Экономика
RT на русскомМинпромторг предложил повысить утилизационный сбор на автомобили
Министерство промышленности и торговли направило в правительство России предложение о повышении ставки утилизационного сбора на автомобили с 1 января. Об этом пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на источники.
Читать в источнике
Оценить125
с чего всё началось
В среднем ставки сбора, по предварительным расчетам, могут вырасти на 80%, в легковом сегменте — на 110%. В последний раз утильсбор повышали в 2018 году, что привело к росту цен на автомобили. По оценкам аналитиков, на фоне чувствительности покупателей повышение будет постепенным, на 2–4%.Коммерсантъвчера в 18:30
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработаны 6992 источника, обновлено в 17:28, Вашингтон
Происшествия
Обнародована переписка одной из сестер Хачатурян с отцом
Lenta.ru вчера в 13:10
Гаджеты
В Китае стартовали продажи смарт-телевизора Redmi TV
Стоит отметить, что Redmi TV доступен в одной конфигурации с 70-дюймовый 4К дисплеем.
Astera 06:25
Политика
Супруга и дочь отбывающего тюремный срок Виктора Бута прибыли в США
Супруга находящегося в американской тюрьме россиянина Виктора Бута вместе с дочерью прибыли в США, чтобы увидеться с ним впервые с момента вынесения приговора в 2012 году.
ТАСС 01:04
Политика
Трамп уволил советника по нацбезопасности Болтона
Президент США Дональд Трамп сообщил, что уволил своего советника по нацбезопасности Джона Болтона.
РИА Новости 12:02
Происшествия
Насиловавший 7-летнюю девочку педофил из Пикалево пойдет под суд
Дело 34-летнего педофила из Пикалево (Бокситогорский район Ленобласти), который, по версии следствия, насиловал 7-летнюю дочь сожительницы, передано в суд.
Невские Новости 06:43
Политика
Суд Евросоюза ограничил права «Газпрома» по OPAL
"Суд отменил решение ЕК, дающее российскому концерну право использования газопровода на 100%", — уточняется в сообщении.
РИА Новости 04:23
Происшествия
Под Нижним Новгородом на промышленном складе произошёл крупный пожар
В Богородском районе Нижегородской области на складе горюче-смазочных материалов произошёл сильный пожар.
RT на русском 13:47
Политика
США ввели санкции против двух сотрудников СК России
США вводят санкции в отношении двух руководящих сотрудников Следственного комитета России в Сургуте.
RT на русском 11:11
Авто
Россия вдвое снизила пошлины на иномарки
С 10 сентября пошлины на ввоз в Россию легковых автомобилей снижены на 2 п. п. до 15% от стоимости машины.
Ведомости 14:30
Авто
Новый Land Rover Defender представлен официально
На автосалоне во Франкфурте компания Land Rover наконец-то показала столь ожидаемую новинку – очередное поколение модели Defender.
без руля.ру 06:55
Политика
Казахстан и Киргизия ополчились на Россию из-за угля
Представитель палаты предпринимателей Казахстана «Атамекен» считает, что Москва квотирует экспорт, а Минэкономразвития России, в частности, не согласовывает объемы транзита казахстанского угля для Украины.
Lenta.ru 13:11
Армия и оружие
ВМС США близки к введению в строй беспилотных минных тральщиков
ВМС США пока скрывают детали успешного эксперимента.
Военное обозрение 10:32
Политика
В ЦРУ заявили о вывозе своего агента в правительстве РФ
Поводом для экстренного отзыва стал интерес средств массовой информации, появившийся после опубликования деталей "вмешательства России" в выборы президента США.
Аргументы недели 04:02
Наука
Семенная жидкость ослепила пчелиных цариц
Оказалось, что под действием семенной жидкости царицы начинают хуже реагировать на свет и, как следствие, с трудом попадают домой в улей.
N+1 12:30
Футбол
Украина и Нигерия расписали результативную ничью в товарищеском матче
Сборная Украины в товарищеском матче сыграла вничью с национальной командой Нигерии со счётом 2:2. Встреча состоялась в Днепре на стадионе «Днепр-Арена».
Чемпионат 16:23
Кино
Журналисты назвали «самый провальный фильм в истории кино»
Журналисты сообщают, что на производство и маркетинг фильма было суммарно потрачено более $360 млн, при этом в прокате картина заработала только $284 млн.
REGNUM 09:13
Общество
Клип Тимати и Гуфа о Москве набрал миллион дизлайков на Youtube
Совместный клип рэперов Тимати и Гуфа «Москва» собрал на Youtube более 1 млн дизлайков и 61 000 лайков (на момент публикации материала).
Ведомости вчера в 10:34
Политика
Нетаньяху эвакуировали из-за срабатывания системы воздушной тревоги
Отмечается, что Нетаньяху выступал на сцене в городе Ашдод. Во время встречи раздался сигнал сирены.
Газета.Ru 15:12
Происшествия
Товарный поезд сошел с рельсов в американском штате Иллинойс
Власти американского города Сент-Луис в штате Иллинойс сообщили о сходе с рельсов грузового состава транспортной компании Union Pacific, перевозившего легковоспламеняющиеся вещества.
Московский Комсомолец 17:14
Происшествия
Более 30 паломников погибли в давке в Ираке
Интерфакс 16:42
Футбол
Сборная России сыграла вничью с командой Болгарии
Газета.Ru 15:22
Общество
Директор Билана прокомментировал его выступление в Самаре
Газета.Ru вчера в 15:17
Политика
Оценен возможный ущерб от работы эвакуированного из России шпиона США
В России оценили возможный ущерб от предполагаемого шпионажа в пользу США высокопоставленного сотрудника аппарата правительства России Олега Смоленкова.
Lenta.ru вчера в 23:37
Спорт
Сборная Европы победила США в легкоатлетическом матче в Минске
Сборная Европы победила команду США в матче по легкой атлетике, который состоялся в Минске.
Спорт-Экспресс 17:10
Происшествия
В Петербурге задержан грабитель, укравший сумку с пенсией у старушки
9 сентября в полицию обратилась пожилая женщина, которая рассказала, что неизвестный отобрал у нее сумку с деньгами и наручные часы.
78.ru 17:12
Гаджеты
Компания Oppo представила новый смартфон Oppo A9
Китайский компания Oppo показала своё новое устройство — Oppo A9.
ITZine.ru 10:43