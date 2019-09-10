Экономика
RT на русскомМинпромторг предложил повысить утилизационный сбор на автомобили
Министерство промышленности и торговли направило в правительство России предложение о повышении ставки утилизационного сбора на автомобили с 1 января. Об этом пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на источники.
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с чего всё началось
В среднем ставки сбора, по предварительным расчетам, могут вырасти на 80%, в легковом сегменте — на 110%. В последний раз утильсбор повышали в 2018 году, что привело к росту цен на автомобили. По оценкам аналитиков, на фоне чувствительности покупателей повышение будет постепенным, на 2–4%.Коммерсантъвчера в 18:30
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Lenta.ru 17:31
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Бондарчук попросил Путина помочь «Ленфильму» погасить кредит ВТБ
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Известия 17:01
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Газета.Ru вчера в 10:56
Происшествия
Насиловавший 7-летнюю девочку педофил из Пикалево пойдет под суд
Дело 34-летнего педофила из Пикалево (Бокситогорский район Ленобласти), который, по версии следствия, насиловал 7-летнюю дочь сожительницы, передано в суд.
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Армия и оружие
В МИД России заявили о подготовке ответа на ракетные испытания США
Россия готовит ответ на испытания США ракеты средней дальности.
Комсомольская правда 11:05
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Нурмагомедову не досталось первое место в сводном рейтинге UFC
Российский боец смешанного стиля (MMA), чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в легком весе Хабиб Нурмагомедов не сумел подняться на первое место в общем рейтинге промоушена, составляемом без учета весовых категорий.
Инфо24 14:53
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Англия обыграла Косово. Команды забили восемь голов на двоих
Сборная Англии в матче отборочного турнира чемпионата Европы 2020 года в группе А обыграла национальную команду Косово со счётом 5:3. Встреча состоялась в Саутгемптоне на стадионе «Сент-Мэри».
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Происшествия
Летевший в Турцию самолёт вынужденно сел в Краснодаре
«В 22:07 мск в международном аэропорту Краснодар совершил вынужденную посадку самолёт авиакомпании Red Wings, следовавший по маршруту Москва — Анталья», — заявила представитель пресс-службы.
RT на русском 16:25
Футбол
Гол Ивелина Попова не помог Болгарии избежать поражения от Ирландии
Встреча завершилась победой ирландцев со счетом 3:1. В составе победителей голы забили Алан Браун, Кевин Лонг и Джеймс Коллинз, у гостей отличился полузащитник «Ростова» Ивелин Попов.
Sport24.ru 16:46
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Мэром Сочи избран бывший вице-губернатор Кубани Копайгородский
Господин Копайгородский начал исполнять обязанности мэра за день до выборов, а до этого занимал должность вице-губернатора Краснодарского края по вопросам внутренней политики.
Коммерсантъ 13:46
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Трамп уволил советника по нацбезопасности Болтона
Президент США Дональд Трамп сообщил, что уволил своего советника по нацбезопасности Джона Болтона.
РИА Новости 12:02
Политика
ЦРУ раскритиковало сообщения СМИ об американском шпионе в Кремле
ЦРУ назвало сообщения СМИ об экстренном вывозе американского шпиона из России дезинформацией.
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Газета.Ru вчера в 15:17
Экономика
Счетная палата нашла нарушений по исполнению бюджета-2018 на 426 млрд
Аудиторы Счетной палаты завершили проверку исполнения бюджета РФ за 2018 год.
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Пожар помешал японскому кораблю полететь к МКС
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РЕН ТВ 17:42
Армия и оружие
Британский генерал предупредил об угрозе новой «Большой игры» с Россией
Чрезвычайному комитету правительства Великобритании COBRA необходимо перейти на круглогодичный режим работы, поскольку Россия угрожает возобновить в новом формате The Great Game («Большая игра», геополитическое соперничество между Британской и Российской империями за господство в Южной и Центральной Азии в XIX — начале XX веков).
РБК 16:37