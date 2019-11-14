Общество

Эхо МосквыЭхо МосквыМинпромторг предложил ввести квоты для госзакупки российских товаров

Как пишут "Ведомости", государственных заказчиков могут обязать приобретать у российских поставщиков не менее половины товаров от общего объёма закупок.
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с чего всё началось

Борисов предложил отдать половину госзакупок российским производителям

Вице-премьер Юрий Борисов, курирующий в правительстве вопросы оборонной промышленности (ОПК), предложил президенту законодательно обязать государственных заказчиков как на федеральном, так и на региональном уровне приобретать у российских поставщиков не менее 50% объема продукции, в том числе закупаемой в рамках выполнения работ, сообщили РБК два источника, близких к правительству.
РБКвчера в 12:54

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Борисов предложил отдать половину госзакупок российским производителям

РБКвчера в 12:54

Минпромторг предлагает установить квоты на госзакупки отечественного

Ведомостивчера в 16:17

Минпромторг предложил обязать госкомпании отдавать часть заказа российским поставщикам

Коммерсантъвчера в 17:59

Путину предложили отдать половину госзакупок российским производителям

Lenta.ruвчера в 14:35

Предложено 50% госзакупок проводить на рынке российских товаров

REGNUMвчера в 15:31

Минпромторг предложил ввести квоты для госзакупки российских товаров

Эхо Москвы01:30

В правительстве предложили ввести квоты на госзакупки российских товаров

Дождь00:52
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Происшествия

Студент открыл стрельбу в колледже Благовещенска

Русская Планета вчера в 21:14
Происшествия

В Москве застрелили чемпиона мира по тайскому боксу Боляна

РБК 02:40
Происшествия

СК назвал причину крушения самолета Boeing в Казани в 2013 году

Завершено расследование дела о крушении Boeing 737-500 в Казани в 2013 году, где погибли 50 человек, установлены причины трагедии, сообщил СК.
РИА Новости 01:46
Общество

Россиян предупредили о новом виде мошенничества с картами

Мошенники придумали новый способ, как красть деньги с карт россиян. Об этом рассказали представители российских банков "Известиям".
Газета.Ru 01:59
Общество

ФСБ рассекретила дело о преступлениях эстонских карателей под Псковом

Управление ФСБ по Псковской области рассекретило часть материалов уголовного дела о преступлениях эстонских карателей в годы Великой Отечественной войны в лагере для военнопленных в деревне Моглино под Псковом, сообщает 14 ноября «РИА Новости».
Известия вчера в 20:10
Происшествия

Семь человек погибли в результате ДТП в Забайкалье

В Агинском районе Забайкалья произошло ДТП с участием трех автомобилей, жертвами которого стали семь человек, передает "Интерфакс".
Газета.Ru вчера в 23:14
Армия и оружие

«Панцирь-С» перебросили на север Сирии для защиты вертолетов ВКС

РИА Новости 02:26
Политика

Украина оценила принятые ФРГ поправки к Газовой директиве ЕС

Премьер Украины Алексей Гончарук отреагировал на то, что парламент Германии (бундестаг) принял проект закона, который регулирует поправки к Газовой директиве ЕС в стране.
Газета.Ru 00:22
Политика

Трамп и Эрдоган попытаются решить вопрос с закупкой российских С-400

REGNUM вчера в 20:24
Армия и оружие

В Белоруссии заявили об отказе от российской базы ВВС

Государственный секретарь Совета безопасности Белоруссии Станислав Зась заявил, что Россия предлагала разместить на территории страны базу ВВС в обмен на помощь в приобретении истребителей Су-30СМ. По его словам, Минск в этом вопросе решил «опираться на собственные возможности».
РБК вчера в 14:56
Общество

В Сети появилось видео жалобы Медведеву от жительницы села на Алтае

РБК вчера в 12:25
Общество

Мигранты стали претендовать на более высокую зарплату, чем россияне

Уточняется, что в среднем россияне запрашивают зарплату меньше, чем гастарбайтеры на шесть процентов.
Российская газета 01:00
Общество

Роструд предупредил о мошенниках под видом инспекторов

Федеральная служба по труду и занятости (Роструд) сообщила о случаях телефонного мошенничества в более 20 регионах при проведении государственной инспекции труда компаний.
РБК 02:38
Происшествия

