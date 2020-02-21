Общество

КоммерсантъКоммерсантъМинпромторг предложил увеличить налог на старые автомобили

С 2021 года транспортный налог для легковых автомобилей класса «Евро-3» и ниже может существенно вырасти. Предложение о кардинальном увеличении базовой ставки налога сделал Минпромторг.
Читать в источнике
Комментировать2,4K
с чего всё началось

Минпромторг предлагает поднять с 2021 года налог для автомобилей евро-3 и ниже

Минпромторг России предлагает с 2021 года повысить транспортный налог для автомобилей экологического класса евро-3 и ниже, заявил замминистра промышленности и торговли РФ Александр Морозов.
ПРАЙМвчера в 09:44

Подробнее о событии

В Госдуме назвали губительной идею повысить налог на старые авто

Известия03:43

В Минпромторге объяснили идею повысить налог на старые автомобили

RT на русском02:53

Транспортный налог сделают выше

Коммерсантъвчера в 13:32

Минпромторг предложил повысить транспортный налог на старые автомобили

РИА Новостивчера в 19:20

Минпромторг планирует повысить транспортный налог на старые автомобили

ТАССвчера в 15:12

Минпромторг предложил повысить налог на старые автомобили

РБКвчера в 13:05

Эксперт: Повышение налога на старые авто нужно сопроводить снижением на новые

ПРАЙМвчера в 21:51
Показать все источники
Автоматически обработано 7077 источников, обновлено в 04:04, Ашберн
Здоровье

Сыктывкарский онколог назвал основные факторы развития рака

Главный внештатный врач-онколог Минздрава Коми Андрей Галин назвал основные факторы развития рака.
Что происходит вчера в 11:36
Армия и оружие

В сети появилось видео инцидента с бронемашинами России и США в Сирии

Центральное командование США (CENTCOM) пока не комментирует видеозапись, на которой, предположительно, запечатлён дорожный инцидент между военными машинами России и США в Сирии.
RT на русском вчера в 01:54
Автоспорт

В Барселоне стартовал третий день предсезонных тестов

В Барселоне стартовал третий день предсезонных тестов «Формулы-1». В этом году количество тестовых дней было сокращено с восьми до шести.
Sports.ru 03:05
Армия и оружие

Хафтар назвал условия для прекращения боев в Ливии

Хафтар в среду встретился в Москве с министром обороны РФ Сергеем Шойгу, они обсуждали в том числе переговоры, которые состоялись в январе при участии глав МИД и минобороны России и Турции, главы ПНС Ливии Файеза Сарраджа и самого командующего ЛНА.
РИА Новости 02:16
Спорт

Норвежский лыжник считает, что снегоход помог Большунову в масс-старте

Норвежец Симен Крюгер заявил, что снегоход помог российскому лыжнику Александру Большунову одержать победу в масс-старте.
Газета.Ru 03:01
Общество

Российский певец Оскар объявил себя трансгендерной женщиной

Оскар прославился в начале 2000-х годов. Его популярные хиты — «Между мной и тобой», «Мажь вазелином» и «Бег по острию ножа».
КМВ Новости 03:30
Политика

Украина разрабатывает поправки к Минским соглашениям — Пристайко

Украина разрабатывает «новую редакцию» Минских соглашений, заявил глава МИД Украины Вадим Пристайко 20 февраля в эфире радио «Голос Америки» (СМИ-иностранный агент).
REGNUM 00:50
Происшествия

В украинском посёлке Новые Санжары обстановка спокойная — СМИ

Напомним, жители посёлка встретили своих сограждан камнями и подожжёнными баррикадами.
REGNUM 03:49
Политика

Путин присвоил представителю МВД Ирине Волк звание генерал-майора

РБК 03:57
Общество

МиГ-35 научат беспилотной посадке

Новейшие российские истребители МиГ-35 смогут выполнять посадку в беспилотном режиме.
Известия 01:16
Общество

Путин ответил на вопрос пенсионерки о жизни на 10 800 рублей в месяц

РИА Новости 19 февраля в 06:49
Наука

Названа польза средиземноморской диеты для пожилых людей

ToDay News Ufa 19 февраля в 03:34
Общество

Депутат объяснила свои слова об отсутствии нищих пенсионеров в РФ

Депутат Государственной думы России Светлана Бессараб в четверг, 20 февраля, объяснила своё заявление о том, что в стране нет нищих пенсионеров.
News.ru вчера в 06:21
Политика

