Индексацию предлагает Минпромторг, чтобы сохранить барьер для импорта автомобилей после очередного — и последнего — снижения пошлин на ввоз готовых машин в РФ. В среднем ставки сбора, по предварительным расчетам, могут вырасти на 80%, в легковом сегменте — на 110%.

с чего всё началось

Министерство промышленности и торговли направило в правительство России предложение о повышении ставки утилизационного сбора на автомобили с 1 января. Об этом пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на источники.

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