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Интерфакс
Интерфакс

Минпромторг предложил запретить фотографировать книги в магазинах

Минпромторг предложил запретить покупателям копировать или фотографировать книги в магазинах и предложил отменить требование, чтобы у торговой точки была книга жалоб и предложений. Об этом говорится в проекте новых правил розничной торговли, в том числе дистанционной, обмена и ремонта товаров.В источнике
С чего всё началось
«Недопустимо копирование и фотографирование книг и непериодических печатных изданий (брошюр, альбомов, картографических и нотных изданий, листовых изоизданий, календарей, буклетов, изданий, воспроизведённых на технических носителях информации) на территории торговых объектов до приобретения этих изданий», — говорится в проекте
, размещённом на федеральном портале проектов правовых актов.
RT на русском02:20
Подробнее о событии
РИА Новости

Минпромторг предложил запретить фотографировать книги в магазинах

РИА Новости04:23
Комсомольская правда

Минпромторг предложил запретить фотографировать книги в магазинах

Комсомольская правда20:58
РБК

Минпромторг предложил сделать необязательными книги жалоб в магазинах

РБК02:15
Lenta.ru

Минпромторг предложил отказаться от обязательной книги жалоб в магазинах

Lenta.ru01:33
Коммерсантъ

Минпромторг предложил запретить фотографировать книги в магазинах

Коммерсантъ02:50
ТАСС

Минпромторг предлагает отменить требование о наличии книги жалоб в магазинах

ТАСС20:17
Газета.Ru

В России могут запретить фотографировать книги в магазинах

Газета.Ru18:36

Суд продлил арест обвиняемого в госизмене Сафронова

Лефортовский суд Москвы в среду продлил на три месяца заключение под стражу советника главы "Роскосмоса" Ивана Сафронова, обвиняемого в государственной измене, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.
Суд продлил арест обвиняемого в госизмене Сафронова
РИА Новости05:25
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Известиявчера в 01:55
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ИА ЯСИА31 августа в 08:00

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РБК04:50
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