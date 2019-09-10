Экономика
RT на русскомМинпромторг предложил повысить утилизационный сбор на автомобили
Министерство промышленности и торговли направило в правительство России предложение о повышении ставки утилизационного сбора на автомобили с 1 января. Об этом пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на источники.
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с чего всё началось
В среднем ставки сбора, по предварительным расчетам, могут вырасти на 80%, в легковом сегменте — на 110%. В последний раз утильсбор повышали в 2018 году, что привело к росту цен на автомобили. По оценкам аналитиков, на фоне чувствительности покупателей повышение будет постепенным, на 2–4%.Коммерсантъвчера в 18:30
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Армия и оружие
«Матрешка» в космосе: в КНР рассказали о секретном российском спутнике
Российская газета 03:25
Политика
Сенцов рассказал о планах после возвращения на Украину
Коммерсантъ 07:38
Политика
Суд Евросоюза ограничил права «Газпрома» по OPAL
"Суд отменил решение ЕК, дающее российскому концерну право использования газопровода на 100%", — уточняется в сообщении.
РИА Новости 04:23
Общество
В Москве женщин начнут обучать профессии машиниста метро
Женщин начнут обучать профессии машиниста метро в Москве в марте 2020 года, к январю 2021 года они уже смогут управлять поездами, рассказал журналистам глава столичного департамента транспорта Максим Ликсутов.
РИА Новости 07:52
Политика
Парламент Эстонии не поддержал перевод школ на эстонский язык
Рийгикогу (парламент Эстонии) не поддержал предложение о переводе всех детских садов и школ страны на эстонский язык обучения, передаёт телерадиокомпания ERR.
RT на русском 07:06
Футбол
«Милан» подарил 100-летней болельщице футболку с автографами
Клуб подарил женщине футболку команды с ее именем на спине и автографами всех игроков итальянской команды.
Soccer.ru 05:14
Общество
Тимати удалил из YouTube собравший рекордное число дизлайков клип
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РБК 02:54
Шоу-бизнес
Ксения Бородина вышла в свет со стильной свекровью
Популярная ведущая Ксения Бородина похвасталась перед поклонниками семейной идиллией, которая царит не только в ее отношениях с мужем и детьми, но даже со свекровью.
Bimru.ru 06:09
Происшествия
Рогозин прокомментировал задержания на объекте «Роскосмоса»
РИА Новости вчера в 06:48
Происшествия
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Следственный комитет России попросил заочно выдать санкцию на арест экс-совладельцев Промсвязьбанка Алексея и Дмитрия Ананьевых.
RT на русском 08:30
Общество
Директор Билана прокомментировал его выступление в Самаре
Концертный директор российского певца Димы Билана Дмитрий Бушуев прокомментировал выступление артиста, которое состоялось в День города в Самаре.
Газета.Ru вчера в 15:17
Политика
Путин назначил нового прокурора Москвы
Газета.Ru 09:23
Политика
Трамп назвал переговоры с талибами «мертвыми»
ФАН вчера в 21:59
Происшествия
Жителя Сочи обвинили в изнасиловании двух малолетних детей
Следователи Адлерского района СУ СК по Краснодарскому краю предъявили обвинение 43-летнему жителю Сочи, который, по версии правоохранителей, надругался над двумя малолетними детьми.
Российская газета 08:43
Общество
Под Москвой заложили военно-патриотический центр для молодежи
Со следующего года в Подмосковье откроется один из крупнейших в России центров военно-патриотического воспитания "Авангард".
Российская газета 05:35
Экономика
В Госдуме предложили установить единую минимальную цену на сигареты
Первый зампред комитета Госдумы по бюджету и налогам Сергей Катасонов (ЛДПР) планирует внести поправки об установлении единой минимальной цены на табачные изделия.
Коммерсантъ вчера в 03:49
Политика
Госдума открывает осеннюю сессию
Сегодня, 10 сентября, состоится первое пленарное заседание осенней сессии Госдумы, сообщает ИА REGNUM.
REGNUM вчера в 17:01
Политика
Стало известно об отставке куратора Украины в МИД России
После отставки Карасин перейдет на работу в Совет Федерации, отмечает издание. В августе Карасину исполнилось 70 лет.
Взгляд.ру 09:00
Политика
Пока вы спали: Казахстан и Киргизия ополчились против России
Казахстан и Киргизия пожаловались на Москву Власти Киргизии и Казахстана заявили, что Россия ограничивает экспорт их угля на Украину, проходящий транзитом через российскую территорию.
Рамблер 04:11
Армия и оружие
Россия смогла создать замену украинским корабельным двигателям
HotGeo вчера в 12:15
Политика
Мосгоризбирком признал выборы в Мосгордуму состоявшимися
Московская городская избирательная комиссия (МГИК) признала выборы депутатов Мосгордумы седьмого созыва состоявшимися и действительными.
Агентство Москва 08:18
Политика
Путин поздравил Хаджимбу с избранием на пост главы Абхазии
Президент России Владимир Путин направил поздравительную телеграмму президенту Абхазии Раулю Хаджимбе по случаю его переизбрания на пост главы государства, сообщает пресс-служба Кремля.
РИА Новости 09:30
Гаджеты
Таким должен был быть Xiaomi Mi A3. Oppo A9 (2020) приятно удивляет, несмотря на разрешение экрана
Компания Oppo пополнила свой ассортимент смартфоном A9 (2020).
iXBT.com 09:28
Политика
В Петербурге допустили отмену итогов муниципальных выборов в 4 районах
«Председатель Санкт-Петербургской избирательной комиссии Виктор Миненко будет настаивать на признании недействительными итогов голосования и результатов выборов депутатов муниципальных советов внутригородских муниципальных образований Санкт-Петербурга по ряду избирательных округов, а возможно, и муниципальных образований в целом», — сообщили в избиркоме Петербурга.
РБК 08:46
Армия и оружие
Афганские талибы захватили один из районов на границе с Таджикистаном
Боевики террористической группировки взяли под контроль здания почти всех правительственных учреждений и подняли на главной площади уездного центра свой белый флаг.
Эхо Москвы 02:29
Интернет
Баг в Instagram позволяет читать закрытые профили
Как пишет американское издание BuzzFeed, любой пользователь Instagram может просматривать сториз и читать посты в закрытых аккаунтах.
Anonsens 07:25
Авто
Hyundai добавила спортивности новому хэтчбеку i10
Компания Hyundai показала спортивную версию хэтчбека i10 нового поколения -- N Line.
Motor 09:30