Общество
Газета.RuМинпромторг планирует повысить налог на старые автомобили
Уточняется, что, в случае одобрения предложения, ставка транспортного налога увеличится с 2021 года. До этого стало известно, что в Госдуме хотят запретить эксплуатацию старых автомобилей .
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с чего всё началось
Минпромторг России предлагает с 2021 года повысить транспортный налог для автомобилей экологического класса евро-3 и ниже, заявил замминистра промышленности и торговли РФ Александр Морозов.ПРАЙМвчера в 09:44
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Что касается Абильгора, мы планировали купить его летом: спокойно посмотреть на игрока, понять, что будет с новым лимитом.
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Общество
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Австралия подтвердила подлинность попавших в сеть документов по MH17
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Происшествия
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По делу о самоубийстве полковника ФСИН Виктора Свиридова в суде появился первый фигурант.
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Срочник Рамиль Шамсутдинов в воинской части 54160 в поселке Горном расстрелял восьмерых своих сослуживцев 25 октября 2019-го, после чего сдался.