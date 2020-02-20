Вице-президент Федерации автовладельцев России Дмитрий Клевцов в беседе с RT прокомментировал предложение Минпромторга увеличить с 2021 года базовую ставку транспортного налога на автомобили экологического класса «Евро-3» и ниже. Как сообщалось, инициатива касается только коммерческого транспорта.

с чего всё началось

Министерство промышленности и торговли планирует увеличить базовую ставку транспортного налога на автомобили экологического класса Евро-3 и ниже. Об этом заявил заместитель главы ведомства Александр Морозов.

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