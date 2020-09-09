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Ведомости
Ведомости

Минпромторг предложил ввести маркировку алкоголя

Министр предложил начать с маркировки пива и затем масштабировать проект на другие алкогольные напитки. «Мы и далее будем последовательно расширять спектр маркируемой продукции», ‒ отметил он.В источнике
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Интерфакс

Крупнейшие пивовары выступили против введения маркировки пива в РФ

Интерфаксвчера в 11:49
ТАСС

Производители пива не поддержали предложение о маркировке

ТАССвчера в 11:40
РИА Новости

В России могут ввести маркировку алкоголя

РИА Новостивчера в 09:31
Известия

Пивовары выступили против маркировки алкогольной продукции

Известиявчера в 10:27
RT на русском

Эксперт оценил предложение Минпромторга ввести маркировку пива

RT на русскомвчера в 10:20
Российская газета

Маркировка питьевой воды станет обязательной с 2021 года

Российская газетавчера в 09:47
РБК

Минпромторг предложил начать обязательную маркировку алкоголя с пива

РБКвчера в 09:32

Басманный суд арестовал замминистра энергетики Анатолия Тихонова

Басманный суд в среду поздно вечером удовлетворил ходатайство следователя и избрал меру пресечения в виде заключения под стражу до 8 ноября заместителю министра энергетики Анатолию Тихонову.
Басманный суд арестовал замминистра энергетики Анатолия Тихонова
Российская газетавчера в 14:50
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США оштрафовали «дочку» Deutsche Bank за нарушение «крымских санкций»

Управление по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC) оштрафовало Deutsche Bank Trust Company Americas (DBTCA) на сумму $583 тыс. за нарушение антироссийских санкций, введенных из-за присоединения Крыма.
РБКвчера в 16:53
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Член КС Белоруссии опровергла данные о подготовке переворота в стране

Нобелевский лауреат и член президиума координационного совета оппозиции Белоруссии Светлана Алексиевич заявила, что совет не готовил переворот и раскол в Белоруссии, а хотел начала в обществе диалога.
РИА Новостивчера в 05:35
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Правительство одобрило выплаты на детей для безработных в сентябре

«Выплаты обеспечат дополнительную социальную поддержку около 2,8 миллиона граждан, признанных в установленном порядке безработными и имеющих детей в возрасте до 18 лет», — говорится в сообщении.
RT на русскомвчера в 09:30
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В России зафиксировали атаки китайских хакеров на разработчиков ПО

Москва, 7 сентября 2020, 08:42 — REGNUM Китайская группировка Winnti атаковала разработчиков российского программного обеспечения (ПО) для банковских систем, об этом сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на компанию Positive Technologies.
REGNUM7 сентября в 01:42

Правительство выделит на поддержку технопарков более 5 млрд рублей

Стало известно, что правительство РФ в ближайшую "трехлетку" выделит 5,3 млрд рублей на помощь производителям импортозамещающей продукции, модернизацию регионами промышленных предприятий и субсидированные кредиты предпринимателям.
Online47.ru20:12

Сербия при помощи США продавила вопрос о своем имуществе в Косово

Вопрос о сербском имуществе сумел вернуть в повестку переговоров президент Александр Вучич, и в подписанный в Вашингтоне договор при содействии США были включены пункты об имуществе Сербской православной церкви и гидроэлектростанции Газиводе.
Новый Деньвчера в 04:36