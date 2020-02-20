Общество

РИА НовостиРИА НовостиМинпромторг предложил повысить транспортный налог на старые автомобили

Министерство промышленности и торговли планирует увеличить базовую ставку транспортного налога на автомобили экологического класса Евро-3 и ниже. Об этом заявил заместитель главы ведомства Александр Морозов.
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с чего всё началось

В ФАР оценили идею увеличения транспортного налога на старые машины

Вице-президент Федерации автовладельцев России Дмитрий Клевцов в беседе с RT прокомментировал предложение Минпромторга увеличить с 2021 года базовую ставку транспортного налога на автомобили экологического класса «Евро-3» и ниже. Как сообщалось, инициатива касается только коммерческого транспорта.
RT на русском14:37

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Повышение налога на старые автомобили должно сопровождаться снижением на новые - эксперт

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Минпромторг назвал число неэкологичных автомобилей в России

Российская газета14:03

Минпромторг планирует повысить транспортный налог на старые автомобили

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RT на русском14:37

Минпромторг предложил повысить налог на старые автомобили

РБК13:05

Минпромторг предложил повысить транспортный налог на старые автомобили

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