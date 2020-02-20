Общество

КоммерсантъКоммерсантъМинпромторг предложил увеличить налог на старые автомобили

С 2021 года транспортный налог для легковых автомобилей класса «Евро-3» и ниже может существенно вырасти. Предложение о кардинальном увеличении базовой ставки налога сделал Минпромторг.
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Минпромторг планирует повысить транспортный налог на старые автомобили

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