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Ведомости
Ведомости

Минпромторг предложил ввести маркировку алкоголя

Министр предложил начать с маркировки пива и затем масштабировать проект на другие алкогольные напитки. «Мы и далее будем последовательно расширять спектр маркируемой продукции», ‒ отметил он.В источнике
Подробнее о событии
Интерфакс

Крупнейшие пивовары выступили против введения маркировки пива в РФ

Интерфакс11:49
ТАСС

Производители пива не поддержали предложение о маркировке

ТАСС11:40
РИА Новости

В России могут ввести маркировку алкоголя

РИА Новости09:31
Известия

Пивовары выступили против маркировки алкогольной продукции

Известия10:27
RT на русском

Эксперт оценил предложение Минпромторга ввести маркировку пива

RT на русском10:20
Российская газета

Маркировка питьевой воды станет обязательной с 2021 года

Российская газета09:47
РБК

Минпромторг предложил начать обязательную маркировку алкоголя с пива

РБК09:32

Добровинский рассказал, как Ефремов мог получить условный срок

Адвокат потерпевших по делу о смертельном ДТП Александр Добровинский рассказал, что актер Михаил Ефремов мог получить условный срок, но его адвокат Эльман Пашаев совершил «грандиозную» ошибку.
Добровинский рассказал, как Ефремов мог получить условный срок
Взгляд.рувчера в 10:09
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Экс-глава офиса Зеленского рассказал о дипломатическом провале Киева

Киев не выполнил обещаний, данных президенту России Владимиру Путину во время встречи "нормандской четверки" (Украина, Россия, Германия, Франция) в Париже в декабре 2019 года, считает бывший глава офиса украинского президента Андрей Богдан, уволенный президентом Владимиром Зеленским в феврале.
РИА Новости14:14
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Квалификационная комиссия заключила, что Пашаев нарушил кодекс этики

"Квалификационная комиссия пришла к выводу, что адвокат Пашаев нарушил Кодекс профессиональной этики адвоката", - сказал источник, уточнив, что нарушения связаны с публичной активностью адвоката.
Газета.Ru15:30

Басманный суд арестовал замминистра энергетики Анатолия Тихонова

Басманный суд в среду поздно вечером удовлетворил ходатайство следователя и избрал меру пресечения в виде заключения под стражу до 8 ноября заместителю министра энергетики Анатолию Тихонову.
Российская газета14:50
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Член КС Белоруссии опровергла данные о подготовке переворота в стране

Нобелевский лауреат и член президиума координационного совета оппозиции Белоруссии Светлана Алексиевич заявила, что совет не готовил переворот и раскол в Белоруссии, а хотел начала в обществе диалога.
РИА Новости05:35
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