с чего всё началось

В России могут запретить фотографировать книги и другие печатные издания на территории магазинов до их покупки. Это следует из законопроекта Минпромторга, опубликованного на портале нормативно-правовых актов.

Технологии Европейцы испытали модель V-образного самолета Исследователи из нидерландского Делфтского технического университета провели первые летные испытания модели V-образного самолета Flying-V.

Политика Лавров заявил о находящихся в Белоруссии 200 экстремистах с Украины В Белоруссии находятся 200 украинских радикалов, цель которых - дестабилизировать ситуацию в республике, заявил глава МИД России Сергей Лавров на встрече со своим белорусским коллегой Владимиром Макеем. 1K

Происшествия В Волгограде кондуктору сломали ребра из-за требования надеть маску Мужчина избил кондуктора троллейбуса в Волгограде, у которой разгорелся конфликт с его родственницей из-за требования надеть маску, сообщили РИА Новости в пресс-службе мэрии города. 136

Космос Космонавты с борта МКС поздравили российских школьников с 1 сентября Российские космонавты Анатолий Иванишин и Иван Вагнер поздравили школьников с 1 сентября с борта МКС.

Армия и оружие Начальники генштабов ВС РФ и Белоруссии обсудили совместные учения Подготовка к намеченным на этот год маневрам обсуждалась начальником Генштаба ВС РФ Валерием Герасимовым и его белорусским коллегой Александром Вольфовичем в ходе телефонных переговоров, передает РИА Новости со ссылкой на военное ведомство Белоруссии. 8

Происшествия Экс-полицейским из дела Голунова ужесточили обвинение Экс-полицейским, которые проходят по делу о подброшенных журналисту Ивану Голунову наркотиках, добавили статью о преступлении, совершенном организованной группой, сообщил РИА Новости адвокат Сергей Бадамшин. 8

Здоровье Минздрав уточнил сроки начала массовой вакцинации от коронавируса Ранее LIVE24 сообщало, что мэр Москвы Сергей Собянин назвал сроки начала массовой вакцинации от коронавируса в Москве. 20

Общество В России предложили отменить налог на имущество для многодетных семей «Прошу вас отменить имущественный налог для многодетных семей (трое и более детей) до совершеннолетия младшего ребёнка», — говорится в тексте обращения на имя председателя правительства РФ Михаила Мишустина. 150

Политика Член КС оппозиции Белоруссии встретится с политиками Польши и Литвы Член президиума координационного совета оппозиции Белоруссии Павел Латушко заявил, что находится в Варшаве и планирует встретится с польскими политиками, после чего поедет в Вильнюс. 32

Происшествия В Ленинградской области несовершеннолетняя мать убила младенца Подозреваемая в убийстве семимесячной дочери 16-летняя мать из Ленинградской области дала признательные показания, решается вопрос об избрании меры пресечения, сообщила пресс-служба СУСК РФ по региону. 13