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Ведомости

Минпромторг предложил ввести маркировку алкоголя

Министр предложил начать с маркировки пива и затем масштабировать проект на другие алкогольные напитки. «Мы и далее будем последовательно расширять спектр маркируемой продукции», ‒ отметил он.В источнике
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Вести.Ru

Правительство анонсирует маркировку продуктов и одежды

Вести.Ru17:42
Интерфакс

Крупнейшие пивовары выступили против введения маркировки пива в РФ

Интерфаксвчера в 11:49
RT на русском

Эксперт оценил предложение Минпромторга ввести маркировку пива

RT на русскомвчера в 10:20
РБК

Минпромторг предложил начать обязательную маркировку алкоголя с пива

РБКвчера в 09:32
Известия

Пивовары выступили против маркировки алкогольной продукции

Известиявчера в 10:27
ТАСС

Производители пива не поддержали предложение о маркировке

ТАССвчера в 11:40
РИА Новости

В России могут ввести маркировку алкоголя

РИА Новостивчера в 09:31

Власти Новосибирска нашли виновных в загрязнении реки Тулы

Новосибирск, 9 сентября 2020, 08:30 — REGNUM Специалисты новосибирского управления заказчика по строительству подземных транспортных сооружений установили факт практически ежедневного слива загрязненных вод в реку Тулу.
REGNUMвчера в 01:30
20

ЦБ отметил рекордное снижение числа используемых банковских карт

Все опрошенные эксперты одной из причин сокращения числа используемых россиянами карт назвали введение ограничительных мер в экономике на фоне пандемии коронавируса, в первую очередь, ужесточение правил выдачи банками кредитных карт.
РИА Новостивчера в 17:10
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В Греции полиция применила слезоточивый газ против мигрантов

На острове Лесбос в среду вечером произошли беспорядки – тысячи мигрантов из сгоревшего лагеря Мориа пытались пройти в город Митилини и в порт, спецназ полиции применил слезоточивый газ, сообщил телеканал Open в вечернем выпуске новостей.
РИА Новостивчера в 16:18
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Совместный отдых Данилы Козловского и Оксаны Акиньшиной попал на видео

По данным Telegram-канал "Светская хроника", звезды отечественного кинематографа Данила Козловский и Оксана Акиньшина состоят в отношениях, а слитое в интернет видео — не что иное, как доказательство этой информации.
Народные новостивчера в 13:48
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В Петербурге зритель требует с театра более 1 млн рублей за травму

Санкт-Петербург, 9 сентября 2020, 12:45 — REGNUM Зритель Академического малого драматического театра — театра Европы (МДТ) Елизавета Видус требует с учреждения культуры через суд более 1 млн рублей за полученную травму во время спектакля.
REGNUMвчера в 05:45
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Роналду оформил 100-й и 101-й голы за сборную Португалии

Капитан сборной Португалии Криштиану Роналду продолжает бить рекорды: благодаря дублю в ворота Швеции нападающий стал вторым футболистом в истории, которому удалось достичь отметки в 100 голов за сборную, и первым в европейском футболе.
Газета.Ruвчера в 05:22

Хоккеист Алтыбармакян дисквалифицирован на четыре года за кокаин

Российский хоккеист Илья Алтыбармакян, выступавший за петербургский "СКА-1946", дисквалифицирован на четыре года за нарушение антидопинговых правил, сообщается на сайте Международной федерации хоккея (IIHF).
РИА Новостивчера в 08:56

Колесникову заключили под стражу по делу о захвате власти

Два члена президиума Координационного совета (КС) оппозиции Белоруссии – Мария Колесникова и Максим Знак – являются подозреваемым по уголовному делу о призывах к захвату власти, им избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.
РИА Новостивчера в 10:29
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