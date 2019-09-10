Экономика
RT на русскомМинпромторг предложил повысить утилизационный сбор на автомобили
Министерство промышленности и торговли направило в правительство России предложение о повышении ставки утилизационного сбора на автомобили с 1 января. Об этом пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на источники.
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с чего всё началось
Индексацию предлагает Минпромторг, чтобы сохранить барьер для импорта автомобилей после очередного — и последнего — снижения пошлин на ввоз готовых машин в РФ. В среднем ставки сбора, по предварительным расчетам, могут вырасти на 80%, в легковом сегменте — на 110%.Коммерсантъвчера в 18:30
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