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ИА Красная Весна
ИА Красная Весна

Минпромторг предложил в пять раз снизить пошлину на продажу алкоголя

Пошлину за предоставление лицензии на розничную продажу алкогольной продукции снизить до 1 000 рублей в месяц предложило Министерство промышленности и торговли, 24 августа соответствующий законопроект опубликован на портале проектов правовых актов.В источнике
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Газета.Ru

Минпромторг предложил снизить госпошлину за лицензию на продажу алкоголя

Газета.Ruвчера в 11:10
Lenta.ru

Продажу алкоголя в России захотели упростить

Lenta.ruвчера в 10:39
Говорит Москва

Минпромторг предложил в пять раз снизить пошлину на продажу алкоголя

Говорит Москвавчера в 09:15
News.ru

Минпромторг предложил в пять раз снизить пошлину на продажу алкоголя

News.ruвчера в 09:31
ТАСС

Минпромторг предлагает взимать ежемесячно госпошлину за лицензию на алкоголь

ТАССвчера в 09:22
Ведомости

Минпромторг предложил снизить госпошлину за лицензию на продажу алкоголя в пять раз

Ведомостивчера в 10:01
Коммерсантъ

Госпошлину за лицензию на продажу алкоголя предложили снизить в 5 раз

Коммерсантъвчера в 08:41

В Госдуме предложили перенести начало учебного года на 1 октября

Депутат Госдумы Василий Власов (ЛДПР) предлагает отложить начало учебного года до 1 октября, чтобы не провоцировать новую вспышку заболеваемости COVID-19, соответствующее предложение он направил главе Минпросвещения Сергею Кравцову (есть в распоряжении РИА Новости).
РИА Новости23:37
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Ротенберги возглавили рейтинг богатейших семей России по версии Forbes

Семья Ротенбергов ("Мостотрест") впервые за шесть лет заняла первое место в списке самых успешных предпринимательских семей в России по версии журнала Forbes, следует из рейтинга, опубликованного во вторник на сайте издания.
ТАСС01:08
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Брат Навального раскритиковал главврача омской БСМП № 1

Брат оппозиционера Алексея Навального Олег раскритиковал главного врача омской БСМП № 1 Александра Мураховского, который на пресс-конференции заявил, что не услышал «спасибо» от родственников политика.
МР7.рувчера в 14:18

Турчинов: у Зеленского есть все возможности для вторжения в Крым

У президента Украины Владимира Зеленского имеются все возможности для вторжения в Крым, заявил экс-глава украинского Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Александр Турчинов на митинге.
Газета.Ru01:55
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В Нагайбакском районе зафиксирована вспышка коронавирусной инфекции

На заседании штаба было решено - в связи с тем, что показатели по заболеваемости в Нагайбакском районе в два раза превышают среднеобластные, оставить в силе запрет на проведение массовых мероприятий.
Урал-пресс-информ01:48
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