова к сослуживцам избивать его
Срочник Рамиль Шамсутдинов в воинской части 54160 в поселке Горном расстрелял восьмерых своих сослуживцев 25 октября 2019-го, после чего сдался.
Футбол
УЕФА начнет новое расследование против «Манчестер Сити»
УЕФА заинтересовала финансовая комбинация, использованная «горожанами» в 2016 году во время заключения спонсорского контракта с компанией Abu Dhabi, через которую, вероятнее всего, владельцы «Сити» вкладывали свои же деньги в клуб под видом коммерческого спонсорства.
Общество
С 1 апреля проиндексируют социальные пенсии
Как сообщает ToDay News Ufa, по словам главы Минтруда Антона Котякова с 1 апреля 2020 года социальные пенсии будут проиндексированы на 6,1%. Это коснётся почти 4 млн россиян, среди которых 3,2 млн – получатели социальных выплат.
Технологии
Apple разрешит менять стандартные браузер и почту в iPhone
Компания Apple собирается добавить в операционную систему iOS новый функционал.
Шоу-бизнес
Российский певец объявил себя трансгендерной женщиной
Российский певец Оскар (настоящее имя - Шамиль Малкандуев) объявил себя трансгендерной женщиной. Об этом сообщает издание "Открытие".
Хоккей
Бучневич и Панарин принесли «Рейнджерс» победу над «Чикаго»
Общество
Число жертв коронавируса в китайской провинции Хубэй возросло до 2144
Число жертв нового коронавируса в провинции Хубэй в центральной части Китая возросло до 2144 человек.
Происшествия
Опубликовано видео с места жесткой посадки Ан-2 в Магадане
Следственный комитет опубликовал видео с места жесткой посадки Ан-2 в Магадане.
Кино
Юбилейный Берлинский кинофестиваль открывается в Германии
Происшествия
Число жертв стрельбы в немецком Ханау возросло до девяти
Количество жертв стрельбы в немецком Ханау возросло до девяти человек. Об этом сообщила местная полиция.
Гаджеты
Стали известны цены на новые настольные процессоры Intel
Настольные процессоры Intel Comet Lake-S пока не вышли, но мы знаем о них всё больше.
Баскетбол
Сборная России проиграла Италии в матче квалификации Евробаскета
Сборная России уступила команде Италии в первом матче квалификации к Евробаскету-2021.
Экономика
Наценки аптек выросли впервые с 2016 года
По итогам 2019 года средний размер наценки на лекарства в российских аптеках вырос до 24,6%, это увеличение произошло впервые с 2016 года и связано с падением спроса на медицинские препараты.
Здоровье
Врач-диетолог рассказал о бесценных полезных свойствах гречки
Врач-диетолог Андрей Бобровский рассказал о том, какими полезными свойствами обладает такой продукт как гречка, сообщает радио Sputnik.
Политика
Захарова прокомментировала протесты на Украине из-за эвакуации из КНР
Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала ситуацию с протестами в Полтавской области из-за эвакуации из Китая граждан Украины.
Энергетика
Белоруссия закупила российскую нефть через трейдеров
Белоруссия закупила через трейдеров российскую нефть в объеме 160 тысяч тонн без премии, сообщили в компании «Белнефтехим».
Армия и оружие
В ближайшие 10 лет США не смогут бросить вызов России
Что касается стратегического ядерного оружия, то тут США отстают гораздо сильнее.
Общество
Гражданка Украины отказалась эвакуироваться из Китая без своей собаки
Посольство Украины в Китае сообщило, что украинка Анастасия Зинченко отказалась уезжать из города Ухань без своей собаки.