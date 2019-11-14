Вице-премьер Юрий Борисов, курирующий в правительстве вопросы оборонной промышленности (ОПК), предложил президенту законодательно обязать государственных заказчиков как на федеральном, так и на региональном уровне приобретать у российских поставщиков не менее 50% объема продукции, в том числе закупаемой в рамках выполнения работ, сообщили РБК два источника, близких к правительству.

с чего всё началось

Как пишут "Ведомости", государственных заказчиков могут обязать приобретать у российских поставщиков не менее половины товаров от общего объёма закупок.

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