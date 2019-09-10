Экономика

RT на русскомRT на русскомМинпромторг предложил повысить утилизационный сбор на автомобили

Министерство промышленности и торговли направило в правительство России предложение о повышении ставки утилизационного сбора на автомобили с 1 января. Об этом пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на источники.
Читать в источнике
Комментировать76
с чего всё началось

Цены на машины разгонят утильсбором

В среднем ставки сбора, по предварительным расчетам, могут вырасти на 80%, в легковом сегменте — на 110%. В последний раз утильсбор повышали в 2018 году, что привело к росту цен на автомобили. По оценкам аналитиков, на фоне чувствительности покупателей повышение будет постепенным, на 2–4%.
Коммерсантъвчера в 18:30

Подробнее о событии

Представитель Козака подтвердил обсуждение повышения утильсбора

Коммерсантъ06:18

Мантуров заявил, что утилизационный сбор останется в пределах 1,5-2%

ТАСС13:56

СМИ сообщили о новом подорожании автомобилей из-за утильсбора

РБКвчера в 22:41

Эхономика: Анна Князева

Эхо Москвы09:20

Правительство обсудит вопрос повышения утильсбора на автомобили в России

РИА Новости05:53

Минпромторг предложил повысить ставку утилизационного сбора

Ведомостивчера в 22:04

Сбор с колес

Российская газета13:32
Показать все источники
Автоматически обработан 6991 источник, обновлено в 14:13, Вашингтон
Политика

Миллер признал возможность продажи газа Украине со скидкой 25%

Глава «Газпрома» Алексей Миллер на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным сообщил условия, на которых Украина может получить газ со скидкой в 25%.
Телеканал 360° вчера в 19:27
Гаджеты

Apple начала презентацию новых iPhone

Корпорация Apple начала презентацию своих новых разработок.
Lenta.ru 13:54
Авто

Стартовали продажи новой Chevrolet Captiva 2020

Компания General Motors объявила старт продаж кроссовера Chevrolet Captiva нового поколения.
Новые автомобили 03:49
Политика

Грузии предложили вступить в НАТО без Южной Осетии и Абхазии

Бывший генеральный секретарь НАТО Андерс Фог Расмуссен предложил Грузии вступать в НАТО без Южной Осетии и Абхазии.
Lenta.ru 09:01
Политика

Мэром Сочи временно назначили Алексея Копайгородского

По данным ряда СМИ, Копайгородский одним из первых подал документы на избрание мэра Сочи, затем руководитель Городского собрания курорта Виктор Филонов заявил, что в списке кандидатов на пост мэра Олимпийской столицы всего два человека.
Бизнес-газета вчера в 04:31
Политика

В Госдуме назвали маразмом идею Сенцова вернуться в Крым на танке

Известия 13:28
Политика

«Жахнула всех»: Турчак заявил о победе «Единой России» на выборах

Секретарь генсовета партии "Единая Россия" Андрей Турчак заявил, что правящая партия "жахнула всех" на выборах в законодательные собрания и муниципальные советы, которые прошли 8 сентября.
DP.RU вчера в 00:43
Общество

Директор Билана прокомментировал его выступление в Самаре

Концертный директор российского певца Димы Билана Дмитрий Бушуев прокомментировал выступление артиста, которое состоялось в День города в Самаре.
Газета.Ru вчера в 15:17
Происшествия

Российских следователей заинтересовала продажа ребенка через WhatsApp

Следователи начали проверку после сообщения о попытке продажи несовершеннолетнего через мобильное приложение.
Lenta.ru 06:51
Общество

«Мосгортранс» выиграл иск к Навальному, Соболь и другим оппозиционерам

Суд решил удовлетворить претензию истца в полном объеме: ответчикам придется компенсировать 1,2 млн руб. Ответчиками по иску выступали политики Алексей Навальный, Любовь Соболь, Георгий Албуров, Владимир Милов, Олег Степанов, Иван Жданов, Юлия Галямина, Александр Соловьев и Илья Яшин, но после рассмотрения доказательств Албурова из числа ответчиков исключили.
Ведомости 11:00
Футбол

«Спартак» примет участие в турнире в США

Pravda.Ru 10:42
Футбол

Азар тренировался в общей группе «Реала»

Полузащитник мадридского "Реала" Эден Азар приступил к тренировкам в общей группе после травмы, сообщается на официальном сайте футбольного клуба.
РИА Новости 13:43
Авто

