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Министерство промышленности и торговли планирует увеличить базовую ставку транспортного налога на автомобили экологического класса Евро-3 и ниже. Об этом заявил заместитель главы ведомства Александр Морозов.
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с чего всё началось

Минпромторг предлагает поднять с 2021 года налог для автомобилей евро-3 и ниже

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