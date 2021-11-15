Евтухов отметил, что по инициативе Минпромторга Научно-исследовательский финансовый институт Минфина России завершил исследование по оценке целесообразности маркировки как раз по широкому перечню рыбной продукции.
Известно, что Минздрав ввел предписание, при котором диагноз "коронавирусная инфекция" может ставиться только при положительном результате ПЦР-теста, однако многие врачи ставят подобный диагноз и при отрицательном тесте.
К 2024 году «Автодор» планирует завершить подготовку транспортной оси Север — Юг от Санкт-Петербурга до Черного моря, рассказал председатель правления госкомпании Вячеслав Петушенко на встрече с президентом Владимиром Путиным.
Как сообщает информационное издание Reuters, инсайдеры заявляют, что секретарь по цифровым технологиям и культуре Надин Доррис прикажет Управлению по конкуренции и рынкам страны провести "второй этап" расследования сделки NVIDIA по вопросам национальной безопасности.