Общество
РИА НовостиМинпромторг предложил повысить транспортный налог на старые автомобили
Министерство промышленности и торговли планирует увеличить базовую ставку транспортного налога на автомобили экологического класса Евро-3 и ниже. Об этом заявил заместитель главы ведомства Александр Морозов.
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с чего всё началось
Вице-президент Федерации автовладельцев России Дмитрий Клевцов в беседе с RT прокомментировал предложение Минпромторга увеличить с 2021 года базовую ставку транспортного налога на автомобили экологического класса «Евро-3» и ниже. Как сообщалось, инициатива касается только коммерческого транспорта.RT на русском14:37
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