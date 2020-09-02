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Минпромторг предложил запретить фотографировать книги в магазинах

Минпромторг разработал проект постановления о правилах продажи розничных товаров, который содержит запрет на копирование и фотографирование печатных изданий и книг до их покупки. Документ размещен на официальном портале проектов правовых актов.В источнике
С чего всё началось
«Недопустимо копирование и фотографирование книг и непериодических печатных изданий (брошюр, альбомов, картографических и нотных изданий, листовых изоизданий, календарей, буклетов, изданий, воспроизведённых на технических носителях информации) на территории торговых объектов до приобретения этих изданий», — говорится в проекте
, размещённом на федеральном портале проектов правовых актов.
RT на русском02:20
Подробнее о событии
РИА Новости

Минпромторг предложил запретить фотографировать книги в магазинах

РИА Новости04:23
Коммерсантъ

Минпромторг предложил запретить фотографировать книги в магазинах

Коммерсантъ02:50
Lenta.ru

Минпромторг предложил отказаться от обязательной книги жалоб в магазинах

Lenta.ru01:33
РБК

Минпромторг предложил сделать необязательными книги жалоб в магазинах

РБК02:15
Комсомольская правда

Минпромторг предложил запретить фотографировать книги в магазинах

Комсомольская правда20:58
ТАСС

Минпромторг предлагает отменить требование о наличии книги жалоб в магазинах

ТАСС20:17
Газета.Ru

В России могут запретить фотографировать книги в магазинах

Газета.Ru18:36

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ГТРК Марий Эл31 августа в 02:35

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ТАСС: бывший партнер Фургала признал вину в организации убийств

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Гинцбург допустил риск повторного заражения коронавирусом

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