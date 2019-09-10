В среднем ставки сбора, по предварительным расчетам, могут вырасти на 80%, в легковом сегменте — на 110%. В последний раз утильсбор повышали в 2018 году, что привело к росту цен на автомобили. По оценкам аналитиков, на фоне чувствительности покупателей повышение будет постепенным, на 2–4%.

с чего всё началось

Министерство промышленности и торговли направило в правительство России предложение о повышении ставки утилизационного сбора на автомобили с 1 января. Об этом пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на источники.

Театры В Комсомольске проходит фестиваль"Золотая маска" В Комсомольске-на-Амуре впервые проходит фестиваль Национальной премии «Золотая маска», сообщили в пресс-службе губернатора и правительства Хабаровского края.

Футбол Сборная Украины сыграла вничью с командой Нигерии в товарищеском матче Сборные Украины и Нигерии по футболу не выявили победителя в товарищеском матче.

Политика «Газпром» изучает последствия решения суда ЕС по газопроводу Opal Российская компания "Газпром" изучает юридические и коммерческие последствия отмены Европейским судом юстиций права компании использовать полную мощность газопровода Opal, сообщает ФАН.

Политика Британский генерал заявил об угрозе новой «Большой игры» с Россией "Большая игра" — термин из истории, под которым понимают политическое и дипломатическое противостояние на протяжении большей части XIX века между Британской и Российской империями вокруг Афганистана и соседних территорий в Центральной и Южной Азии.

Космос Одинокая и прекрасная Земля В основном все наши направления подготовки связаны с Землёй, и из ваших уст студенты могут услышать информацию о том, что находится за её пределами, и об экспериментах, проводимых на растениях в космосе.

Кино Назван самый провальный фильм в истории кино Самым провальным фильмом журналисты назвали "Джона Картера" , снятого Он Disney в 2012 году.

Происшествия В заброшенной башне «Бутырки» обнаружили арестантов В закрытой башне «Бутырки» нашли двух арестантов, рассказал ТАСС ответственный секретарь столичной столичной Общественной наблюдательной комиссии Иван Мельников.

Политика Украина приостановила процесс расторжения двусторонних соглашений с РФ Украина перестала направлять России уведомления о расторжении двусторонних соглашений с РФ и документов по СНГ, сообщает в среду газета "Коммерсантъ".

Авто Из Hyundai Veloster N сделали гоночный электромобиль Hyundai приступил к разработке Veloster N ETCR в ноябре 2018 года, а первая отработка прототипа была завершена в августе 2019 года.

Финансы У России не осталось чистого госдолга Государственный долг России стал отрицательным впервые с 2014 года. Об этом сообщает принадлежащее Григорию Березкину издание РБК.

Гаджеты Apple представила три новых iPhone Компания представила три новые модели: iPhone 11, iPhone 11 Pro и iPhone 11 Pro Max.

Политика Трамп уволил советника по национальной безопасности Болтона Президент США Дональд Трамп заявил, что уволил советника по национальной безопасности Джона Болтона.

Общество Москвичей начнут информировать о прививках по СМС Благодаря внедренной системе врачи смогут отслеживать информацию о вакцинации в режиме онлайн и информировать москвичей о необходимости привести ребенка на прививку через СМС.

Происшествия У побережья Филиппин произошло землетрясение магнитудой 5,6 Землетрясение магнитудой 5,6 произошло у побережья Филиппин, сообщает Геологическая служба США (USGS).

Политика Путин уволил почти 30 генералов и полковников Президент России Владимир Путин освободил от должностей почти тридцать высших должностных лиц в правоохранительных органах.

Политика В Росгвардии предложили запретить СМИ раскрывать информацию о служащих Росгвардия обратилась в Совет по правам человека при президенте России с предложением обязать журналистов, освещающих публичные мероприятия, соблюдать конфиденциальность в отношении информации о должностных лицах войск и членах их семей.

Общество В Роскачестве назвали продукты, которые не стоит мыть Специалисты Роскачества составили список продуктов, которые не следует мыть перед приготовлением. Об этом сообщает РИА "Новости".

Здоровье Соведущий Елены Малышевой дал добро на поедание человечины Соведущий Елены Малышевой в программе «Жить здорово» доктор медицинских наук Андрей Продеус заявил, что людям можно есть человеческое мясо, а каннибализм не опасен для здоровья.

Религия Что нельзя делать в день Усекновение главы Иоанна Предтечи, и почему это праздник 11 сентября Русская Православная Церковь отмечает большой праздник - Усекновение главы Пророка, Предтечи и Крестителя Господня Иоанна.

Политика В ЦРУ заявили о вывозе своего агента в правительстве РФ Поводом для экстренного отзыва стал интерес средств массовой информации, появившийся после опубликования деталей "вмешательства России" в выборы президента США.