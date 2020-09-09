Будьте в Плюсе
Главное
Общество
США
Общество
Интересное
Общество
Политика
Общество
Общество
Экономика
В мире
Спорт
Происшествия
Культура
Технологии
Наука
Авто
Общество
Ведомости
Ведомости

Минпромторг предложил ввести маркировку алкоголя

Министр предложил начать с маркировки пива и затем масштабировать проект на другие алкогольные напитки. «Мы и далее будем последовательно расширять спектр маркируемой продукции», ‒ отметил он.В источнике
Подробнее о событии
Вести.Ru

Правительство анонсирует маркировку продуктов и одежды

Вести.Ru17:42
Интерфакс

Крупнейшие пивовары выступили против введения маркировки пива в РФ

Интерфаксвчера в 11:49
ТАСС

Производители пива не поддержали предложение о маркировке

ТАССвчера в 11:40
РБК

Минпромторг предложил начать обязательную маркировку алкоголя с пива

РБКвчера в 09:32
Известия

Пивовары выступили против маркировки алкогольной продукции

Известиявчера в 10:27
RT на русском

Эксперт оценил предложение Минпромторга ввести маркировку пива

RT на русскомвчера в 10:20
РИА Новости

В России могут ввести маркировку алкоголя

РИА Новостивчера в 09:31

Трамп приуменьшил опасность COVID в США, чтобы избежать паники

Власти США приуменьшали масштабы пандемии коронавируса и даже отчасти скрывали это, чтобы избежать паники среди населения и последующего роста цен, заявил американский президент Дональд Трамп.
Российская газета17:36

Экс-глава офиса Зеленского рассказал о дипломатическом провале Киева

Киев не выполнил обещаний, данных президенту России Владимиру Путину во время встречи "нормандской четверки" (Украина, Россия, Германия, Франция) в Париже в декабре 2019 года, считает бывший глава офиса украинского президента Андрей Богдан, уволенный президентом Владимиром Зеленским в феврале.
РИА Новостивчера в 14:14
10

Польша предложила Германии замену «Северному потоку-2»

Правительство Польши предложило ФРГ свой газопровод Baltic Pipe вместо "Северного потока-2" для поставок газа, заявил в среду в эфире Польского телевидения пресс-секретарь правительства республики Петр Мюллер.
Вести.Ruвчера в 04:12
1,4K

Роскосмос опроверг информацию об отказе НАСА покупать места на «Союзе»

По данным НАСА, с 2006 года США выкупили у России 72 места в кораблях «Союз» на $4 млрд для доставки американских, европейских, канадских и японских астронавтов на МКС и обратно на Землю.
ИА Красная Веснавчера в 01:20
275

АПЛ заблокировала сделку по продаже «Ньюкасла» саудитам

Руководство Английской премьер-лиги (АПЛ) заблокировало сделку по продаже контрольного пакета акций "Ньюкасл Юнайтед" государственному инвестиционному фонду Саудовской Аравии, PCP Capital Partners и Reuben Brothers.
Газета.Ruвчера в 16:33

На Урале основателя паблика об АУЕ приговорили к семи годам колонии

Суд назначил Николаю Бабарике наказание в виде 7 лет лишения свободы с отбыванием в колонии общего режима, его супругу приговорил к четырем годам условно, Зуев проведет в колонии 3 года и 9 месяцев.
ТАССвчера в 07:40
159