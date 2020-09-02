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Минпромторг предложил запретить фотографировать книги в магазинах

Мининистерство промышленности и торговли России разработало постановление, запрещающее фотографирование книг и другой печатной продукции до их покупки. Документ опубликован на официальном портале проектов правовых актов.В источнике
С чего всё началось
"Недопустимо копирование и фотографирование книг и непериодических печатных изданий (брошюр, альбомов, картографических и нотных изданий, листовых изоизданий, календарей, буклетов, изданий, воспроизведенных на технических носителях информации) на территории торговых объектов до приобретения этих изданий", - говорится в документе, опубликованном на официальном портале
 проектов правовых актов.
ТАСС19:51
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РБК

Минпромторг предложил запретить фотографировать книги в магазинах

РБК02:00
РИА Новости

Минпромторг предложил запретить фотографировать книги в магазинах

РИА Новости04:23
Коммерсантъ

Минпромторг предложил запретить фотографировать книги в магазинах

Коммерсантъ02:50
RT на русском

Юрист поддержала идею запретить фотографировать книги в магазинах

RT на русском07:19
Комсомольская правда

Минпромторг предложил запретить фотографировать книги в магазинах

Комсомольская правда20:58
ТАСС

Новые правила торговли могут запретить фотографировать книги в магазинах

ТАСС19:51
Газета.Ru

В России могут запретить фотографировать книги в магазинах

Газета.Ru18:36

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