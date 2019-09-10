Экономика

RT на русскомRT на русскомМинпромторг предложил повысить утилизационный сбор на автомобили

Министерство промышленности и торговли направило в правительство России предложение о повышении ставки утилизационного сбора на автомобили с 1 января. Об этом пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на источники.
Читать в источнике
Комментировать75
с чего всё началось

Цены на машины разгонят утильсбором

Индексацию предлагает Минпромторг, чтобы сохранить барьер для импорта автомобилей после очередного — и последнего — снижения пошлин на ввоз готовых машин в РФ. В среднем ставки сбора, по предварительным расчетам, могут вырасти на 80%, в легковом сегменте — на 110%.
Коммерсантъвчера в 18:30

Подробнее о событии

Представитель Козака подтвердил обсуждение повышения утильсбора

Коммерсантъ06:18

«Ъ»: Минпромторг предлагает повысить ставку утилизационного сбора с 1 января

ТАССвчера в 19:00

СМИ сообщили о новом подорожании автомобилей из-за утильсбора

РБКвчера в 22:41

Эхономика: Анна Князева

Эхо Москвы09:20

Правительство обсудит вопрос повышения утильсбора на автомобили в России

РИА Новости05:53

Минпромторг предложил повысить ставку утилизационного сбора

Ведомостивчера в 22:04

Цены на автомобили в России вырастут после Нового года

URA.Ruвчера в 21:32
Показать все источники
Автоматически обработаны 6992 источника, обновлено в 18:57, Вашингтон
Политика

Путин предложил кандидатуры на пост главы Крыма

Президент России Владимир Путин внес на рассмотрение Государственного совета Крыма три кандидатуры на пост главы республики.
Lenta.ru 06:05
Политика

Трамп уволил советника по нацбезопасности Болтона

Президент США Дональд Трамп сообщил, что уволил своего советника по нацбезопасности Джона Болтона.
РИА Новости 12:02
Кино

Назван самый провальный фильм в истории Голливуда

Статус самого провального фильма в истории современного кинематографа присудили приключенческой ленте студии Disney "Джон Картер" (2012 год).
Газета.Ru 18:05
Политика

Суд Евросоюза ограничил права «Газпрома» по OPAL

"Суд отменил решение ЕК, дающее российскому концерну право использования газопровода на 100%", — уточняется в сообщении.
РИА Новости 04:23
Происшествия

В кубанской Тамани введен режим ЧС: пожар уничтожил шесть домов

Режим чрезвычайной ситуации введен в Таманском сельском поселении Краснодарского края, сообщила 10 сентября администрация Темрюкского района.
REGNUM 10:12
Финансы

Экономист предрек снижение курса доллара до 30 рублей

Экономический эксперт Андрей Хохрин считает, что курс доллара может снизиться до позабытых 30 рублей. В России скоро наступит новый этап.
Политическая Экспертиза 10:36
Гаджеты

Компания Apple представила iPhone 11, iPad 7 и Apple Watch series 5

ИнфоСМИ 15:41
Финансы

У России не осталось чистого госдолга

Государственный долг России стал отрицательным впервые с 2014 года. Об этом сообщает принадлежащее Григорию Березкину издание РБК.
Газета.Ru 03:27
Шоу-бизнес

Самая молодая миллиардерша в мире сфотографировалась полностью голой

Самая молодая миллиардерша в мире, предпринимательница Кайли Дженнер сфотографировалась голой со своим парнем, американским трэп-исполнителем Трэвисом Скоттом, для журнала Playboy.
Lenta.ru 13:17
Интернет

Сервис «Юла» включил голосовые звонки внутри приложения

UfaTime.ru 15:56
Происшествия

Источник рассказал, почему жительница Камчатки утопила своих детей

РИА Новости вчера в 23:10
Политика

ЦИК обеспокоен неторопливостью петербургских ИКМО

Центризбирком озабочен тем, что в систему ГАС «Выборы» не были введены более чем 70 протоколов избирательных комиссий по итогам голосования на муниципальных выборах в Петербурге.
Мойка78 17:10
Политика

