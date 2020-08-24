Минпромторг предложил в пять раз снизить пошлину на продажу алкоголя

Госпошлину за предоставление лицензии на розничную продажу алкоголя могут снизить в пять раз. С таким предложением выступил Минпромторг. Ведомство считает необходимым снизить размер госпошлины до одной тысячи рублей в месяц.