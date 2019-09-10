Индексацию предлагает Минпромторг, чтобы сохранить барьер для импорта автомобилей после очередного — и последнего — снижения пошлин на ввоз готовых машин в РФ. В среднем ставки сбора, по предварительным расчетам, могут вырасти на 80%, в легковом сегменте — на 110%.

с чего всё началось

Российское Министерство промышленности и торговли предложило правительству с 1 января 2020 года повысить утилизационный сбор на автомобили. Об этом во вторник, 10 сентября, пишет газета «Коммерсант» со ссылкой на осведомленные источники.

Здоровье Популярное лекарство оказалось смертельно опасным Аспирин может быть опасен и для людей с сердечной недостаточностью. Им грозит преждевременная гибель от избытка принимаемого лекарства.

Политика В МИД отреагировали на сообщение об эвакуации из России шпиона США Источник в МИД РФ назвал информацию американского телеканала "бредом" и "паранойей" в части, где описывается инцидент встречи Трампа в Белом доме с главой МИД РФ Сергеем Лавровым и тогдашним послом РФ Сергеем Кисляком в 2017 году.

Космос Узбекистан до конца 2020 г. проведет космическое зондирование земель Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев указал на необходимость полного завершения до конца 2020 года начатой в этом году работы по космическому зондированию, что позволит достоверно оценить реальное состояние земель и посевов, передает корреспондент ИА REGNUM.

Авто Toyota выводит на рынок обновленный Fortuner TRD Sportivo Toyota сообщила, что обновлённый Fortuner TRD Sportivo уже выходит в продажу. Внедорожники послезавтра, 12 сентября поступают к дилерам.

Политика Украина хочет вернуть из России еще 113 граждан Украина хотела бы освобождения еще 113 заключенных, находящихся в России, заявила в интервью РБК уполномоченный Верховной рады по правам человека Людмила Денисова.

Армия и оружие Танки Т-80БВ поступили на вооружение морпехов в Приморье В соответствии с планом перевооружения подразделений Береговых войск ВМФ на современные образцы военной техники Приморское соединение морской пехоты Тихоокеанского флота (ТОФ) получило на вооружение танки Т-80БВ*.

Политика Путин уволил почти 30 генералов и полковников Президент России Владимир Путин освободил от должностей почти тридцать высших должностных лиц в правоохранительных органах.

Происшествия Четверо первоклассников получили ожоги в школьной столовой в Кузбассе Термопот с кипятком опрокинулся на первоклассников в столовой школы Междуреченска, ожоги получили четверо детей.

Общество Собравший рекордное число дизлайков клип Тимати и Гуфа исчез с YouTube Клип рэперов Тимати и Гуфа на песню "Москва", собравший рекордное количество дизлайков в российском YouTube, исчез с сайта.

Финансы Чистый государственный долг России стал отрицательным У России не осталось чистого государственного долга. Об этом сообщает принадлежащее Григорию Березкину издание РБК.

Авто Официально представлен серийный электрический хэтчбек Volkswagen ID.3 Накануне открытия Франкфуртского автосалона компания Volkswagen представила компактный электромобиль ID.3. Новый Volkswagen ID.3 стал первой моделью марки, построенной на платформе для электромобилей MEB с интегрированной в силовую структуру кузова тяговой батареей и установленным на задней оси электродвигателем.

Политика Генпрокурор Украины допустил арест Порошенко Новый генпрокурор Украины Руслан Рябошапка заявил, что допускает арест бывшего президента страны, а ныне депутата Верховной рады Петра Порошенко.

Политика Дональд Трамп отменил переговоры с талибами Ключевые лидеры талибов сегодня должны были провести переговоры с Трампом в его загородной резиденции в Кэмп-Дэвиде и уже прибыли в США, но в последний момент президент отменил встречу.

Общество До 20 миллионов россиян могут потерять работу из-за внедрения роботов Серьезнее всего для нынешних трудоустроенных ситуация в гостиничном и ресторанном бизнесе, где роботы к 2030 году в теории смогут "занять" 73 процента рабочих мест.

Общество Роскачество обнаружило токсины в шоколадных шариках для завтрака Эксперты Роскачества обнаружили превышение допустимого уровня содержания охратоксина А в сухих завтраках нескольких марок.

Политика Лавров и Шойгу отреагировали на слова главы Пентагона Глава Минобороны России Сергей Шойгу и Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров прокомментировали слова главы американского Пентагона Марка Эспера о том, что Россия должна вести себя как "нормальная страна".

Общество Экспертиза одобрила проект ледовой арены УГМК Проект ледовой арены в Екатеринбурге компании УГМК получил положительное заключение государственной экспертизы.