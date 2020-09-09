Минпромторг предложил ввести маркировку алкоголя
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Министр предложил начать с маркировки пива и затем масштабировать проект на другие алкогольные напитки. «Мы и далее будем последовательно расширять спектр маркируемой продукции», ‒ отметил он.В источнике
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