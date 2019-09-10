Экономика
RT на русскомМинпромторг предложил повысить утилизационный сбор на автомобили
Министерство промышленности и торговли направило в правительство России предложение о повышении ставки утилизационного сбора на автомобили с 1 января. Об этом пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на источники.
Читать в источнике
Оценить118
с чего всё началось
В среднем ставки сбора, по предварительным расчетам, могут вырасти на 80%, в легковом сегменте — на 110%. В последний раз утильсбор повышали в 2018 году, что привело к росту цен на автомобили. По оценкам аналитиков, на фоне чувствительности покупателей повышение будет постепенным, на 2–4%.Коммерсантъвчера в 18:30
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработаны 6992 источника, обновлено в 09:35, Вашингтон
Политика
Суд Евросоюза ограничил права «Газпрома» по OPAL
"Суд отменил решение ЕК, дающее российскому концерну право использования газопровода на 100%", — уточняется в сообщении.
РИА Новости 04:23
Финансы
Чистый российский госдолг стал отрицательным
Чистый государственный долг России стал отрицательным впервые после введения первых санкций за присоединение Крыма и падения цен на нефть в 2014 году, пишет РБК со ссылкой на данные Минфина и ЦБ.
РИА Новости вчера в 23:54
Политика
Путин наградил Куклачёва орденом Почёта
RT на русском 04:03
Экономика
США допустили санкции против «Роснефти» за сотрудничество с Венесуэлой
Вашингтон может ввести санкции в отношении «Роснефти» за сотрудничество с Каракасом, заявил на брифинге спецпредставитель США по Венесуэле Эллиотт Абрамс.
РБК 07:17
Политика
Канделаки возмутили слова Сенцова о «возвращении в Крым на танке»
Телеведущая Тина Канделаки прокомментировала слова Олега Сенцова о "возвращении в Крым на танке".
РИА Новости 08:56
Политика
СМИ узнали о местоположении сбежавшего из России американского шпиона
Американский агент, который якобы работал в Москве на высокой должности, несколько лет назад сбежал в США.
Телеканал 360° 01:30
Происшествия
Устроивший пикет у здания Госсовета Удмуртии скончался от ожогов
RT на русском 07:53
Общество
Женщины начнут управлять поездами метро в Москве в 2021 году
Женщины смогут работать машинистами в московском метро с января 2021 года. Об этом ТАСС сообщил заместитель мэра Москвы Максим Ликсутов.
РБК 09:22
Шоу-бизнес
Заворотнюк сделала пост в соцсетях после слухов о раке мозга
Напомним, в последнее время СМИ и поклонники актрисы обсуждают слухи о болезни Заворотнюк: якобы после рождения ребёнка у неё обнаружена злокачественная опухоль.
Московский Комсомолец 01:58
Политика
Володин поручил проверить деятельность Навального и Соболь
Госдума проверит деятельность оппозиционеров Алексея Навального и Любови Соболь.
Российская газета 08:27
Шоу-бизнес
Собчак очень нежно поздравила Виторгана с днем рождения
На снимке общий сын Ксении и Максима 2-летний Платон держит поделку к 47-му дню рождения папы.
Wday.ru 04:05
Технологии
«Спокойный рассвет» — AkzoNobel выбрал цвет Dulux 2020 года
Голландский производитель красок AkzoNobel выбрал фирменный цвет красок своего бренда Dulux 2020 г. Им стал пастельный оттенок на пересечении зеленого, серого и синего цветов, который получил название «Спокойный рассвет» («Tranquil dawn»).
Adindex.ru 08:26
Футбол
Клубы Серии А установили рекорд по выплатам зарплат
В общей сложности клубы итальянской Серии А в новом сезоне выплатят своим игрокам € 1,36 млрд, что является абсолютным рекордным показателем в истории лиги, сообщает La Gazzetta dello Sport.
Чемпионат 06:19
Общество
Госдума приняла в первом чтении законопроект о персональных данных
Госдума приняла в первом чтении законопроект о штрафе на сумму до 18 млн рублей за нарушение оператором связи требований по хранению персональных данных с использованием локализованных в РФ баз данных.
Интерфакс 07:58
Футбол
Вратарь сборной Кюрасао скончался перед матчем с командой Гаити
Вратарь сборной Кюрасао по футболу Жарзиньо Питер умер накануне матча Лиги наций КОНКАКАФ (Конфедерация футбола Северной и Центральной Америки и стран Карибского бассейна) с командой Гаити.
РИА Новости 03:49
Армия и оружие
На «Севмаше» рассказали о планах передачи атомных субмарин флоту
До конца этого года в состав ВМФ войдет стратегический подводный ракетоносец "Князь Владимир" - головная субмарина проекта 955А "Борей-А", а уже в 2020 году заказчику будут переданы: атомная подлодка спецназначения "Белгород", атомный стратегический подводный ракетоносец проекта 955А "Князь Олег" и две многоцелевые атомные подлодки проекта 885М "Ясень-М" - "Казань" и "Новосибирск".
Военное обозрение 03:52
Политика
Путин назначил нового прокурора Москвы
RT на русском 08:54
Происшествия
Обнародована переписка одной из сестер Хачатурян с отцом
Lenta.ru вчера в 13:10
Политика
Прокуратура Болгарии обвинила главу «Русофилов» в шпионаже
В прокуратуре Болгарии считают, что председатель Национального движения "Русофилов" Николай Малинов занимался шпионажем, передает ТАСС.
Вести.Ru 08:55
Политика
Парламент Эстонии не поддержал перевод школ на эстонский язык
Рийгикогу (парламент Эстонии) не поддержал предложение о переводе всех детских садов и школ страны на эстонский язык обучения, передаёт телерадиокомпания ERR.
RT на русском 07:06
Общество
Основатель Alibaba Джек Ма покинул пост главы компании
Основатель Alibaba Джек Ма официально покинул пост председателя совета директоров китайской компании, передаёт Bloomberg.
RT на русском 04:52
Футбол
«Пусть убеждают игрой». Кокорин и Мамаев могут вернуться в сборную
Главный тренер сборной России по футболу Станислав Черчесов считает, что Кокорин и Мамаев имеют большие шансы вновь попасть в сборную страны.
Телеканал 360° 08:19
Политика
Грузии предложили вступить в НАТО без Абхазии и Южной Осетии
Бывший генеральный секретарь НАТО Андерс Фог Расмуссен, выступая на международной конференции в Тбилиси, предложил властям Грузии рассмотреть вопрос вступления в Североатлантический альянс, но без Абхазии и Южной Осетии.
News.ru 08:38
Происшествия
В Москве косметолога обвинили в смерти пациентки
В Москве следователи предъявили обвинение косметологу после смерти ее пациентки во время процедуры.
РБК 08:21
Происшествия
Источник рассказал, почему жительница Камчатки утопила своих детей
РИА Новости вчера в 23:10
Гаджеты
Сегодня Apple представит новые модели смартфона iPhone
Американская компания Apple проведет сегодня официальную презентацию, на которой будут представлены новые модели iPhone.
UfacityNews.ru 03:07
Происшествия
В Ленинградской области четыре человека пострадали в ДТП со скорой
Четыре человека пострадали при столкновении ВАЗ с автомобилем скорой помощи на Дороге жизни в Ленинградской области, сообщает пресс-служба УГИБДД по Петербургу и Ленинградской области.
РИА Новости 09:16
Авто
BMW представила новый концепт BMW 4-Series Coupe
Баварский автопроизводитель BMW представил на автосалоне во Франкфурте новый концепт-кар BMW Concept 4-Series Coupe.
Автоновости дня 03:51