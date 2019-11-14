Общество

Эхо МосквыЭхо МосквыМинпромторг предложил ввести квоты для госзакупки российских товаров

Как пишут "Ведомости", государственных заказчиков могут обязать приобретать у российских поставщиков не менее половины товаров от общего объёма закупок.
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с чего всё началось

Борисов предложил отдать половину госзакупок российским производителям

Вице-премьер Юрий Борисов, курирующий в правительстве вопросы оборонной промышленности (ОПК), предложил президенту законодательно обязать государственных заказчиков как на федеральном, так и на региональном уровне приобретать у российских поставщиков не менее 50% объема продукции, в том числе закупаемой в рамках выполнения работ, сообщили РБК два источника, близких к правительству.
РБКвчера в 12:54

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Борисов предложил отдать половину госзакупок российским производителям

РБКвчера в 12:54

Минпромторг предлагает установить квоты на госзакупки отечественного

Ведомостивчера в 16:17

Минпромторг предложил обязать госкомпании отдавать часть заказа российским поставщикам

Коммерсантъвчера в 17:59

Путину предложили отдать половину госзакупок российским производителям

Lenta.ruвчера в 14:35

Предложено 50% госзакупок проводить на рынке российских товаров

REGNUMвчера в 15:31

Минпромторг предложил ввести квоты для госзакупки российских товаров

Эхо Москвы01:30

В правительстве предложили ввести квоты на госзакупки российских товаров

Дождь00:52
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Происшествия

Жертвой стрельбы в колледже Благовещенска стал один человек

Политика Сегодня вчера в 21:56
Политика

Трамп и Эрдоган попытаются решить вопрос с закупкой российских С-400

REGNUM вчера в 20:24
Происшествия

Семь человек погибли в результате ДТП в Забайкалье

В Агинском районе Забайкалья произошло ДТП с участием трех автомобилей, жертвами которого стали семь человек, передает "Интерфакс".
Газета.Ru вчера в 23:14
Транспорт

На Приморском проспекте после Ушаковского моста перекрыто движение

Автовладельцы Петербурга, направляющиеся из города по Приморскому проспекту, в четверг утром, 14 ноября, столкнулись с неприятным сюрпризом: дорога после Ушаковского моста оказалась полностью перекрыта.
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Общество

В Москве Кириллу Терешину удалили его «руки-базуки»

Актуальные Новости 12 ноября в 05:42
Армия и оружие

В Минобороны заявили о создании новой базы в Сирии

Указывается, что с помощью новой базы, где будет установлена в том числе система ПВО, военные смогут патрулировать северо-восточную провинцию Хасака, которая граничит не только с Турцией, но и с Ираком.
РБК вчера в 21:28
Происшествия

Олег Соколов захотел помочь с похоронами убитой аспирантки

Бывший преподаватель СПбГУ Олег Соколов, признавшийся в убийстве и расчленении аспирантки Анастасии Ещенко, выразил желание помочь с ее похоронами.
РИА Новости вчера в 19:09
Политика

Китай не собирается брать обязательства о ежегодном приобретении сельскохозпродукции США на 50 миллиардов долларов

Китай не собирается брать на себя обязательства о ежегодном приобретении сельскохозяйственной продукции США на сумму в 50 миллиардов долларов.
Эхо Москвы 00:30
Общество

ФСБ рассекретила дело о преступлениях эстонских карателей под Псковом

Управление ФСБ по Псковской области рассекретило часть материалов уголовного дела о преступлениях эстонских карателей в годы Великой Отечественной войны в лагере для военнопленных в деревне Моглино под Псковом, сообщает 14 ноября «РИА Новости».
Известия вчера в 20:10
Общество

ЦБ назвал неприемлемой рассылку кредитных карт по почте

Банк России назвал «неприемлемой» и «недопустимой» рассылку именных кредитных карт по почте, сообщает «Коммерсантъ».
Ведомости вчера в 21:14
Общество

Насильникам и убийцам захотели запретить работать в такси в России

Насильникам, убийцам, террористам и другим опасным преступникам запретят работать в такси и заниматься грузоперевозками.
Lenta.ru 01:17
Политика

Бундестаг проголосовал за законопроект о Газовой директиве ЕС

Ранее газета Bild сообщила о том, что фракции Христианско-демократического, Христианско-социального союзов и Социал-демократической партии Германии подготовили поправки в законопроект, которые предусматривают смягчение в вопросе применения Газовой директивы ЕС к "Северному потоку - 2". В Минэкономики опровергли это.
ТАСС вчера в 12:30
Политика

