Экономика
RT на русскомМинпромторг предложил повысить утилизационный сбор на автомобили
Министерство промышленности и торговли направило в правительство России предложение о повышении ставки утилизационного сбора на автомобили с 1 января. Об этом пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на источники.
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с чего всё началось
В среднем ставки сбора, по предварительным расчетам, могут вырасти на 80%, в легковом сегменте — на 110%. В последний раз утильсбор повышали в 2018 году, что привело к росту цен на автомобили. По оценкам аналитиков, на фоне чувствительности покупателей повышение будет постепенным, на 2–4%.Коммерсантъвчера в 18:30
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В Болгарии задержан лидер движения «Русофилы»
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Вести.Ru 02:48
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Общество
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Газета.Ru 04:14
Политика
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Коммерсантъ вчера в 15:36
Наука
Гормон роста человека позволил сбросить два эпигенетических года
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Политика
Помощник Зеленского рассказал о тоне переговоров с Путиным
Помощник украинского лидера Андрей Ермак поведал о тоне, в котором велись переговоры между президентами России и Украины.
Наша версия вчера в 04:58
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Минимальную цену на сигареты предложили установить в России
Депутаты Госдумы выступили за введение минимальной цены на табак в России.
Газета.Ru вчера в 04:19
Экономика
Доход российских компаний от экспорта СПГ за семь месяцев вырос на 75%
Компании Sakhalin Energy и "Ямал СПГ" в январе - июле 2019 года увеличили доходы от экспорта сжиженного природного газа (СПГ) на 75% по сравнению с показателем за аналогичный период 2018 года. - до $4,961 млрд.
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Бердыев рассказал о переговорах со «Спартаком»
Бывший главный тренер казанского "Рубина" Курбан Бердыев заявил о том, что не вел никаких переговоров с руководством "Спартака" на предмет готовности возглавить московский клуб.
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Футбол
Дюков высказался против совмещения работы тренера в сборной и клубе
Президент Российского футбольного союза (РФС) Александр Дюков заявил, что является скорее противником идеи совмещения работы главного тренера в сборной России и клубе.
РИА Новости 04:36
Общество
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Готовность больше работать за более высокую зарплату выразили 76% опрошенных.
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BFM.ru 03:45
Экономика
Росстат: Авиабилеты в России подорожали на четверть
Цены на авиабилеты в России с января по август этого года подорожали на 24 процента.
Российская газета 01:51
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Чистый российский госдолг стал отрицательным
Чистый государственный долг России стал отрицательным впервые после введения первых санкций за присоединение Крыма и падения цен на нефть в 2014 году, пишет РБК со ссылкой на данные Минфина и ЦБ.
РИА Новости вчера в 23:54
Политика
Активисты Greenpeace заблокировали судно с углём в порту Гданьска
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Клопс 03:49
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В Кремле прокомментировали результаты выборов
Результаты выборов в Мосгордуму свидетельствуют о том, что размышления политологов о "протестном голосовании" не подтвердились.
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Гидрометцентр объявил в Москве и Подмосковье желтый уровень погодной опасности . Предупреждение действует до 10:00 10 сентября.
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Оценен возможный ущерб от работы эвакуированного из России шпиона США
В России оценили возможный ущерб от предполагаемого шпионажа в пользу США высокопоставленного сотрудника аппарата правительства России Олега Смоленкова.
Lenta.ru вчера в 23:37
Музыка
Билли Айлиш исполнила «русскую» версию «Bad Guy» в «Вечернем Урганте»
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Мужчина поджег себя у здания Госсовета Удмуртии
Мужчина поджег себя у входа в здание Госсовета Удмуртии прямо перед началом сессии.
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