BMW представил новый концепт-кар BMW 4-Series Coupe

В компании обещают, что товарный вариант BMW 4-Series будет на 80 процентов похож на прототип.
Tvoe-avto.com 04:07
Происшествия

В МЧС уточнили площадь пожара в промзоне в Нижегородской области

Ранее в ГУ МЧС по Нижегородской области заявляли, что площадь пожара на складе горюче-смазочных материалов в промзоне Нижегородской области составляет 10 тыс. кв. м. Информации о пострадавших нет.
RT на русском 13:03
Экономика

Глава Роснедр назвал «несладкими» остатки арктического шельфа РФ

Глава компании «Новатэк» Леонид Михельсон заявил, что допуск к проектам на арктическом шельфе частных и иностранных компаний будет полезен для РФ.
News.ru 11:34
Футбол

Соболев назвал лигу, в которой хотел бы продолжить карьеру

Всегда мечтал играть в АПЛ, – сказал Соболев во время прямой трансляции в официальной группе «ВКонтакте» «Матч ТВ».
Спорт день за днем 13:38
Политика

Президент РФ Путин уволил почти 30 генералов и полковников

По данным газеты «Коммерсантъ» со ссылкой на источники, Президент России Владимир Путин освободил от должности около 30 высших должностных лиц из руководящего состава правоохранительных органов, включая руководителей управлений СК в Крыму и Дагестане.
Военное дело 00:12
Религия

Праздничное богослужение пройдет в Храме царя Николая II

Праздничное богослужение в день Усекновения главы пророка Предтечи и крестителя Господня Иоанна состоится в Храме в честь царя страстотерпца Николая II в среду, 11 сентября.
Чертаново Южное 08:49
Театры

Фестиваль современного танца DanceInversion открывается в Москве

Юбилейный, двадцатый по счету, фестиваль DanceInversion откроется во вторник вечером постановкой "Весна священная" на сцене Государственного академического Большого театра.
ТАСС 10:35
Политика

Трамп уволил советника по нацбезопасности Болтона

Президент США Дональд Трамп сообщил, что уволил своего советника по нацбезопасности Джона Болтона.
РИА Новости 12:02
Происшествия

Михаэля Шумахера тайно перевезли в больницу Парижа

Российская газета вчера в 16:10
Культура

Умер фотограф-документалист Роберт Франк

Американский и швейцарский фотограф и режиссер Роберт Франк умер в Канаде в возрасте 94 лет.
ТАСС 09:24
Политика

Путин предложил три кандидатуры на пост главы Крыма

Президент Владимир Путин внес на рассмотрение Госсовета Крыма три кандидатуры на пост главы республики.
РБК 05:50
Политика

В ЦРУ заявили о вывозе своего агента в правительстве РФ

Поводом для экстренного отзыва стал интерес средств массовой информации, появившийся после опубликования деталей "вмешательства России" в выборы президента США.
Аргументы недели 04:02
Финансы

Чистый российский госдолг стал отрицательным

Чистый государственный долг России стал отрицательным впервые после введения первых санкций за присоединение Крыма и падения цен на нефть в 2014 году, пишет РБК со ссылкой на данные Минфина и ЦБ.
РИА Новости вчера в 23:54
Экономика

Глава ПФР одобрил новую пенсионную реформу в России

Глава Пенсионного фонда России (ПФР) Антон Дроздов одобрил новую пенсионную реформу. Россияне будут копить на пенсию добровольно.
KrasnodarMedia вчера в 13:10
Политика

Особое мнение: Алексей Венедиктов

Сегодня нестандартное «Особое мнение» и голос мой звучит не так как обычно.
Эхо Москвы 12:17
Общество

Гран-при имени Стенина достался фотожурналисту из Италии

Гран-при Международного конкурса фотожурналистики имени Андрея Стенина получил итальянский фотограф Габриэле Чеккони за серию «Отверженные и земля», сообщает 10 сентября «РИА Новости».
Известия 11:50
Политика

Казахстан и Киргизия ополчились на Россию из-за угля

Представитель палаты предпринимателей Казахстана «Атамекен» считает, что Москва квотирует экспорт, а Минэкономразвития России, в частности, не согласовывает объемы транзита казахстанского угля для Украины.
Lenta.ru 13:11
Армия и оружие

Украинские силовики обстреляли окраины Донецка: есть раненые

Свободная Пресса 14:08
Как работают Яндекс.Новости?
Главное