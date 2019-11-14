Общество
Эхо МосквыМинпромторг предложил ввести квоты для госзакупки российских товаров
Как пишут "Ведомости", государственных заказчиков могут обязать приобретать у российских поставщиков не менее половины товаров от общего объёма закупок.
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с чего всё началось
Вице-премьер Юрий Борисов, курирующий в правительстве вопросы оборонной промышленности (ОПК), предложил президенту законодательно обязать государственных заказчиков как на федеральном, так и на региональном уровне приобретать у российских поставщиков не менее 50% объема продукции, в том числе закупаемой в рамках выполнения работ, сообщили РБК два источника, близких к правительству.РБКвчера в 12:54
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Минпромторг предложил обязать госкомпании отдавать часть заказа российским поставщикам
Коммерсантъвчера в 17:59
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Происшествия
Жертвой стрельбы в колледже Благовещенска стал один человек
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Семь человек погибли в результате ДТП в Забайкалье
В Агинском районе Забайкалья произошло ДТП с участием трех автомобилей, жертвами которого стали семь человек, передает "Интерфакс".
Транспорт
На Приморском проспекте после Ушаковского моста перекрыто движение
Автовладельцы Петербурга, направляющиеся из города по Приморскому проспекту, в четверг утром, 14 ноября, столкнулись с неприятным сюрпризом: дорога после Ушаковского моста оказалась полностью перекрыта.
Общество
В Москве Кириллу Терешину удалили его «руки-базуки»
Армия и оружие
В Минобороны заявили о создании новой базы в Сирии
Указывается, что с помощью новой базы, где будет установлена в том числе система ПВО, военные смогут патрулировать северо-восточную провинцию Хасака, которая граничит не только с Турцией, но и с Ираком.
Происшествия
Олег Соколов захотел помочь с похоронами убитой аспирантки
Бывший преподаватель СПбГУ Олег Соколов, признавшийся в убийстве и расчленении аспирантки Анастасии Ещенко, выразил желание помочь с ее похоронами.
Политика
Китай не собирается брать обязательства о ежегодном приобретении сельскохозпродукции США на 50 миллиардов долларов
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Общество
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Общество
ЦБ назвал неприемлемой рассылку кредитных карт по почте
Банк России назвал «неприемлемой» и «недопустимой» рассылку именных кредитных карт по почте, сообщает «Коммерсантъ».
Общество
Насильникам и убийцам захотели запретить работать в такси в России
Насильникам, убийцам, террористам и другим опасным преступникам запретят работать в такси и заниматься грузоперевозками.
Политика
Бундестаг проголосовал за законопроект о Газовой директиве ЕС
Ранее газета Bild сообщила о том, что фракции Христианско-демократического, Христианско-социального союзов и Социал-демократической партии Германии подготовили поправки в законопроект, которые предусматривают смягчение в вопросе применения Газовой директивы ЕС к "Северному потоку - 2". В Минэкономики опровергли это.
Политика
В Киеве пригрозили отреагировать на запуск поездов по Крымскому мосту
В Крыму заявили, что угрозы украинских властей отреагировать на запуск поездов по Крымскому мосту являются попыткой вмешательства во внутренние дела России.
Происшествия
Волгоградские мошенники похитили более 300 млн рублей
Как сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по региону, ранее судимая волгоградка вместе со знакомыми оформляла кредиты в размере от 1 до 3 млн рублей на жителей Волгоградской области, а также Южного и Северо-Кавказского федеральных округов.
Кино
В прокат выходит «Грех» Андрея Кончаловского
В прокат выходит «Грех» Андрея Кончаловского Художественная картина «Грех» о жизни и творчестве Микеланджело, поставленная при поддержке Алишера Усманова, его фонда «Искусство, наука и спорт» и «Первого канала»,— не просто биографическая драма.
Общество
Рудковская и Плющенко обратились в полицию из-за угроз их сыну
Адвокат Александр Карабанов, представляющий интересы фигуриста Евгения Плющенко и продюсера Яны Рудковской, написал заявление в полицию из-за угроз их шестилетнему сыну в соцсетях.
Общество
Банки предупредили о новом виде мошенничества с картами
Мошенники в 80% случаев выводят денежные средства с банковских карт с помощью онлайн-сервисов по переводу денег с карты на карту (система Card2Card), пишут «Известия» со ссылкой на Сбербанк и представителей других российских банков.
Автоспорт
Бывший менеджер Шумахера: «Уверен, что мы ещё увидим Михаэля»
Вилли Вебер, являющийся экс-менеджером легендарного гонщика Михаэля Шумахера, сообщил, что у него нет никакой информации о состоянии культового пилота "Формулы-1".
Происшествия
СК завершил расследование крушения Boeing 737 в Казани в 2013 году
Следствие завершило расследование крушение самолета Boeing 737-500 в Казани в ноябре 2013 года. Об этом рассказали в СК России.
Гаджеты
Apple представила 16-дюймовый MacBook Pro с новой клавиатурой
Политика
Путин рассказал об избежавшей рецессии российской экономике
Благодаря сбалансированной макроэкономической политике властей российской экономике удалось избежать рецессии, заявил 13 ноября на церемонии закрытия форма БРИКС в Бразилиа президент РФ Владимир Путин.
Культура
Александра Пахмутова отметила 90-летний юбилей в Большом театре
На Исторической сцене Большого театра свое 90-летие отметила композитор Александра Пахмутова.
Армия и оружие
Россия собралась нарастить подводные силы на Балтике
Балтфлот (БФ) может стать третьим после Черноморского и Тихоокеанского, для которого будет построена серия вооруженных крылатыми ракетами «Калибр» подлодок проекта 636.3, сообщили два источника в кораблестроительной отрасли.
Политика
Bloomberg: Путин не хочет делать «подарок» Нетаньяху
По словам источников агентства, Путин не хочет делать "подарок" к выборам израильскому премьер-министру Биньямину Нетаньяху.
Армия и оружие
Два американских катера типа Island включили в состав ВМС Украины
Вице-мэр Одессы Андрей Котляр в среду, 13 ноября, сообщил, что два американских катера типа Island, которые в прошлом году США передали Киеву, включены в состав Военно-морских сил Украины.
Политика
Коломойский не исключил появления российских танков в Польше
Российские танки будут размещены у Кракова и Варшавы.
Происшествия
В хабаровской школе умер 11-летний ребенок
Сегодня утром в хабаровской школе №58 умер 11-летний мальчик. Он скончался в медицинском кабинете.
Гаджеты
Motorola представила складной RAZR с гибким экраном
Motorola официально представила первый в своей линейке складной смартфон с непрерывным, сгибаемым посередине экраном.
Общество
На Россию надвигаются аномальные холода
Основное похолодание придется на юг западной Сибири на 14 ноября. В Новосибирской, Томской и Кемеровской областях ожидается снег, метель.