Главу ростовского ГУ ФСИН арестовали по делу о разглашении гостайны

Согласно решению Ленинского районного суда Ростова-на-Дону, начальника ГУ ФСИН по Ростовской области Муслима Даххаева, обвиняемого в разглашении гостайны, заключат под стражу.
Газета.Ru вчера в 13:59
Политика

Туск назвал Россию «стратегической проблемой» Европы

Председатель Европейского совета (ЕС) Дональд Туск считает, что Россия является «стратегической проблемой Европы».
Коммерсантъ 00:45
Общество

Насильникам и убийцам запретят работать таксистами

Владимир Путин два года назад с градоначальником согласился и поручил разработать соответствующий документ, однако подготовили его только сейчас.
РБК вчера в 18:56
Происшествия

Олег Соколов захотел помочь с похоронами убитой аспирантки

Бывший преподаватель СПбГУ Олег Соколов, признавшийся в убийстве и расчленении аспирантки Анастасии Ещенко, выразил желание помочь с ее похоронами.
РИА Новости вчера в 19:09
Транспорт

Завершено строительство платной трассы М11 Москва — Санкт-Петербург

Строительные работы на платной автотрассе М11 Москва — Санкт-Петербург полностью завершены.
RT на русском вчера в 11:44
Экономика

Выручка «МегаФона» от мобильных услуг снизилась из-за ЧМ-2018

В компании объяснили динамику ростом потребления мобильных услуг во время чемпионата мира по футболу 2018 года, пик которого пришелся на финальные матчи в третьем квартале.
РБК 02:05
Теннис

Рафаэль Надаль: Хочу извиниться перед Медведевым

Испанец Рафаэль Надаль прокомментировал свою победу на россиянином Даниилом Медведевым в Лондоне.
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Футбол

«Лос-Анджелес Гэлакси» объявил об уходе футболиста Ибрагимовича

«Лос-Анджелес Гэлакси» и шведский нападающий Златан Ибрагимович не будут продлевать контракт, который истекает в конце 2019 года.
РБК 02:16
Происшествия

В хабаровской школе умер 11-летний ребенок

Сегодня утром в хабаровской школе №58 умер 11-летний мальчик. Он скончался в медицинском кабинете.
Российская газета вчера в 22:52
Хоккей

Буллит Кузнецова принес «Вашингтону» победу над «Филадельфией»

"Вашингтон Кэпиталз" одержал победу с минимальным счетом в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги против "Филадельфии Флайерз".
Вести.Ru вчера в 22:57
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Путин рассказал об избежавшей рецессии российской экономике

Благодаря сбалансированной макроэкономической политике властей российской экономике удалось избежать рецессии, заявил 13 ноября на церемонии закрытия форма БРИКС в Бразилиа президент РФ Владимир Путин.
Известия вчера в 18:28
Финансы

Рубль повысился к доллару и евро

Рубль вырос к доллару и евро в начале торгов, следует из данных Московской биржи.
Газета.Ru 02:11
Политика

В Киеве пообещали отреагировать на запуск поездов по Крымскому мосту

Первый поезд пойдет из Петербурга 23 декабря (№ 7/8) и отправится в Севастополь с Московского вокзала в 14:00 мск.
РИА Новости вчера в 08:25
Происшествия

СК заявил о распространении недостоверной информации о стрельбе в Благовещенске

СК РФ призвал СМИ не распространять недостоверные данные об инциденте со стрельбой в Благовещенске, которые могут нанести вред участникам уголовного судопроизводства.
Rambler News Service 02:40
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Adidas отреагировал на проблемы с новой формой сборной России

Немецкий производитель спортивной экипировки Adidas прокомментировал отказ сборной России по футболу играть в форме, разработанной специально к чемпионату Европы 2020 года.
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В Екатеринбурге проверят павильон с тараканами и шаурмой

В Екатеринбурге Роспотребнадзор и полиция проверят павильон, торгующий шаурмой и другой выпечкой, приготовленной якобы в антисанитарных условиях.
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Под Курганом ребенка насмерть сбили на глазах у матери

Трагедия произошла в 7.20 14 ноября на 14-м километре дороги Курган—Половинное (в районе деревни Лукино).
URA.Ru 02:03
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