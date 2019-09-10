Экономика
ИзвестияМинпромторг предложил повысить ставку утилизационного сбора с 1 января
Российское Министерство промышленности и торговли предложило правительству с 1 января 2020 года повысить утилизационный сбор на автомобили. Об этом во вторник, 10 сентября, пишет газета «Коммерсант» со ссылкой на осведомленные источники.
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с чего всё началось
Индексацию предлагает Минпромторг, чтобы сохранить барьер для импорта автомобилей после очередного — и последнего — снижения пошлин на ввоз готовых машин в РФ. В среднем ставки сбора, по предварительным расчетам, могут вырасти на 80%, в легковом сегменте — на 110%.Коммерсантъвчера в 18:30
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Украина хочет вернуть из России еще 113 граждан
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Путин уволил почти 30 генералов и полковников
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Lenta.ru вчера в 14:56
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Собравший рекордное число дизлайков клип Тимати и Гуфа исчез с YouTube
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РИА Новости 02:10
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Появилось фото Су-34 после столкновения над Липецком
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Официально представлен серийный электрический хэтчбек Volkswagen ID.3
Накануне открытия Франкфуртского автосалона компания Volkswagen представила компактный электромобиль ID.3. Новый Volkswagen ID.3 стал первой моделью марки, построенной на платформе для электромобилей MEB с интегрированной в силовую структуру кузова тяговой батареей и установленным на задней оси электродвигателем.
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Новый генпрокурор Украины Руслан Рябошапка заявил, что допускает арест бывшего президента страны, а ныне депутата Верховной рады Петра Порошенко.
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Серьезнее всего для нынешних трудоустроенных ситуация в гостиничном и ресторанном бизнесе, где роботы к 2030 году в теории смогут "занять" 73 процента рабочих мест.
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Суд арестовал напавшего на Памфилову
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Лавров и Шойгу отреагировали на слова главы Пентагона
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Газета.Ru 01:57
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Экспертиза одобрила проект ледовой арены УГМК
Проект ледовой арены в Екатеринбурге компании УГМК получил положительное заключение государственной экспертизы.
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В штабах Навального в пяти городах идут обыски
В штабах оппозиционного политика Алексея Навального в Перми, Самаре, Саранске, Уфе, Челябинске идут обыски.
Коммерсантъ 02:27