Минпромторг предложил в пять раз снизить пошлину на продажу алкоголя
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Госпошлину за предоставление лицензии на розничную продажу алкоголя могут снизить в пять раз. С таким предложением выступил Минпромторг. Ведомство считает необходимым снизить размер госпошлины до одной тысячи рублей в месяц.В источнике
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Минпромторг предложил снизить госпошлину за лицензию на продажу алкоголя в пять раз
Ведомостивчера в 10:01