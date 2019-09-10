Экономика
RT на русскомМинпромторг предложил повысить утилизационный сбор на автомобили
Министерство промышленности и торговли направило в правительство России предложение о повышении ставки утилизационного сбора на автомобили с 1 января. Об этом пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на источники.
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с чего всё началось
В среднем ставки сбора, по предварительным расчетам, могут вырасти на 80%, в легковом сегменте — на 110%. В последний раз утильсбор повышали в 2018 году, что привело к росту цен на автомобили. По оценкам аналитиков, на фоне чувствительности покупателей повышение будет постепенным, на 2–4%.Коммерсантъвчера в 18:30
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Автоматически обработаны 6992 источника, обновлено в 08:41, Вашингтон
Политика
Лукашенко подарил Патрушеву его досье времен учебы в Минске
Президент Белоруссии Александр Лукашенко в ходе встречи в Минске с секретарем Совета безопасности России Николаем Патрушевым подарил ему досье, собранное во время его учебы и работе в Белоруссии.
РБК 08:09
Политика
Суд ЕС ограничил права «Газпрома» по газопроводу OPAL
Отмечается, что суд ЕС отменил решение Еврокомиссии, дающее российскому концерну «Газпром» право использовать газопровод OPAL на 100%.
REGNUM 05:36
Шоу-бизнес
Рудковская заявила, что Билан не имел права на ошибку в Самаре
В комментариях отметилась и Яна Рудковская. Она не сомневается, что Дима Билан устроит в Самаре лучший концерт в своей жизни.
Телепрограмма вчера в 23:11
Происшествия
Четверо российских первоклассников обварились кипятком в школе
В Междуреченске четверо первоклассников получили ожоги из-за опрокидывания термопота с кипятком в столовой школы.
Lenta.ru 03:01
Футбол
В услугах Маркизио заинтересованы три клуба
«Рейнджерс», «Фламенго» и «Монако» — три клуба, которые запросили информацию по Маркизио.
Матч ТВ 06:25
Политика
Сенцов решил жить в Киеве и снимать кино
Интерфакс 06:36
Политика
Пискарёв: вмешательство в выборы извне подтвердилось
В Госдуме нашли подтверждение фактам иностранного вмешательства во внутренние дела РФ.
REGNUM 06:35
Шоу-бизнес
Заворотнюк сделала пост в соцсетях после слухов о раке мозга
Напомним, в последнее время СМИ и поклонники актрисы обсуждают слухи о болезни Заворотнюк: якобы после рождения ребёнка у неё обнаружена злокачественная опухоль.
Московский Комсомолец 01:58
Музыка
Билли Айлиш исполнила «русскую» версию «Bad Guy» в «Вечернем Урганте»
ИА InterMedia 05:05
Политика
В ЦРУ заявили о вывозе своего агента в правительстве РФ
Поводом для экстренного отзыва стал интерес средств массовой информации, появившийся после опубликования деталей "вмешательства России" в выборы президента США.
Аргументы недели 04:02
Политика
Путин предложил кандидатуры на пост главы Крыма
Президент России Владимир Путин внес на рассмотрение Государственного совета Крыма три кандидатуры на пост главы республики.
Lenta.ru 06:05
Происшествия
СК начал проверку после распространения рекламы о продаже ребенка
Следственный комитет РФ начал проверку по факту распространения предложения о продаже ребенка в рекламной группе в мессенджере, передает ТАСС / По словам старшего помощника руководителя Главного следственного управления СК по Москве Юлии Ивановой, одному из участников группы "Реклама онлайн" пять раз поступило предложение с абонентского номера о покупке человека.
Газета.Ru 07:52
Происшествия
Обнародована переписка одной из сестер Хачатурян с отцом
Lenta.ru вчера в 13:10
Футбол
Перес: «Успех заметно расслабил „Реал“»
Президент «Реала» Флорентино Перес надеется, что нынешний сезон сложится для команды успешно.
Евро-футбол.ру 08:02
Авто
Land Rover показал новый Defender
Британская компания показала долгожданный внедорожник Land Rover Defender, стоимость которого будет начинаться с отметки 40 тысяч фунтов стерлингов.
SpeedMe 05:33
Финансы
Сбербанк направит в федеральный бюджет 502 миллиарда рублей
Сбербанк в 2019 направит в федеральный бюджет 502 миллиарда рублей в виде налогов и дивидендов, заявил глава Сбербанка Герман Греф на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным.
РИА Новости 08:19
Футбол
УЕФА отклонил апелляцию «Партизана» на проведение матча без зрителей
Апелляционный комитет УЕФА оставил в силе решение о наказании сербского "Партизана" проведением двух домашних матчей без зрителей, сообщается на сайте футбольного клуба.
РИА Новости 07:23
Транспорт
Из-за тайфуна 13 тысяч человек застряли на ночь в аэропорту Токио
Около 13 тыс. человек вынужденно провели ночь в международном аэропорту Нарита близ Токио из-за тайфуна «Факсай».
Росбалт вчера в 22:49
Культура
В Минкультуры появится Департамент театров
В структуре Министерства культуры РФ появится новый департамент - Департамент театров.
Российская газета 05:55
Происшествия
СК попросил заочно арестовать братьев Ананьевых
Следственный комитет России попросил заочно выдать санкцию на арест экс-совладельцев Промсвязьбанка Алексея и Дмитрия Ананьевых.
RT на русском 08:30
Политика
Медведев прокомментировал положение России в G8
25 августа лидеры стран «большой семерки» во время саммита во французском Биаррице обсудили вероятность возвращения к формату G8 с участием России.
Известия 07:39
Кино
Марго Робби экранизирует комикс «Танкистка»
Ранее «Танкистка» уже была экранизирована: в 1995 году на экраны вышел одноимённый фильм с Лори Петти в образе титульной героини.
Фильм Про 07:36
Футбол
«ПСЖ» решил продать Неймара в зимнее трансферное окно
Руководство «ПСЖ» приняло решение расстаться с бразильским нападающим Неймаром в зимнее трансферное окно, утверждает издание Sport.es.
Евро-футбол.ру 06:53
Общество
Протоиерей Смирнов назвал теорию Дарвина совершенно ненаучной
Председатель патриаршей комиссии по делам семьи, защите материнства и детства протоиерей Димитрий Смирнов раскритиковал эволюционную теорию Чарльза Дарвина, назвав ее совершенно ненаучной.
Известия 07:51
Политика
Рада приняла законопроект об импичменте президента
Верховная рада Украины в первом чтении приняла законопроект об импичменте главы государства.
Газета.Ru 04:21
Экономика
В ФАС опровергли стремительный рост стоимости авиабилетов
"По отдельным маршрутам территориальные управления ФАС России проводят анализ и принимают меры реагирования, однако в целом по стране двузначных темпов роста не наблюдается", - отметили в пресс-службе ведомства.
Российская газета 06:10
Армия и оружие
Трамп: США увеличили военные расходы из-за России и Китая
В понедельник, 9 сентября Президент США Дональд Трамп, выступая перед сторонниками Северной Каролины, сделал заявление, в котором отметил, что американская администрация вынужденно занялась перестройкой своих вооруженных сил и пошла на увеличение военные расходы, во многом из-за России и Китая.
Военное дело 00:53