Путин оценил шансы договориться с Зеленским о дружбе с Украиной

Президент России Владимир Путин в интервью ТАСС заявил, что надежда на то, чтобы договориться с украинским лидером Владимиром Зеленским о мире и дружбе между странами, всё еще есть.
Известия 02:05
Экономика

Лукашенко: Путин предложил компенсировать Белоруссии $300 млн

Президент Белоруссии Александр Лукашенко и президент России Владимир Путин провели переговоры по телефону по поводу энергоресурсов, сообщил господин Лукашенко.
Коммерсантъ 03:38
Общество

В России индексируют социальные пенсии на 6,1% с 1 апреля

С 1 апреля 2020 года социальные пенсии в Российской Федерации проиндексируют на 6,1%. Об этом сегодня, 19 февраля, сообщила пресс-служба министерства труда и социальной защиты России.
REGNUM 19 февраля в 08:52
Политика

В партии Зеленского нашли способ проведения «выборов» в Крыму

Член партии украинского президента Владимира Зеленского "Слуга народа" Елена Мошенец рассказала о способе проведения выборов на территории полуострова Крым.
Газета.Ru вчера в 23:13
Происшествия

В Брянске отцепили вагон поезда из-за подозрения на коронавирус

В Брянске вагон украинского поезда отцепили и отправили в санитарный тупик из-за подозрения на коронавирус у одной из пассажирок, сообщили РИА Новости в пресс-службе РЖД.
РИА Новости 03:50
Политика

Зеленский лично позвонил оставленной в Ухане из-за собаки украинке

Президент Украины Владимир Зеленский лично позвонил украинке Анастасии Зинченко, оставленной в китайском Ухане из-за собаки, и сообщил, что в данный момент готовится процесс ее эвакуации на родину.
Известия вчера в 23:35
Происшествия

Экс-полицейский признался в подбросе наркотиков Голунову

Газета.Ru 19 февраля в 10:55
Происшествия

Два мальчика утонули в пруду под Липецком

ТАСС 02:26
Шоу-бизнес

Анастасия Волочкова поскользнулась на платье

Стоит отметить, что это не первый случай потери равновесия Волочковой из-за платья.
VSE42.RU вчера в 21:40
Армия и оружие

Эрдоган прокомментировал слова Пескова о худшем сценарии в Идлибе

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган прокомментировал возможный сценарий военной операции в сирийском Идлибе, который в Кремле расценили как «самый худший», если он коснётся сирийских сил.
RT на русском 19 февраля в 09:09
Общество

Россиян предложили штрафовать за борщевик на дачах

Кодекс об административных правонарушениях (КоАП) предложили дополнить положением о штрафах за борщевик на личных и дачных приусадебных участках.
Lenta.ru 00:37
Авто

Nissan останавливает все свои заводы

В Nissan отметили, что первый сборочные линии прекратят работу уже 23 февраля. Первым на простой уйдет завод в Японии, а потом в Малайзии.
Avtodrug вчера в 06:30
Политика

Экс-министра обороны Украины могут приговорить к 9 годам колонии

Сторона обвинения обратилась к суду с просьбой приговорить экс-министра обороны Украины Анатолия Гриценко к 9 годам колонии общего режима.
Газета.Ru 03:34
Космос

Рогозин оценил техническое состояние МКС

Рогозин добавил, что хотя формального решения о продлении работы станции нет, все участники проекта МКС понимают, что эксплуатация продлится до 2028, или даже 2030 года.
РИА Новости 03:47
Футбол

Сегодня закрывается трансферное окно в России

Сегодня в полночь в чемпионате России закрывается зимнее трасферное окно.
Sports.ru 03:55
Баскетбол

Сборная России проиграла Италии в матче квалификации Евробаскета

Сборная России уступила команде Италии в первом матче квалификации к Евробаскету-2021.
Матч ТВ вчера в 16:24
Шоу-бизнес

Оксана Самойлова показала, как выглядит после родов

RuNews24.ru вчера в 09:24
Как работают Яндекс.Новости?
Главное