Порошенко не придет во вторник на допрос

Бывший президент Украины Петр Порошенко не придет во вторник на допрос в Государственное бюро расследований из-за работы в Верховной раде, заявил журналистам его адвокат Игорь Головань.
РИА Новости 02:46
Технологии

Бывший гендиректор ТНТ назначен вице-президентом МТС по медиабизнесу

Ведомости 10:26
Гаджеты

Подтверждено, что в Xbox Scarlett будет трассировка лучей

Как известно, формальный анонс консоли Xbox Scarlett состоялся в июне, но тогда рассказали не особо много.
Игромания.ру 13:10
Шоу-бизнес

Альбина Джанабаева объяснила, почему ушла от Константина Меладзе

StarHit.ru 12:30
Общество

Собянин заложил камень военно-патриотического центра в парке «Патриот»

В церемонии приняли участие глава Минобороны Сергей Шойгу, мэр столицы Сергей Собянин и губернатор Московской области Андрей Воробьёв.
ТВ Центр 04:50
Происшествия

Обнародована переписка одной из сестер Хачатурян с отцом

Lenta.ru вчера в 13:10
Политика

США ввели санкции против 12 лидеров террористических организаций

Соединенные штаты Америки расширили санкции против лидеров и участников террористических группировок.
РБК 16:58
Космос

Запуск японского грузового корабля к МКС отложили из-за пожара

Пожар на стартовой площадке на космодроме Танегасима в Японии привел к переносу запуска японского грузовика HTV (Kounotori) на ракете H-IIB к МКС, сообщило американское космическое агентство NASA.
Росбалт 18:40
Общество

Директор Билана прокомментировал его выступление в Самаре

Концертный директор российского певца Димы Билана Дмитрий Бушуев прокомментировал выступление артиста, которое состоялось в День города в Самаре.
Газета.Ru вчера в 15:17
Экономика

Глава ПФР поддержал проект о новой системе пенсионных накоплений

Председатель правления Пенсионного фонда России Антон Дроздов позитивно оценил предложенную Минфином модель системы добровольных пенсионных накоплений.
РИА Новости вчера в 09:35
Политика

Сирены воздушной тревоги сработали в городах на юге Израиля

Сирены воздушной тревоги сработали во вторник в городах Ашкелон и Ашдод на юге Израиля, предупреждая жителей о возможных ракетных обстрелах, сообщила армейская пресс-служба.
ТАСС 14:26
Шоу-бизнес

Полина Гагарина показала, как загорает в бикини перед съемками

Недавно на страничке Гагариной в Instagram появилось фото, на котором певица показала, как загорает перед съемками в бикини.
Дни24 11:22
Футбол

Покер Роналду помог Португалии обыграть Литву в квалификации Евро-2020

Сборная Португалии добыла крупную победу над командой Литвы в рамках группового этапа квалификационного турнира к чемпионату Европы-2020.
RT на русском 16:38
Политика

Трамп прокомментировал предполагаемый вывоз разведкой США агента из РФ

Американский лидер Дональд Трамп ответил журналистам на вопрос о том, что он думает по поводу недавней публикации CNN о якобы имевшем место вывозе спецслужбами США в 2017 году своего шпиона из правительства России в связи с опасениями о его разоблачении.
Московский Комсомолец вчера в 17:26
Общество

Дудь в третий раз получил премию «Человек года» GQ

РБК 18:40
Хоккей

Ярославский «Локомотив» одерживает первую победу в сезоне

«Локомотив» планомерно наращивал территориальное преимущество – в конце концов оно воплотилось в гол Денисенко.
Городские новости (г. Ярославль) 14:48
Происшествия

Взрыв в Кабуле прогремел у посольства США

REGNUM 17:38
Авто

Уникальный гибрид «Мерседеса W140» и «Шишиги» продают за 5 млн рублей

За уникальный автомобиль, собранный собственными руками, Илья Беляков хочет выручить 5 миллионов рублей.
Автоновости дня 16:15
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Главное