Общество

Газета.RuГазета.RuМинпромторг планирует повысить налог на старые автомобили

Уточняется, что, в случае одобрения предложения, ставка транспортного налога увеличится с 2021 года. До этого стало известно, что в Госдуме хотят запретить эксплуатацию старых автомобилей .
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с чего всё началось

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