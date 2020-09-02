Общество
КоммерсантъМинпромторг предложил запретить фотографировать книги в магазинах
В России могут запретить фотографировать книги и другие печатные издания на территории магазинов до их покупки. Это следует из законопроекта Минпромторга, опубликованного на портале нормативно-правовых актов.
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с чего всё началось
"Недопустимо копирование и фотографирование книг и непериодических печатных изданий (брошюр, альбомов, картографических и нотных изданий, листовых изоизданий, календарей, буклетов, изданий, воспроизведенных на технических носителях информации) на территории торговых объектов до приобретения этих изданий", - говорится в документе, опубликованном на официальном портале проектов правовых актов.ТАССвчера в 19:51
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Вчера на просторах Youtube появилось видео, где Ирина Смелая (Tatarka) и Илья Прусикин (Little Big) заявили о своем разводе.
CT news вчера в 13:09
Армия и оружие
Мечи и копья для мастер-сержантов: в украинской армии – очередные новые эмблемы
Украинская армия продолжает экспериментировать с новыми эмблемами и знаками отличия.
Военное обозрение вчера в 12:50
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Башкирская гора Куштау получила статус особо охраняемой природной территории.
РИА Новости 07:03
Общество
Молодые специалисты в России получат ежемесячную доплату
Выплаты положены для лиц, чьи профессии являются социально или экономически значимыми.
REGNUM 08:42
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Политика
Лавров заявил о находящихся в Белоруссии 200 экстремистах с Украины
В Белоруссии находятся 200 украинских радикалов, цель которых - дестабилизировать ситуацию в республике, заявил глава МИД России Сергей Лавров на встрече со своим белорусским коллегой Владимиром Макеем.
Газета.Ru 08:55
Происшествия
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Мужчина избил кондуктора троллейбуса в Волгограде, у которой разгорелся конфликт с его родственницей из-за требования надеть маску, сообщили РИА Новости в пресс-службе мэрии города.
РИА Новости 05:08
Общество
В Крыму пересохли питающие водохранилища основные реки
RT на русском вчера в 09:54
Кино
Умерла актриса Ирина Печерникова
BFM.ru 00:01
Космос
Космонавты с борта МКС поздравили российских школьников с 1 сентября
Российские космонавты Анатолий Иванишин и Иван Вагнер поздравили школьников с 1 сентября с борта МКС.
Аргументы и Факты 31 августа в 23:20
Армия и оружие
Начальники генштабов ВС РФ и Белоруссии обсудили совместные учения
Подготовка к намеченным на этот год маневрам обсуждалась начальником Генштаба ВС РФ Валерием Герасимовым и его белорусским коллегой Александром Вольфовичем в ходе телефонных переговоров, передает РИА Новости со ссылкой на военное ведомство Белоруссии.
Народные новости 07:55
Происшествия
Экс-полицейским из дела Голунова ужесточили обвинение
Экс-полицейским, которые проходят по делу о подброшенных журналисту Ивану Голунову наркотиках, добавили статью о преступлении, совершенном организованной группой, сообщил РИА Новости адвокат Сергей Бадамшин.
РИА Новости 08:00
Здоровье
Минздрав уточнил сроки начала массовой вакцинации от коронавируса
Ранее LIVE24 сообщало, что мэр Москвы Сергей Собянин назвал сроки начала массовой вакцинации от коронавируса в Москве.
Live24 вчера в 08:19
Общество
10 тыс. участников исследования вакцины «Спутник V» получат плацебо
Москва, 2 сентября 2020, 15:55 — REGNUM Плацебо вместо вакцины от коронавирусной инфекции «Спутник V» получат около 10 тыс. из 40 тыс. участников пострегистрационных исследований препарата.
REGNUM 08:55
Общество
В России предложили отменить налог на имущество для многодетных семей
«Прошу вас отменить имущественный налог для многодетных семей (трое и более детей) до совершеннолетия младшего ребёнка», — говорится в тексте обращения на имя председателя правительства РФ Михаила Мишустина.
REGNUM 01:27
Происшествия
Избивший актера Шлыкова грузчик написал на него заявление в полицию
Полиция проверяет заявления, касающиеся избиения народного артиста России Юрия Шлыкова в Хамовниках, передает агентство "Москва" со ссылкой на источник в правоохранительных органах.
Газета.Ru 07:21
Общество
«Национальная медиагруппа» стала оператором Netflix в России
Netflix планирует локализовать сервис в России в партнерстве с НМГ, сообщило издание Broadband TV News.
Коммерсантъ 06:26
Общество
В Красноярске учительница сделала фото 1 класса без ребёнка-инвалида
Люди репостили фотографии с ним и лично приезжали, чтобы сделать снимок с мальчиком.
Говорит Москва 08:20
Экономика
Мишустин выделил 34,3 млрд руб. для выплат пособий на детей
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Похороны актера Бориса Клюева пройдут на Троекуровском кладбище
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Общество
В Минске более 100 женщин выстроились в цепь солидарности
Радио Sputnik 08:33
Политика
Член КС оппозиции Белоруссии встретится с политиками Польши и Литвы
Член президиума координационного совета оппозиции Белоруссии Павел Латушко заявил, что находится в Варшаве и планирует встретится с польскими политиками, после чего поедет в Вильнюс.
RT на русском 07:26
Происшествия
В Ленинградской области несовершеннолетняя мать убила младенца
Подозреваемая в убийстве семимесячной дочери 16-летняя мать из Ленинградской области дала признательные показания, решается вопрос об избрании меры пресечения, сообщила пресс-служба СУСК РФ по региону.
РИА Новости 05:19
Экономика
Казахстан заподозрили в наживании на России
Казахстан заподозрили в наживании на российском рынке после того, как республика запретила поставки лома черных металлов на территорию России.
Lenta.ru 08:46