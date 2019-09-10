Экономика

RT на русскомRT на русскомМинпромторг предложил повысить утилизационный сбор на автомобили

Министерство промышленности и торговли направило в правительство России предложение о повышении ставки утилизационного сбора на автомобили с 1 января. Об этом пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на источники.
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с чего всё началось

Цены на машины разгонят утильсбором

В среднем ставки сбора, по предварительным расчетам, могут вырасти на 80%, в легковом сегменте — на 110%. В последний раз утильсбор повышали в 2018 году, что привело к росту цен на автомобили. По оценкам аналитиков, на фоне чувствительности покупателей повышение будет постепенным, на 2–4%.
Коммерсантъ09 сентября в 18:30

Подробнее о событии

Представитель Козака подтвердил обсуждение повышения утильсбора

Коммерсантъвчера в 06:18

«Ъ»: Минпромторг предлагает повысить ставку утилизационного сбора с 1 января

ТАСС09 сентября в 19:00

СМИ сообщили о новом подорожании автомобилей из-за утильсбора

РБК09 сентября в 22:41

Эхономика: Анна Князева

Эхо Москвывчера в 09:20

Правительство обсудит вопрос повышения утильсбора на автомобили в России

РИА Новостивчера в 05:53

Минпромторг предложил повысить ставку утилизационного сбора

Ведомости09 сентября в 22:04

Цены на автомобили в России вырастут после Нового года

URA.Ru09 сентября в 21:32
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Ugpressa.ru вчера в 15:40
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Трамп уволил советника по национальной безопасности Болтона

Президент США Дональд Трамп заявил, что уволил советника по национальной безопасности Джона Болтона.
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MedikForum.ru вчера в 22:52
Финансы

У России не осталось чистого госдолга

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Газета.Ru вчера в 03:27
Наука

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«Гуру батареи Tesla» и профессор физики из Галифакса Джефф Дан заявил журналистам, что новый аккумулятор прослужит миллион миль (1,6 миллиона километров).
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РИА Новости 09 сентября в 06:48
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Хет-трик Мартинеса помог Аргентине разгромить Мексику

В товарищеском матче сборная Аргентины победила Мексику.
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Запуск японского беспилотного грузового корабля «Конотори-8» с помощью ракеты-носителя H-IIB к Международной космической станции (МКС) отложили из-за пожара на стартовой площадке, сообщает NASA.
RT на русском вчера в 19:21
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Российская газета вчера в 05:09
Политика

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Взрыв в Кабуле прогремел у посольства США

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Политика

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Обнаружены следы самого древнего и массового вымирания на Земле

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Посол РФ объяснил рост числа погибших россиян в Турции

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