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Политика Путин сообщил, почему выбрал Мишустина на пост премьер-министра Президент России Владимир Путин руководствовался личными и деловыми качествами Михаила Мишустина при принятии решения о назначении его на пост премьер-министра РФ.

Общество Следует поднять уровень приличия, а не пенсии: о жалобах звёзд Как сообщало ИА REGNUM, первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по социальной политике Валерий Рязанский призвал деятелей культуры и шоу-бизнеса в России не жаловаться на маленькие пенсии.

Происшествия На Камчатке произошло землетрясение магнитудой 6,1 Подземные толчки магнитудой 6,1 по шкале Рихтера зафиксированы у восточного побережья Камчатки в пятницу утром по местному времени, передает РИА Новости.

Общество Суд в Берлине разрешил Tesla вырубить лес под стройку завода Высший административный суд Берлина и Бранденбурга отклонил иск против продолжения подготовительных работ на площадке для строительства будущего завода компании Tesla рядом с Берлином.

Армия и оружие Против кого будет направлен обновлённый ядерный арсенал США Глава Пентагона Марк Эспер посетил базу стратегических ядерных сил США в штате Северная Дакота, где заявил о необходимости поддержать военный бюджет администрации Трампа, в который заложена программа модернизации американской ядерной триады.

Происшествия Отец опроверг просьбы Шамсутдинова к сослуживцам избивать его Срочник Рамиль Шамсутдинов в воинской части 54160 в поселке Горном расстрелял восьмерых своих сослуживцев 25 октября 2019-го, после чего сдался.

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Общество С 1 апреля проиндексируют социальные пенсии Как сообщает ToDay News Ufa, по словам главы Минтруда Антона Котякова с 1 апреля 2020 года социальные пенсии будут проиндексированы на 6,1%. Это коснётся почти 4 млн россиян, среди которых 3,2 млн – получатели социальных выплат.

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