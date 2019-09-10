В среднем ставки сбора, по предварительным расчетам, могут вырасти на 80%, в легковом сегменте — на 110%. В последний раз утильсбор повышали в 2018 году, что привело к росту цен на автомобили. По оценкам аналитиков, на фоне чувствительности покупателей повышение будет постепенным, на 2–4%.

с чего всё началось

Министерство промышленности и торговли направило в правительство России предложение о повышении ставки утилизационного сбора на автомобили с 1 января. Об этом пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на источники.

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