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News.ru
News.ru

Минпромторг предложил в пять раз снизить пошлину на продажу алкоголя

Госпошлину за предоставление лицензии на розничную продажу алкоголя могут снизить в пять раз. С таким предложением выступил Минпромторг. Ведомство считает необходимым снизить размер госпошлины до одной тысячи рублей в месяц.В источнике
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Газета.Ru

Минпромторг предложил снизить госпошлину за лицензию на продажу алкоголя

Газета.Ruвчера в 11:10
Коммерсантъ

Госпошлину за лицензию на продажу алкоголя предложили снизить в 5 раз

Коммерсантъвчера в 08:41
Ведомости

Минпромторг предложил снизить госпошлину за лицензию на продажу алкоголя в пять раз

Ведомостивчера в 10:01
News.ru

Минпромторг предложил в пять раз снизить пошлину на продажу алкоголя

News.ruвчера в 09:31
ТАСС

Минпромторг предлагает взимать ежемесячно госпошлину за лицензию на алкоголь

ТАССвчера в 09:22
Говорит Москва

Минпромторг предложил в пять раз снизить пошлину на продажу алкоголя

Говорит Москвавчера в 09:15
Lenta.ru

Продажу алкоголя в России захотели упростить

Lenta.ruвчера в 10:39

Депутат Госдумы предложил перенести начало учебного года на 1 октября

Депутат Госдумы от фракции ЛДПР Василий Власов направил главе Минпросвещения Сергею Кравцову предложение перенести начало учебного года на 1 октября, чтобы не провоцировать вспышку заболеваемости коронавирусом, передает «РИА Новости».
Депутат Госдумы предложил перенести начало учебного года на 1 октября
Известия22:31
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Житель Гонконга повторно заразился SARS-CoV-2

В Гонконге зафиксирован первый случай повторного заражения SARS-CoV-2 сообщает South China Morning Post со ссылкой на неопубликованные результаты ученых из Гонконгского университета.
N+121:59
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Белоруссия не признала нарушение воздушного пространства Литвы

Исполняющий обязанности заместителя командующего ВВС и ВПО Белоруссии полковник Олег Орлов отмечает, что летчики управляли самолётами в соответствии с белорусским и международным законодательством.
Evo-rus.com02:01
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Ротенберги возглавили рейтинг богатейших семей России по версии Forbes

Семья Ротенбергов ("Мостотрест") впервые за шесть лет заняла первое место в списке самых успешных предпринимательских семей в России по версии журнала Forbes, следует из рейтинга, опубликованного во вторник на сайте издания.
ТАСС01:08
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