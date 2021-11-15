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Минпромторг предложил ввести в РФ маркировку рыбной продукции

Минпромторг выступает за введение маркировки рыбной продукции и икры в России.
ТАСС
Согласно результатам, доля незаконного оборота рыбной продукции составляет от 18% до 26% по разным видам.
Финмаркет
Евтухов отметил, что по инициативе Минпромторга Научно-исследовательский финансовый институт Минфина России завершил исследование по оценке целесообразности маркировки как раз по широкому перечню рыбной продукции.
ТАСС
Исследование также показало, что предварительно введение маркировки может коснуться 1 800 предприятий.
Финмаркет

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