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Ведомости
Ведомости

Минпромторг предложил ввести маркировку алкоголя

Министр предложил начать с маркировки пива и затем масштабировать проект на другие алкогольные напитки. «Мы и далее будем последовательно расширять спектр маркируемой продукции», ‒ отметил он.В источнике
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РИА Новости

В России могут ввести маркировку алкоголя

РИА Новостивчера в 09:31
ТАСС

Производители пива не поддержали предложение о маркировке

ТАССвчера в 11:40
РБК

Минпромторг предложил начать обязательную маркировку алкоголя с пива

РБКвчера в 09:32
Известия

Пивовары выступили против маркировки алкогольной продукции

Известиявчера в 10:27
RT на русском

Эксперт оценил предложение Минпромторга ввести маркировку пива

RT на русскомвчера в 10:20
Российская газета

Маркировка питьевой воды станет обязательной с 2021 года

Российская газетавчера в 09:47
Интерфакс

Крупнейшие пивовары выступили против введения маркировки пива в РФ

Интерфаксвчера в 11:49

«Ъ»: дело Навального грозит подрывом отношений России и Запада

«Ситуация развивается по худшему сценарию, грозя отношениям России с Западом новым системным кризисом, сопоставимым с кризисом 2014 года, вызванным ситуацией на Украине и присоединением Крыма», — пишет «Коммерсант» со ссылкой на опрошенных экспертов.
URA.Ru20:30

Два американских сенатора призвали Минфин США расширить санкции в рамках «закона Магнитского»

По мнению законодателей, закон Магнитского является "одним из наиболее эффективных инструментов США для привлечения к ответственности нарушителей прав человека в России".
Эхо Москвы22:07

Член КС Белоруссии опровергла данные о подготовке переворота в стране

Нобелевский лауреат и член президиума координационного совета оппозиции Белоруссии Светлана Алексиевич заявила, что совет не готовил переворот и раскол в Белоруссии, а хотел начала в обществе диалога.
РИА Новостивчера в 05:35
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