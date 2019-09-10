В среднем ставки сбора, по предварительным расчетам, могут вырасти на 80%, в легковом сегменте — на 110%. В последний раз утильсбор повышали в 2018 году, что привело к росту цен на автомобили. По оценкам аналитиков, на фоне чувствительности покупателей повышение будет постепенным, на 2–4%.

с чего всё началось

Министерство промышленности и торговли направило в правительство России предложение о повышении ставки утилизационного сбора на автомобили с 1 января. Об этом пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на источники.

Гаджеты В Китае стартовали продажи смарт-телевизора Redmi TV Стоит отметить, что Redmi TV доступен в одной конфигурации с 70-дюймовый 4К дисплеем.

Политика Супруга и дочь отбывающего тюремный срок Виктора Бута прибыли в США Супруга находящегося в американской тюрьме россиянина Виктора Бута вместе с дочерью прибыли в США, чтобы увидеться с ним впервые с момента вынесения приговора в 2012 году.

Политика Трамп уволил советника по нацбезопасности Болтона Президент США Дональд Трамп сообщил, что уволил своего советника по нацбезопасности Джона Болтона.

Происшествия Насиловавший 7-летнюю девочку педофил из Пикалево пойдет под суд Дело 34-летнего педофила из Пикалево (Бокситогорский район Ленобласти), который, по версии следствия, насиловал 7-летнюю дочь сожительницы, передано в суд.

Политика Суд Евросоюза ограничил права «Газпрома» по OPAL "Суд отменил решение ЕК, дающее российскому концерну право использования газопровода на 100%", — уточняется в сообщении.

Происшествия Под Нижним Новгородом на промышленном складе произошёл крупный пожар В Богородском районе Нижегородской области на складе горюче-смазочных материалов произошёл сильный пожар.

Политика США ввели санкции против двух сотрудников СК России США вводят санкции в отношении двух руководящих сотрудников Следственного комитета России в Сургуте.

Авто Россия вдвое снизила пошлины на иномарки С 10 сентября пошлины на ввоз в Россию легковых автомобилей снижены на 2 п. п. до 15% от стоимости машины.

Авто Новый Land Rover Defender представлен официально На автосалоне во Франкфурте компания Land Rover наконец-то показала столь ожидаемую новинку – очередное поколение модели Defender.

Политика Казахстан и Киргизия ополчились на Россию из-за угля Представитель палаты предпринимателей Казахстана «Атамекен» считает, что Москва квотирует экспорт, а Минэкономразвития России, в частности, не согласовывает объемы транзита казахстанского угля для Украины.

Политика В ЦРУ заявили о вывозе своего агента в правительстве РФ Поводом для экстренного отзыва стал интерес средств массовой информации, появившийся после опубликования деталей "вмешательства России" в выборы президента США.

Наука Семенная жидкость ослепила пчелиных цариц Оказалось, что под действием семенной жидкости царицы начинают хуже реагировать на свет и, как следствие, с трудом попадают домой в улей.

Футбол Украина и Нигерия расписали результативную ничью в товарищеском матче Сборная Украины в товарищеском матче сыграла вничью с национальной командой Нигерии со счётом 2:2. Встреча состоялась в Днепре на стадионе «Днепр-Арена».

Кино Журналисты назвали «самый провальный фильм в истории кино» Журналисты сообщают, что на производство и маркетинг фильма было суммарно потрачено более $360 млн, при этом в прокате картина заработала только $284 млн.

Общество Клип Тимати и Гуфа о Москве набрал миллион дизлайков на Youtube Совместный клип рэперов Тимати и Гуфа «Москва» собрал на Youtube более 1 млн дизлайков и 61 000 лайков (на момент публикации материала).

Политика Нетаньяху эвакуировали из-за срабатывания системы воздушной тревоги Отмечается, что Нетаньяху выступал на сцене в городе Ашдод. Во время встречи раздался сигнал сирены.

Происшествия Товарный поезд сошел с рельсов в американском штате Иллинойс Власти американского города Сент-Луис в штате Иллинойс сообщили о сходе с рельсов грузового состава транспортной компании Union Pacific, перевозившего легковоспламеняющиеся вещества.

Политика Оценен возможный ущерб от работы эвакуированного из России шпиона США В России оценили возможный ущерб от предполагаемого шпионажа в пользу США высокопоставленного сотрудника аппарата правительства России Олега Смоленкова.

Спорт Сборная Европы победила США в легкоатлетическом матче в Минске Сборная Европы победила команду США в матче по легкой атлетике, который состоялся в Минске.

Происшествия В Петербурге задержан грабитель, укравший сумку с пенсией у старушки 9 сентября в полицию обратилась пожилая женщина, которая рассказала, что неизвестный отобрал у нее сумку с деньгами и наручные часы.