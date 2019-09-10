Экономика

ВедомостиВедомостиМинпромторг предложил повысить ставку утилизационного сбора с 1 января

Минпромторг предложил существенно повысить ставку утилизационного сбора на автомобили с 1 января, сообщает газета «Коммерсантъ» со ссылкой на источники. Ставка сбора может в среднем вырасти на 80%, а в легковом сегменте – на 110%. Ведомство направило соответствующее предложение в правительство.
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с чего всё началось

Цены на машины разгонят утильсбором

В среднем ставки сбора, по предварительным расчетам, могут вырасти на 80%, в легковом сегменте — на 110%. В последний раз утильсбор повышали в 2018 году, что привело к росту цен на автомобили. По оценкам аналитиков, на фоне чувствительности покупателей повышение будет постепенным, на 2–4%.
Коммерсантъвчера в 18:30

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Цены на машины разгонят утильсбором

Коммерсантъвчера в 18:30

«Ъ»: Минпромторг предлагает повысить ставку утилизационного сбора с 1 января

ТАССвчера в 19:00

СМИ сообщили о новом подорожании автомобилей из-за утильсбора

РБКвчера в 22:41

Минпромторг предложил повысить ставку утилизационного сбора с 1 января

Ведомостивчера в 22:04

Утилизационный сбор на автомобили со следующего года могут повысить в России

Эхо Москвывчера в 22:24

Утилизационный сбор на автомашины в России снова повысят

URA.Ruвчера в 21:32

Минпромторг хочет повысить утильсбор

News.ruвчера в 19:49
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Автоматически обработано 6989 источников, обновлено в 02:00, Вашингтон
Общество

Гуф извинился за клип «Москва» и заявил, что не знал про «выборы мэра»

РИА Новости вчера в 19:53
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Украинская община в Крыму пригласила дипломатов США и ЕС на полуостров

Глава украинской общины Крыма Анастасия Гридчина назвала странной позицию США и ЕС не признавать итоги местных выборов и пригласила дипломатов западных стран посетить регион.
РИА Новости вчера в 23:45
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Чистый государственный долг России стал отрицательным

У России не осталось чистого государственного долга. Об этом сообщает принадлежащее Григорию Березкину издание РБК.
Газета.Ru 00:16
Энергетика

Цена на нефть Brent превысила $63 за баррель

Цены на нефть марки Brent поднялись выше отметки $63 за баррель. Об этом сообщают РИА "Новости" со ссылкой на данные торгов.
Газета.Ru вчера в 20:49
Космос

Китай провёл испытание на орбите «карманного» ионного двигателя

Китайские инженеры разработали ионный двигатель «карманного размера», который предназначен для «продления жизни малых космических аппаратов и предотвращения их превращения в опасный космический мусор».
Московский Комсомолец 01:37
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В МИД отреагировали на сообщение об эвакуации из России шпиона США

Источник в МИД РФ назвал информацию американского телеканала "бредом" и "паранойей" в части, где описывается инцидент встречи Трампа в Белом доме с главой МИД РФ Сергеем Лавровым и тогдашним послом РФ Сергеем Кисляком в 2017 году.
Газета.Ru вчера в 13:19
Общество

Шнуров отреагировал на выступление Билана в Самаре

Газета.Ru 01:48
Футбол

Марио Фернандес принес России победу над Казахстаном

Сборная России на последних минутах отборочной встречи чемпионата Европы по футболу вырвала победу у команды Казахстана.
Ридус вчера в 17:01
Происшествия

Суд в Китае приговорил к смертной казни похитителя и убийцу ребенка

Суд средней ступени города Сианя на северо-западе Китая приговорил к смертной казни Лина Юаньцзе за похищение и убийство несовершеннолетнего, его сообщник Чжао Юйхао получил пожизненный тюремный срок.
Известия 01:33
Технологии

Россияне смогут покупать алкоголь по приложению вместо паспорта

В России внедрят специальное мобильное приложение, с помощью которого можно будет доказать свой совершеннолетний возраст для покупки алкоголя.
9111.ru вчера в 05:25
Технологии

Сбербанк запустил переводы с карт других банков через свое приложение

Сбербанк в своем мобильном приложении и на сайте запустил функцию денежных переводов на свои карты с карт других банков.
РБК 01:30
Политика