В Киеве пригрозили отреагировать на запуск поездов по Крымскому мосту

В Крыму заявили, что угрозы украинских властей отреагировать на запуск поездов по Крымскому мосту являются попыткой вмешательства во внутренние дела России.
Газета.Ru вчера в 13:41
Происшествия

Волгоградские мошенники похитили более 300 млн рублей

Как сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по региону, ранее судимая волгоградка вместе со знакомыми оформляла кредиты в размере от 1 до 3 млн рублей на жителей Волгоградской области, а также Южного и Северо-Кавказского федеральных округов.
Волга-Медиа 01:22
Кино

В прокат выходит «Грех» Андрея Кончаловского

В прокат выходит «Грех» Андрея Кончаловского Художественная картина «Грех» о жизни и творчестве Микеланджело, поставленная при поддержке Алишера Усманова, его фонда «Искусство, наука и спорт» и «Первого канала»,— не просто биографическая драма.
Коммерсантъ вчера в 17:17
Общество

Рудковская и Плющенко обратились в полицию из-за угроз их сыну

Адвокат Александр Карабанов, представляющий интересы фигуриста Евгения Плющенко и продюсера Яны Рудковской, написал заявление в полицию из-за угроз их шестилетнему сыну в соцсетях.
РБК вчера в 06:40
Общество

Банки предупредили о новом виде мошенничества с картами

Мошенники в 80% случаев выводят денежные средства с банковских карт с помощью онлайн-сервисов по переводу денег с карты на карту (система Card2Card), пишут «Известия» со ссылкой на Сбербанк и представителей других российских банков.
РБК 00:23
Автоспорт

Бывший менеджер Шумахера: «Уверен, что мы ещё увидим Михаэля»

Вилли Вебер, являющийся экс-менеджером легендарного гонщика Михаэля Шумахера, сообщил, что у него нет никакой информации о состоянии культового пилота "Формулы-1".
Sport.ru 11 ноября в 07:43
Происшествия

СК завершил расследование крушения Boeing 737 в Казани в 2013 году

Следствие завершило расследование крушение самолета Boeing 737-500 в Казани в ноябре 2013 года. Об этом рассказали в СК России.
Газета.Ru 01:27
Гаджеты

Apple представила 16-дюймовый MacBook Pro с новой клавиатурой

Машины и Механизмы вчера в 15:57
Политика

Путин рассказал об избежавшей рецессии российской экономике

Благодаря сбалансированной макроэкономической политике властей российской экономике удалось избежать рецессии, заявил 13 ноября на церемонии закрытия форма БРИКС в Бразилиа президент РФ Владимир Путин.
Известия вчера в 18:28
Культура

Александра Пахмутова отметила 90-летний юбилей в Большом театре

На Исторической сцене Большого театра свое 90-летие отметила композитор Александра Пахмутова.
АБН 11 ноября в 05:06
Общество

В Сети появилось видео жалобы Медведеву от жительницы села на Алтае

РБК вчера в 12:25
Армия и оружие

Россия собралась нарастить подводные силы на Балтике

Балтфлот (БФ) может стать третьим после Черноморского и Тихоокеанского, для которого будет построена серия вооруженных крылатыми ракетами «Калибр» подлодок проекта 636.3, сообщили два источника в кораблестроительной отрасли.
Взгляд.ру 00:51
Политика

Bloomberg: Путин не хочет делать «подарок» Нетаньяху

По словам источников агентства, Путин не хочет делать "подарок" к выборам израильскому премьер-министру Биньямину Нетаньяху.
Газета.Ru 12 ноября в 12:09
Армия и оружие

Два американских катера типа Island включили в состав ВМС Украины

Вице-мэр Одессы Андрей Котляр в среду, 13 ноября, сообщил, что два американских катера типа Island, которые в прошлом году США передали Киеву, включены в состав Военно-морских сил Украины.
Аргументы недели вчера в 08:03
Политика

Коломойский не исключил появления российских танков в Польше

Российские танки будут размещены у Кракова и Варшавы.
RT на русском вчера в 16:02
Происшествия

В хабаровской школе умер 11-летний ребенок

Сегодня утром в хабаровской школе №58 умер 11-летний мальчик. Он скончался в медицинском кабинете.
Российская газета вчера в 22:52
Гаджеты

Motorola представила складной RAZR с гибким экраном

Motorola официально представила первый в своей линейке складной смартфон с непрерывным, сгибаемым посередине экраном.
Вести.Хайтек 00:14
Общество

На Россию надвигаются аномальные холода

Основное похолодание придется на юг западной Сибири на 14 ноября. В Новосибирской, Томской и Кемеровской областях ожидается снег, метель.
Российская газета 12 ноября в 21:00
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