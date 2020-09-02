Минпромторг предложил запретить фотографировать книги в магазинах

Минпромторг разработал проект постановления о правилах продажи розничных товаров, который содержит запрет на копирование и фотографирование печатных изданий и книг до их покупки. Документ размещен на официальном портале проектов правовых актов.