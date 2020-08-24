В Нагайбакском районе зафиксирована вспышка коронавирусной инфекции

На заседании штаба было решено - в связи с тем, что показатели по заболеваемости в Нагайбакском районе в два раза превышают среднеобластные, оставить в силе запрет на проведение массовых мероприятий.