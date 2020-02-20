Минпромторг России предлагает с 2021 года повысить транспортный налог для автомобилей экологического класса евро-3 и ниже, заявил замминистра промышленности и торговли РФ Александр Морозов.

с чего всё началось

Минпромторг предложил с 2021 года увеличить базовую ставку транспортного налога на автомобили экологического класса «Евро-3» и ниже. Как пишет «Коммерсантъ», в министерстве уточняют, что инициатива касается только коммерческого транспорта.

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