Общество
RT на русскомМинпромторг предложил увеличить транспортный налог на старые машины
Минпромторг предложил с 2021 года увеличить базовую ставку транспортного налога на автомобили экологического класса «Евро-3» и ниже. Как пишет «Коммерсантъ», в министерстве уточняют, что инициатива касается только коммерческого транспорта.
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Политика
В МИД России предостерегли Украину от саморазрушения
В случае продолжения нынешней конфронтационной политики Украине грозит неизбежное саморазрушение, заявили в российском МИД.
Футбол
Самедов не исключил, что Шишкин сможет сыграть за «Спартак» в РПЛ
Защитник Роман Шишкин, внесенный в заявку выступающего в Футбольной национальной лиге (ФНЛ) московского "Спартака-2", может сыграть за главную команду "красно-белых" в Российской премьер-лиге, считает бывший капитан "Спартака" Александр Самедов.
Происшествия
При стрельбе в Германии погибли восемь человек
Армия и оружие
В Турции оценили отношения с Россией из-за ситуации в Идлибе
Глава Минобороны Турции Хулуси Акар заявил, что Анкара не имеет проблем с Москвой по ситуации в сирийском Идлибе.
Единоборства
Боксеры Уайлдер и Фьюри подрались перед чемпионским боем
В Лас-Вегасе в преддверии чемпионского боя в тяжелом весе между обладателем пояса по версии WBC американцем Деонтеем Уайлдером и Тайсоном Фьюри из Великобритании прошла традиционная дуэль взглядов, однако она переросла в потасовку между спортсменами.
Политика
Путин, Меркель и Макрон провели телефонный разговор
Владимир Путин, Эммануэль Макрон и Ангела Меркель провели трехсторонний телефонный разговор, в котором обсудили ситуацию в Сирии и Ливии.
Экономика
На Аляске оценили потери рыбаков от введенного Россией продэмбарго
В августе 2014 года Россия ввела запрет на поставки мясной продукции, овощей и фруктов, морепродуктов, молочных продуктов из стран Евросоюза, Австралии, Канады, Норвегии и США.
Хоккей
«Спартак» обыграл «Ак Барс» в матче регулярного чемпионата КХЛ
Футбол
Футболисты донецкого «Шахтера» обыграли «Бенфику» в матче Лиги Европы
Футболисты донецкого "Шахтера" на своем поле нанесли поражение португальской "Бенфике" в первом матче 1/16 финала Лиги Европы.
Происшествия
У побережья Камчатки зафиксировали землетрясение магнитудой 6,1
Землетрясение магнитудой 6,1 зафиксировали сейсмологи у восточного побережья Камчатки, сообщили РИА Новости на сейсмостанции "Петропавловск".
Происшествия
Суд арестовал экс-помощницу Дворковича
Алексееву обвинили в получении взяток на сумму более 4 млн рублей, сообщает ТАСС.
Общество
Кремль отреагировал на прибавку к пенсии в 1 рубль 10 копеек
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Дмитрий Песков ответил на вопрос о пенсионерке из Челябинска, которая якобы после индексации пенсии получила прибавку в 1 рубль 10 копеек.
Футбол
Месси рассказал, почему он ответил на слова Абидаля
Форвард «Барселоны» Лионель Месси прокомментировал свои слова в адрес спортивного директора клуба Эрика Абидаля.
Экономика
Названы регионы, где в 2020 году ожидается наибольший рост зарплат
Реальные заработные платы вырастут по России на 2,5% в 2020 году, при этом наибольший рост прогнозируется в пяти регионах - Татарстане, Якутии, Ленинградкой области, Ямало-Ненецком автономном округе и Пензенской области.
Политика
Путин призвал очистить от криминала важные отрасли экономики
Президент России Владимир Путин на заседании коллегии ФСБ заявил о необходимости очищать от криминала стратегически важные отрасли экономики.
Шоу-бизнес
Шепелев не знает о назначении Еремеева ведущим «На самом деле»
Экс-ведущий "На самом деле" Дмитрий Шепелев в разговоре с "Газетой.Ru" рассказал, что не знает о назначении на его бывшую должность актера Тимура Еремеева.
Происшествия
Суд арестовал готовивших теракт в Керчи подростков
Суд арестовал двух подростков, готовивших теракт в Керчи. Об этом сообщается на сайте Следственного комитета (СК) России.
Биатлон
Лессер не понимает, как проходит отбор в сборную России
Немецкий биатлонист Эрик Лессер после завоевания серебряной медали в сингл-миксте на чемпионате мира в итальянском Антхольце высказал мнение по поводу системы отбора в сборную России.
Футбол
Олимпиакос — Арсенал 0:0 (Перерыв)
"Арсенал" в ЛЕ свою группу выиграл (3-2-1 14:7 11). Лондонцы опередили "Айнтрахт", "Стандард" и "Гимарайнш".
Спорт
Большунов выиграл масс-старт на «Ски Тур»
Российский лыжник Александр Большунов первым финишировал в масс-старте на 34 километра в рамках четвертого этапа «Ски Тур» в Норвегии.
Политика
Климкин заявил о «реальной опасности» сделки России с Западом
Экс-министр иностранных дел Украины Павел Климкин заявил о существовании "реальной опасности" того, что страны Запада договорятся с Россией.
Экономика
Силуанов назвал «запредельной» налоговую нагрузку на труд
Где взять деньги на маневр Силуанов подчеркнул, что сейчас правительство думает, как снизить налоговую нагрузку на труд, но это невозможно без нахождения постоянных источников компенсации внебюджетным фондам.
Политика
Суд вынес приговор бывшему советнику Трампа
Суд вынес приговор Роджеру Стоуну — бывшему советнику президента США Дональда Трампа.
Политика
МИД России ответил на обвинения Грузии в кибератаках
Ранее в четверг официальный представитель МИД Грузии Владимир Константиниди на брифинге сообщил, что ГУ Генштаба ВС РФ якобы стояло за широкомасштабной кибератакой на правительственные и коммерческие сайты в Грузии, совершенной в октябре 2019 года.
Кино
Дженнифер Лоуренс снимется в комедии
Об участии 29-летней актрисы в своём проекте сообщил режиссёр Адам Маккей Дженнифер Лоуренс снимется в новой картине Адама Маккея "Don't Look Up" (ред. - дословный перевод "Не смотри вверх").
Технологии
«Ростех» Чемезова потеснит бизнес бывшего вице-губернатора Петербурга
Структура госкорпорации Ростех, которую возглавляет Сергей Чемезов, разработала электронные графические ценники для магазинов и супермаркетов.