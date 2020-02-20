Минпромторг России предлагает с 2021 года повысить транспортный налог для автомобилей экологического класса евро-3 и ниже, заявил замминистра промышленности и торговли РФ Александр Морозов.

с чего всё началось

Уточняется, что, в случае одобрения предложения, ставка транспортного налога увеличится с 2021 года. До этого стало известно, что в Госдуме хотят запретить эксплуатацию старых автомобилей .

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