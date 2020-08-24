Минпромторг предложил в пять раз снизить пошлину на продажу алкоголя
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Пошлину за предоставление лицензии на розничную продажу алкогольной продукции снизить до 1 000 рублей в месяц предложило Министерство промышленности и торговли, 24 августа соответствующий законопроект опубликован на портале проектов правовых актов.В источнике
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Минпромторг предложил снизить госпошлину за лицензию на продажу алкоголя в пять раз
Ведомостивчера в 10:01