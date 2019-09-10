Экономика

RT на русскомRT на русскомМинпромторг предложил повысить утилизационный сбор на автомобили

Министерство промышленности и торговли направило в правительство России предложение о повышении ставки утилизационного сбора на автомобили с 1 января. Об этом пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на источники.
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с чего всё началось

Цены на машины разгонят утильсбором

Индексацию предлагает Минпромторг, чтобы сохранить барьер для импорта автомобилей после очередного — и последнего — снижения пошлин на ввоз готовых машин в РФ. В среднем ставки сбора, по предварительным расчетам, могут вырасти на 80%, в легковом сегменте — на 110%.
Коммерсантъвчера в 18:30

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Представитель Козака подтвердил обсуждение повышения утильсбора

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«Ъ»: Минпромторг предлагает повысить ставку утилизационного сбора с 1 января

ТАССвчера в 19:00

СМИ сообщили о новом подорожании автомобилей из-за утильсбора

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Эхономика: Анна Князева

Эхо Москвы09:20

Правительство обсудит вопрос повышения утильсбора на автомобили в России

РИА Новости05:53

Минпромторг предложил повысить ставку утилизационного сбора

Ведомостивчера в 22:04

Цены на автомобили в России вырастут после Нового года

URA.Ruвчера в 21:32
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Mercedes-Benz GLB представили официально

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Рогозин прокомментировал задержания на объекте «Роскосмоса»

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Экономика сегодня 09:26
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Отмечается, что суд ЕС отменил решение Еврокомиссии, дающее российскому концерну «Газпром» право использовать газопровод OPAL на 100%.
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Государственный долг России стал отрицательным впервые с 2014 года. Об этом сообщает принадлежащее Григорию Березкину издание РБК.
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ЦРУ назвало сообщения СМИ об экстренном вывозе американского шпиона из России дезинформацией.
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Стоимость перелета в экономклассе с начала года увеличилась на 24 процента. Об этом сообщают «Известия» с ссылкой на Росстат.
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Обнародована переписка одной из сестер Хачатурян с отцом

Lenta.ru вчера в 13:10
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Профессор Стокгольмской школы экономики Магнус Содерлунд высказался в пользу рациона из человеческой плоти, пишет New York Post со ссылкой на выступление ученого на научном симпозиуме Gastro в шведской столице.
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Сирия приготовилась к нападению Израиля

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Официальный запуск Netflix на Xiaomi Mi TV состоится 17 сентября в Индии.
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США ввели санкции против двух сотрудников СК России

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Экономист предрек снижение курса доллара до 30 рублей

Экономический эксперт Андрей Хохрин считает, что курс доллара может снизиться до позабытых 30 рублей. В России скоро наступит новый этап.
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