«В сложившихся условиях данный перечень носит информационный характер и не повлечет установление повышающего коэффициента налога на автомобили стоимостью от 3 до 10 млн рублей», – пояснили в министерстве.
В министерстве также отметили, что до вступления нововведения в силу ведомство обязано опубликовать на официальном сайте перечень автомобилей дороже 3 млн руб. в соответствии с действующим законодательством.
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Нет оснований предполагать, что астероид в обозримом будущем может упасть на Землю, считает профессор кафедры вычислительной физики и моделирования физических процессов Института физики, директор Астрономической обсерватории им. Энгельгардта Казанского федерального университета Юрий Нефедьев.
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