Минпромторг предложил запретить фотографировать книги в магазинах
Смотрите также
Сын певицы Валерии Арсений Шульгин женился на своей возлюбленной Лиане
Кучерова травмировал игрок «Бостона» в ходе матча НХЛ
Аксенов не исключил «фантастических» вариантов водоснабжения Крыма
Правительство выделило более 34,3 млрд рублей на детские выплаты
В минском офисе стартапа PandaDoc проходят обыски
Шихан Куштау в Башкирии получил статус памятника природы
Умер народный артист России Борис Клюев
Российские компании смогут создавать иностранные вакцины от COVID-19
Лавров анонсировал скорую встречу Путина с Лукашенко
Путин исключил возможность перехода на дистанционное обучение
Дочь Валентины Легкоступовой рассказала о результатах вскрытия
В Софии во время протестов пострадали трое человек
Театры, кинотеатры и фуд-корты откроются в Петербурге с 12 сентября
В московском метро появится система оплаты проезда с помощью лица
Цена нефти Brent поднялась почти до $46 за баррель
Лавров заявил о находящихся в Белоруссии 200 экстремистах с Украины
Шихан Куштау в Башкирии получил статус памятника природы
В минском офисе стартапа PandaDoc проходят обыски
Правительство выделило более 34,3 млрд рублей на детские выплаты
Федун наказан за резкие высказывания о судействе в РПЛ
Минпромторг предложил запретить фотографировать книги в магазинах
Греция объявила об открытии границы для граждан РФ
Прокуратура ФРГ отказалась признавать дело Навального «особым случаем»
В Кремле подтвердили видеовыступление Путина на Генассамблее ООН
Театры, кинотеатры и фуд-корты откроются в Петербурге с 12 сентября
В Казани начальник отдела полиции открыл стрельбу по подчиненным
Суд продлил арест обвиняемого в госизмене Сафронова
Мининистерство промышленности и торговли России разработало постановление, запрещающее фотографирование книг и другой печатной продукции до их покупки. Документ опубликован на официальном портале проектов правовых актов.В источнике
С чего всё началось
"Недопустимо копирование и фотографирование книг и непериодических печатных изданий (брошюр, альбомов, картографических и нотных изданий, листовых изоизданий, календарей, буклетов, изданий, воспроизведенных на технических носителях информации) на территории торговых объектов до приобретения этих изданий", - говорится в документе, опубликованном на официальном портале
проектов правовых актов.
Подробнее о событии