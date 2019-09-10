Экономика

RT на русскомRT на русскомМинпромторг предложил повысить утилизационный сбор на автомобили

Министерство промышленности и торговли направило в правительство России предложение о повышении ставки утилизационного сбора на автомобили с 1 января. Об этом пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на источники.
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с чего всё началось

Цены на машины разгонят утильсбором

Индексацию предлагает Минпромторг, чтобы сохранить барьер для импорта автомобилей после очередного — и последнего — снижения пошлин на ввоз готовых машин в РФ. В среднем ставки сбора, по предварительным расчетам, могут вырасти на 80%, в легковом сегменте — на 110%.
Коммерсантъвчера в 18:30

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Цены на машины разгонят утильсбором

Коммерсантъвчера в 18:30

«Ъ»: Минпромторг предлагает повысить ставку утилизационного сбора с 1 января

ТАССвчера в 19:00

СМИ сообщили о новом подорожании автомобилей из-за утильсбора

РБКвчера в 22:41

Минпромторг предложил повысить ставку утилизационного сбора

Ведомостивчера в 22:04

Утилизационный сбор на автомобили со следующего года могут повысить в России

Эхо Москвывчера в 22:24

Цены на автомобили в России вырастут после Нового года

URA.Ruвчера в 21:32

СМИ: Минпромторг предложил повысить утилизационный сбор на автомобили

РИА Новости02:19
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Автоматически обработано 6989 источников, обновлено в 03:47, Вашингтон
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Директор Билана прокомментировал его выступление в Самаре

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Источник рассказал, почему жительница Камчатки утопила своих детей

РИА Новости вчера в 23:10
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ТАСС вчера в 13:03
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Мужчина поджег себя у здания Госсовета Удмуртии

Мужчина поджег себя у входа в здание Госсовета Удмуртии прям перед началом сессии.
BFM.ru 03:30
Общество

В Таиланде 28 человек погибли из-за наводнений

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Путин уволил почти 30 генералов и полковников

Президент России Владимир Путин освободил от должностей почти тридцать высших должностных лиц в правоохранительных органах.
Lenta.ru вчера в 14:56
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Власти Алеппо восстанавливают крупный рынок в центре города

В ближайшее время будет сдан в эксплуатацию рынок Сук эль-Халь в центре города.
ФАН 00:27
Происшествия

Рогозин прокомментировал задержания на объекте «Роскосмоса»

РИА Новости вчера в 06:48
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Обнародована переписка одной из сестер Хачатурян с отцом

Lenta.ru вчера в 13:10
Финансы

Банк России оценил пять сценариев инвестирования средств ФНБ

Банк России оценил пять сценариев инвестирования средств ФНБ после превышения его ликвидной части 7%, один из которых предполагает расширение круга валютных финансовых активов, он позволит регулятору следовать денежно-кредитной политике по базовому сценарию, говорится в проекте документа "Основные направления единой государственной ДКП на 2020 год и период 2021 и 2022 годов".
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Во Владивостоке пришвартовался Spectrum of the Seas — самый большой круизный лайнер, когда-либо заходивший в порты России, сообщил РИА Новости представитель морского вокзала города.
РИА Новости 08 сентября в 22:24
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Сторонники Навального сообщили об обысках в Самаре, Уфе и Перми

Утром 9 сентября начались обыски в штабах Алексея Навального в Самаре, Уфе и Перми, сообщил в твиттере глава федерального штаба политика Леонид Волков.
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Онкологи из Немецкого центра исследования рака в Германии рассказали о самом распространенном виде рака среди молодежи.
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Крупный пожар произошел на центральном рынке в Геленджике, сообщают "Кубанксие новости".
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Один человек погиб, 19 пострадали при пожаре в клинике в городе Дюссельдорф на западе Германии, сообщает газета Rheinische Post со ссылкой на пожарную службу.
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Украинская община в Крыму пригласила на полуостров дипломатов США и ЕС

Глава украинской общины Крыма Анастасия Гридчина назвала странной позицию США и стран Евросоюза не признавать итоги крымских выборов и пригласила дипломатов западных стран посетить регион, чтобы лично убедиться в демократичности и прозрачности избирательного процесса.
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Звезда сериала «Сваты» уверена, что ее преследуют несчастья в личной жизни.
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В Улан-Удэ участники стихийного митинга требуют перевыборов мэра

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Роскачество назвало продукты, которые нельзя мыть

Что касается мытья мяса, то патогенные бактерии в процессе не погибают, а вместе с каплями воды распространяются по кухне.
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