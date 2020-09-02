Будьте в Плюсе
Главное
Общество
США
Общество
Интересное
Общество
Политика
Общество
Общество
Экономика
В мире
Спорт
Происшествия
Культура
Технологии
Наука
Авто
Общество
РИА Новости
РИА Новости

Минпромторг предложил запретить фотографировать книги в магазинах

Министерство промышленности и торговли выступило с предложением запретить покупателям фотографировать в магазинах книги и другие печатные издания до их приобретения.В источнике
С чего всё началось
"Недопустимо копирование и фотографирование книг и непериодических печатных изданий (брошюр, альбомов, картографических и нотных изданий, листовых изоизданий, календарей, буклетов, изданий, воспроизведенных на технических носителях информации) на территории торговых объектов до приобретения этих изданий", - говорится в документе, опубликованном на официальном портале
 проектов правовых актов.
ТАСС19:51
Подробнее о событии
РБК

Минпромторг предложил запретить фотографировать книги в магазинах

РБК02:00
РИА Новости

Минпромторг предложил запретить фотографировать книги в магазинах

РИА Новости04:23
Коммерсантъ

Минпромторг предложил запретить фотографировать книги в магазинах

Коммерсантъ02:50
RT на русском

Юрист поддержала идею запретить фотографировать книги в магазинах

RT на русском07:19
Комсомольская правда

Минпромторг предложил запретить фотографировать книги в магазинах

Комсомольская правда20:58
ТАСС

Новые правила торговли могут запретить фотографировать книги в магазинах

ТАСС19:51
Газета.Ru

В России могут запретить фотографировать книги в магазинах

Газета.Ru18:36

Начальники генштабов ВС РФ и Белоруссии обсудили совместные учения

Подготовка к намеченным на этот год маневрам обсуждалась начальником Генштаба ВС РФ Валерием Герасимовым и его белорусским коллегой Александром Вольфовичем в ходе телефонных переговоров, передает РИА Новости со ссылкой на военное ведомство Белоруссии.
Народные новости07:55
3

Медведев назвал помогающую в обсуждении Курил поправку в Конституцию

Поправка в Конституцию, не допускающая отчуждение территории России, облегчает проведение переговоров с Японией о принадлежности Курильских островов, заявил зампред Совета безопасности Дмитрий Медведев, передает «РИА Новости».
РБК06:24
46

Минск попросил Россию о рефинансировании 600 млн долларов госдолга

Российское правительство получило от Белоруссии официальную заявку на реструктуризацию государственного долга республики перед РФ в следующем году, сообщил источник Интерфакса.
Политическая Экспертизавчера в 06:47
53