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Минпромторг предложил запретить фотографировать книги в магазинах

Минпромторг разработал проект постановления о правилах продажи розничных товаров, который содержит запрет на копирование и фотографирование печатных изданий и книг до их покупки. Документ размещен на официальном портале проектов правовых актов.В источнике
С чего всё началось
«Недопустимо копирование и фотографирование книг и непериодических печатных изданий (брошюр, альбомов, картографических и нотных изданий, листовых изоизданий, календарей, буклетов, изданий, воспроизведённых на технических носителях информации) на территории торговых объектов до приобретения этих изданий», — говорится в проекте
, размещённом на федеральном портале проектов правовых актов.
RT на русском02:20
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РИА Новости

Минпромторг захотел запретить фотографировать книги в магазинах

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Минпромторг предложил запретить фотографировать книги в магазинах

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Минпромторг предложил сделать необязательными книги жалоб в магазинах

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Lenta.ru

Минпромторг предложил отказаться от обязательной книги жалоб в магазинах

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Минпромторг предложил запретить фотографировать книги в магазинах

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ТАСС

Минпромторг предлагает отменить требование о наличии книги жалоб в магазинах

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Газета.Ru

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