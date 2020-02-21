Общество

КоммерсантъКоммерсантъМинпромторг предложил увеличить налог на старые автомобили

С 2021 года транспортный налог для легковых автомобилей класса «Евро-3» и ниже может существенно вырасти. Предложение о кардинальном увеличении базовой ставки налога сделал Минпромторг.
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Минпромторг предложил повысить налог на старые автомобили

РБК13:05

Федерация автовладельцев оценила идею повысить налог на старые машины

РИА Новости15:42

Минпромторг РФ предлагает поднять с 2021 г налог для автомобилей евро-3 и ниже

ПРАЙМ15:19

В ФАР оценили идею увеличения транспортного налога на старые машины

RT на русском14:37

Минпромторг планирует повысить транспортный налог на старые автомобили

ТАСС15:12

Минпромторг назвал число неэкологичных автомобилей в России

Российская газета14:03

Транспортный налог сделают выше

Коммерсантъ13:32
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Автоматически обработано 7076 источников, обновлено в 17:24, Ашберн
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Снимок был опубликован в Instagram. Самойлова вместе со своим мужем Джиганом на фотографии держат на руках сына.
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Белоруссия закупила российскую нефть через трейдеров

Белоруссия закупила через трейдеров российскую нефть в объеме 160 тысяч тонн без премии, сообщили в компании «Белнефтехим».
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На Аляске оценили потери рыбаков от введенного Россией продэмбарго

В августе 2014 года Россия ввела запрет на поставки мясной продукции, овощей и фруктов, морепродуктов, молочных продуктов из стран Евросоюза, Австралии, Канады, Норвегии и США.
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При стрельбе в Германии погибли восемь человек

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Бегущая строка на канале «Россия 24» удивила зрителей

На телеканале «Россия 24» зрители обнаружили в бегущей строке странные сообщения.
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Шоу-бизнес

Шепелев не знает о назначении Еремеева ведущим «На самом деле»

Экс-ведущий "На самом деле" Дмитрий Шепелев в разговоре с "Газетой.Ru" рассказал, что не знает о назначении на его бывшую должность актера Тимура Еремеева.
Газета.Ru вчера в 11:52
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Как сообщается на сайте «Экономика сегодня», Глава Чечни Рамзан Кадыров рассказал о тренировке с Александром Емельяненко.
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Правда ли, что Бузова прыгнула в толпу со сцены и рухнула на пол

После выступления Ольги Бузовой в Брянске в Instagram появился пост с рассказом о том, как неудачно Бузова прыгнула со сцены в толпу, и фотографий певицы с коленями в синяках, пишет riafan.ru.
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Владелица Wildberries стала богатейшей россиянкой по версии Forbes

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Район, о котором идет речь, расположен на северо-востоке Сирии, где турецкие войска проводили операцию «Источник мира».
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Мишустин уволил замглавы аппарата и двух замминистров

Премьер-министр Михаил Мишустин подписал распоряжения об освобождении Анатолия Кириенко от должности заместителя главы аппарата, Светлану Петрову — от должности замминистра соцзащиты, Полину Бадасен — от должности заместителя главы Минэкономразвития.
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