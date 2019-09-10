Экономика
RT на русскомМинпромторг предложил повысить утилизационный сбор на автомобили
Министерство промышленности и торговли направило в правительство России предложение о повышении ставки утилизационного сбора на автомобили с 1 января. Об этом пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на источники.
Читать в источнике
Оценить125
с чего всё началось
Индексацию предлагает Минпромторг, чтобы сохранить барьер для импорта автомобилей после очередного — и последнего — снижения пошлин на ввоз готовых машин в РФ. В среднем ставки сбора, по предварительным расчетам, могут вырасти на 80%, в легковом сегменте — на 110%.Коммерсантъвчера в 18:30
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработаны 6992 источника, обновлено в 18:57, Вашингтон
Политика
Путин предложил кандидатуры на пост главы Крыма
Президент России Владимир Путин внес на рассмотрение Государственного совета Крыма три кандидатуры на пост главы республики.
Lenta.ru 06:05
Политика
Трамп уволил советника по нацбезопасности Болтона
Президент США Дональд Трамп сообщил, что уволил своего советника по нацбезопасности Джона Болтона.
РИА Новости 12:02
Кино
Назван самый провальный фильм в истории Голливуда
Статус самого провального фильма в истории современного кинематографа присудили приключенческой ленте студии Disney "Джон Картер" (2012 год).
Газета.Ru 18:05
Политика
Суд Евросоюза ограничил права «Газпрома» по OPAL
"Суд отменил решение ЕК, дающее российскому концерну право использования газопровода на 100%", — уточняется в сообщении.
РИА Новости 04:23
Происшествия
В кубанской Тамани введен режим ЧС: пожар уничтожил шесть домов
Режим чрезвычайной ситуации введен в Таманском сельском поселении Краснодарского края, сообщила 10 сентября администрация Темрюкского района.
REGNUM 10:12
Финансы
Экономист предрек снижение курса доллара до 30 рублей
Экономический эксперт Андрей Хохрин считает, что курс доллара может снизиться до позабытых 30 рублей. В России скоро наступит новый этап.
Политическая Экспертиза 10:36
Финансы
У России не осталось чистого госдолга
Государственный долг России стал отрицательным впервые с 2014 года. Об этом сообщает принадлежащее Григорию Березкину издание РБК.
Газета.Ru 03:27
Шоу-бизнес
Самая молодая миллиардерша в мире сфотографировалась полностью голой
Самая молодая миллиардерша в мире, предпринимательница Кайли Дженнер сфотографировалась голой со своим парнем, американским трэп-исполнителем Трэвисом Скоттом, для журнала Playboy.
Lenta.ru 13:17
Интернет
Сервис «Юла» включил голосовые звонки внутри приложения
UfaTime.ru 15:56
Происшествия
Источник рассказал, почему жительница Камчатки утопила своих детей
РИА Новости вчера в 23:10
Политика
ЦИК обеспокоен неторопливостью петербургских ИКМО
Центризбирком озабочен тем, что в систему ГАС «Выборы» не были введены более чем 70 протоколов избирательных комиссий по итогам голосования на муниципальных выборах в Петербурге.
Мойка78 17:10
Политика
Порошенко не придет во вторник на допрос
Бывший президент Украины Петр Порошенко не придет во вторник на допрос в Государственное бюро расследований из-за работы в Верховной раде, заявил журналистам его адвокат Игорь Головань.
РИА Новости 02:46
Гаджеты
Подтверждено, что в Xbox Scarlett будет трассировка лучей
Как известно, формальный анонс консоли Xbox Scarlett состоялся в июне, но тогда рассказали не особо много.
Игромания.ру 13:10
Общество
Собянин заложил камень военно-патриотического центра в парке «Патриот»
В церемонии приняли участие глава Минобороны Сергей Шойгу, мэр столицы Сергей Собянин и губернатор Московской области Андрей Воробьёв.
ТВ Центр 04:50
Происшествия
Обнародована переписка одной из сестер Хачатурян с отцом
Lenta.ru вчера в 13:10
Политика
США ввели санкции против 12 лидеров террористических организаций
Соединенные штаты Америки расширили санкции против лидеров и участников террористических группировок.
РБК 16:58
Космос
Запуск японского грузового корабля к МКС отложили из-за пожара
Пожар на стартовой площадке на космодроме Танегасима в Японии привел к переносу запуска японского грузовика HTV (Kounotori) на ракете H-IIB к МКС, сообщило американское космическое агентство NASA.
Росбалт 18:40
Общество
Директор Билана прокомментировал его выступление в Самаре
Концертный директор российского певца Димы Билана Дмитрий Бушуев прокомментировал выступление артиста, которое состоялось в День города в Самаре.
Газета.Ru вчера в 15:17
Экономика
Глава ПФР поддержал проект о новой системе пенсионных накоплений
Председатель правления Пенсионного фонда России Антон Дроздов позитивно оценил предложенную Минфином модель системы добровольных пенсионных накоплений.
РИА Новости вчера в 09:35
Политика
Сирены воздушной тревоги сработали в городах на юге Израиля
Сирены воздушной тревоги сработали во вторник в городах Ашкелон и Ашдод на юге Израиля, предупреждая жителей о возможных ракетных обстрелах, сообщила армейская пресс-служба.
ТАСС 14:26
Шоу-бизнес
Полина Гагарина показала, как загорает в бикини перед съемками
Недавно на страничке Гагариной в Instagram появилось фото, на котором певица показала, как загорает перед съемками в бикини.
Дни24 11:22
Футбол
Покер Роналду помог Португалии обыграть Литву в квалификации Евро-2020
Сборная Португалии добыла крупную победу над командой Литвы в рамках группового этапа квалификационного турнира к чемпионату Европы-2020.
RT на русском 16:38
Политика
Трамп прокомментировал предполагаемый вывоз разведкой США агента из РФ
Американский лидер Дональд Трамп ответил журналистам на вопрос о том, что он думает по поводу недавней публикации CNN о якобы имевшем место вывозе спецслужбами США в 2017 году своего шпиона из правительства России в связи с опасениями о его разоблачении.
Московский Комсомолец вчера в 17:26
Хоккей
Ярославский «Локомотив» одерживает первую победу в сезоне
«Локомотив» планомерно наращивал территориальное преимущество – в конце концов оно воплотилось в гол Денисенко.
Городские новости (г. Ярославль) 14:48
Авто
Уникальный гибрид «Мерседеса W140» и «Шишиги» продают за 5 млн рублей
За уникальный автомобиль, собранный собственными руками, Илья Беляков хочет выручить 5 миллионов рублей.
Автоновости дня 16:15