Экономика

RT на русскомRT на русскомМинпромторг предложил повысить утилизационный сбор на автомобили

Министерство промышленности и торговли направило в правительство России предложение о повышении ставки утилизационного сбора на автомобили с 1 января. Об этом пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на источники.
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с чего всё началось

Цены на машины разгонят утильсбором

В среднем ставки сбора, по предварительным расчетам, могут вырасти на 80%, в легковом сегменте — на 110%. В последний раз утильсбор повышали в 2018 году, что привело к росту цен на автомобили. По оценкам аналитиков, на фоне чувствительности покупателей повышение будет постепенным, на 2–4%.
Коммерсантъвчера в 18:30

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Представитель Козака подтвердил обсуждение повышения утильсбора

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«Ъ»: Минпромторг предлагает повысить ставку утилизационного сбора с 1 января

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Минпромторг предложил повысить ставку утилизационного сбора

Ведомостивчера в 22:04

Цены на автомобили в России вырастут после Нового года

URA.Ruвчера в 21:32
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Автоматически обработаны 6992 источника, обновлено в 11:12, Вашингтон
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В США рассказали, зачем России золото

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Игры

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США ввели санкции против двух сотрудников СК России

США вводят санкции в отношении двух руководящих сотрудников Следственного комитета России в Сургуте.
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Суд решил удовлетворить претензию истца в полном объеме — им придется компенсировать 1,2 млн руб. Ответчиками по иску выступали политики Алексей Навальный, Любовь Соболь, Георгий Албуров, Владимир Милов, Олег Степанов, Ивану Жданов, Юлия Галямина, Александр Соловьев и Илья Яшин, но после рассмотрения доказательств Албурова из числа ответчиков исключили.
Ведомости 11:00
Происшествия

Экс-владельцев Промсвязьбанка объявили в международный розыск

Экс-владельцы Промсвязьбанка Алексей и Дмитрий Ананьевы, обвиняемые в растрате, объявлены в международный розыск.
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Политика

Стихийный митинг в Улан-Удэ перерос в столкновения с полицией

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Происшествия

Рогозин прокомментировал задержания на объекте «Роскосмоса»

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Киркоров оценил раскаяние Билана за «пьяный» концерт

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Экономика

В Госдуме предложили установить единую минимальную цену на сигареты

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В Минприроды заявили о зависимости части экономики России от погоды

«По оценкам экспертов, одна седьмая часть экономики России является погодозависимой», — заявил он в ходе заседания совета при ведомстве.
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Обнародована переписка одной из сестер Хачатурян с отцом

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Назван самый провальный фильм в истории кино

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Госдума одобрила проект о штрафах за нарушения хранения личных данных

Госдума приняла в первом чтении законопроект о штрафах за нарушения операторами требований хранения персональных данных в России.
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Онкологи назвали самый распространенный вид рака среди молодежи

Вечерняя Москва вчера в 07:24
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Генерал ФСБ прокомментировал сообщения о «шпионе» в руководстве РФ

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Суд ЕС ограничил права «Газпрома» по газопроводу OPAL

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Не знаю, почему наш юный Шишкин решил именно этим дубом поздравить тебя с днем рождения, но, начав приклеивать лепестки, я пожалела, что это не цветок — с ним все было бы сильно проще, — следует из поздравления, размещенного в профиле Собчак.
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