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Минпромторг предложил запретить фотографировать книги в магазинах

Минпромторг предложил запретить на территории торговых объектов копирование и фотографирование книг до их приобретения. Законопроект размещен на официальном портале проектов правовых актов.В источнике
С чего всё началось
"Недопустимо копирование и фотографирование книг и непериодических печатных изданий (брошюр, альбомов, картографических и нотных изданий, листовых изоизданий, календарей, буклетов, изданий, воспроизведенных на технических носителях информации) на территории торговых объектов до приобретения этих изданий", - говорится в документе, опубликованном на официальном портале
 проектов правовых актов.
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РБК

Минпромторг предложил запретить фотографировать книги в магазинах

РБК02:00
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Минпромторг предложил запретить фотографировать книги в магазинах

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Новые правила торговли могут запретить фотографировать книги в магазинах

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