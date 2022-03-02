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Минпромторг предложил повысить планку налога на роскошь для авто до 10 миллионов рублей

Минпромторг России предложил повысить планку налога на роскошь для легковых автомобилей с трех до десяти миллионов рублей.
Lenta.ru
Изменения коснутся автомобилей, приобретенных с 1 января 2022 года.
Lenta.ru
«В сложившихся условиях данный перечень носит информационный характер и не повлечет установление повышающего коэффициента налога на автомобили стоимостью от 3 до 10 млн рублей», – пояснили в министерстве.
Взгляд.ру
В министерстве также отметили, что до вступления нововведения в силу ведомство обязано опубликовать на официальном сайте перечень автомобилей дороже 3 млн руб. в соответствии с действующим законодательством.
Газета.Ru

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