ФБР передало посольству Украины украденную в годы ВОВ картину

Федеральное бюро расследований (ФБР) США передало в понедельник посольству Украины в Вашингтоне картину художника Михаила Панина "Тайный выезд Ивана Грозного перед опричниной".
Российская газета вчера в 20:44
Политика

На выборах в Мосгордуму победили Навальный и его «умное голосование»

Воскресные выборы в Мосгордуму принесли сенсационный результат: при очень низкой явке (21,77%) кандидаты от оппозиционных партий победили в 20 из 45 одномандатных округов, а число единороссов и их союзников в новом городском парламенте сократится на треть – с 38 до 25 (10 из них – депутаты предыдущего созыва).
Ведомости вчера в 17:02
Происшествия

В ФБК заявили об обысках в штабах Навального в Самаре, Уфе и Перми

Сотрудники правоохранительных органов во вторник пришли с обысками в штабы оппозиционера Алексея Навального в Уфе, Самаре и Перми, а также к нескольким их сотрудникам.
РБК 01:55
Политика

Песков объяснил отсутствие Путина на встрече освобожденных россиян

Взгляд.ру вчера в 06:39
Космос

Китайский радиотелескоп зафиксировал неизвестные космические сигналы

Самый большой в мире сферический радиотелескоп FAST, расположенный в провинции Гуйчжоу Китая, обнаружил повторяющиеся быстрые радиовсплески неизвестного происхождения.
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Молодежь в богатых странах стала чаще страдать раком толстой кишки.
Газета.Ru вчера в 12:04
Футбол

Абрахам: «Мама была вся в слезах из-за расистских оскорблений в мой адрес»

Форвард «Челси» Тэмми Абрахам рассказал, что его мама очень сильно переживала из-за расистских оскорблений в адрес сына.
Sport24.ru 01:35
Культура

Командир А321 «Уральских авиалиний» научил Урганта управлять самолетом

Командир Аirbus А321 «Уральских авиалиний» Дамир Юсупов принял участие в первом выпуске нового «Вечернего Урганта».
Екатеринбург-ТВ 00:00
Гаджеты

Apple нарушила китайские законы при производстве iPhone

По сообщениям американского издания Bloomberg, Apple и Foxconn были обвинены правозащитной группой China Labor Watch в нарушении китайского трудового законодательства.
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Армия и оружие

Северная Корея вновь запустила неопознанные снаряды

Два неопознанных снаряда были запущены с территории Северной Кореи во вторник, 10 сентября.
Lenta.ru вчера в 23:23
Экономика

Пенсионный фонд одобрил новую систему накоплений пенсий

Минфин раскрыл детали новой системы в пятницу, 6 сентября. Сейчас законопроект направлен на согласование в Минтруд.
Lenta.ru вчера в 11:06
Шоу-бизнес

У Ким Кардашьян нашли волчанку и ревматоидный артрит

Врач отправил Кардашьян на анализы, которые показали наличие антител к волчанке и ревматоидному артриту.
Sport24.ru вчера в 11:10
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Министерство иностранных дел Украины выразило протест из-за проведения выборов в Крыму. Об этом сообщается на сайте ведомства.
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Путин уволил почти 30 генералов и полковников

Президент России Владимир Путин освободил от должностей почти тридцать высших должностных лиц в правоохранительных органах.
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Общество

Шведский ученый высказался за употребление человечины в пищу

Профессор Стокгольмской школы экономики Магнус Содерлунд высказался в пользу рациона из человеческой плоти, пишет New York Post со ссылкой на выступление ученого на научном симпозиуме Gastro в шведской столице.
РИА Новости вчера в 20:03
Политика

Названы кураторы обмена заключенными между Россией и Украиной

Россия и Украина для обмена заключенными создали специальные рабочие группы, российскую возглавил заместитель председателя правительства Дмитрий Козак, украинскую — помощник президента страны Андрей Ермак, об этом в интервью РБК сообщила украинский омбудсмен Людмила Денисова.
REGNUM 01:35
Происшествия

Один человек погиб в результате пожара в гостинице в Сочи

RT на русском 01:16
Происшествия

Обнародована переписка одной из сестер Хачатурян с отцом

Lenta.ru вчера в 13:10
Происшествия

Из перевернувшегося у берегов США судна спасены три человека

Вести.Ru вчера в 16:29
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