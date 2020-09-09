Будьте в Плюсе
Главное
Общество
США
Общество
Интересное
Общество
Политика
Общество
Общество
Экономика
В мире
Спорт
Происшествия
Культура
Технологии
Наука
Авто
Общество
Ведомости
Ведомости

Минпромторг предложил ввести маркировку алкоголя

Министр предложил начать с маркировки пива и затем масштабировать проект на другие алкогольные напитки. «Мы и далее будем последовательно расширять спектр маркируемой продукции», ‒ отметил он.В источнике
Подробнее о событии
ТК Звезда

В Минздраве рассмотрят инициативу о маркировке алкоголя

ТК Звезда23:50
Интерфакс

Крупнейшие пивовары выступили против введения маркировки пива в РФ

Интерфаксвчера в 11:49
РИА Новости

В России могут ввести маркировку алкоголя

РИА Новостивчера в 09:31
РБК

Минпромторг предложил начать обязательную маркировку алкоголя с пива

РБКвчера в 09:32
Известия

Пивовары выступили против маркировки алкогольной продукции

Известиявчера в 10:27
RT на русском

Эксперт оценил предложение Минпромторга ввести маркировку пива

RT на русскомвчера в 10:20
ТАСС

Производители пива не поддержали предложение о маркировке

ТАССвчера в 11:40

Совместный отдых Данилы Козловского и Оксаны Акиньшиной попал на видео

По данным Telegram-канал "Светская хроника", звезды отечественного кинематографа Данила Козловский и Оксана Акиньшина состоят в отношениях, а слитое в интернет видео — не что иное, как доказательство этой информации.
Народные новостивчера в 13:48
4

Помпео допустил причастность Москвы к инциденту с Навальным

Государственный секретарь США Майкл Помпео, комментируя в интервью американскому журналисту Бену Шапиро отравление оппозиционера Алексея Навального, допустил причастность «высокопоставленных российских чиновников» к этому инциденту.
РБК22:38
18

Правительство одобрило выплаты на детей для безработных в сентябре

«Выплаты обеспечат дополнительную социальную поддержку около 2,8 миллиона граждан, признанных в установленном порядке безработными и имеющих детей в возрасте до 18 лет», — говорится в сообщении.
RT на русскомвчера в 09:30
1,1K

Французский военный корабль атаковал С-400 в Крыму

Ряд российских СМИ со ссылкой на собственные источники информации сообщили, что военный корабль Франции «Dupuy de Lome» посредством создания помех на определенных частотах атаковал российские комплексы радиолокационных станций С-400, которые расположены на территории Крыма.
Военное дело8 сентября в 06:54
281

Пострадавших от действий лжемедиков разыскивают в Иркутской области

В Иркутской области разыскивают пострадавших от действий 50-летней жительницы Московской области Елены Дзык и ее сообщников, которых подозревают в оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, сообщили 10 сентября 2020 года в пресс-службе в региональном управлении СК России.
Областная газета (г. Иркутск)22:42

Стало известно о блокировке санкций Евросоюза против Белоруссии

7 сентября стало известно, что Евросоюз планирует ввести экономические санкции в отношении 31 высокопоставленного должностного лица Белоруссии, включая министра внутренних дел страны, к середине текущего месяца.
Известия00:00
63